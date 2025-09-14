Chỉ với clip hơn 3 phút, Phương Oanh tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với mẹ chồng

Trong đoạn clip ngắn vừa được diễn viên Phương Oanh chia sẻ trên mạng xã hội, hình ảnh nữ diễn viên cùng chồng đưa hai con đi học đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Điều gây ấn tượng mạnh không chỉ là khung cảnh đời thường giản dị, mà còn là sự xuất hiện đầy tình cảm của mẹ chồng cô – người đã có mặt từ sáng sớm để phụ giúp con trai và con dâu.





Trong clip, Phương Oanh cho biết, sáng nay khi hai vợ chồng tất bật chuẩn bị đưa con đi học, mẹ chồng đã chủ động qua từ rất sớm để đỡ đần. Hình ảnh bà lo lắng, quan tâm từng chút một khiến nhiều người cảm nhận rõ sự gắn bó, thân thiết giữa mẹ chồng – nàng dâu, khác hẳn với những định kiến thường thấy.

Phương Oanh chia sẻ ngày đầu đưa con đi học

Không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc gia đình quây quần, Phương Oanh còn tiết lộ lý do cô và chồng quyết định cho cả hai bé đi học sớm. Theo nữ diễn viên, điều này giúp con sớm hòa nhập, rèn luyện kỷ luật và kỹ năng sống – những yếu tố cần thiết cho sự phát triển lâu dài. Phương Oanh cũng muốn các con có môi trường để tự lập, học cách chia sẻ và thích nghi ngay từ nhỏ.

Chỉ trong hơn 3 phút, đoạn clip không chỉ cho thấy hình ảnh một Phương Oanh đang hạnh phúc trong vai trò làm mẹ, mà còn hé mở mối quan hệ đầy yêu thương với mẹ chồng. Giữa cuộc sống showbiz nhiều thị phi, khoảnh khắc giản dị này được xem như minh chứng cho sự hòa hợp gia đình, giúp nữ diễn viên nhận về nhiều lời chúc mừng và cảm tình từ khán giả.