Chỉ với 3 tỷ đồng, bạn có thể làm một chuyến du lịch không gian bằng khinh khí cầu siêu sang

Nếu có 3 tỷ đồng, bạn muốn làm gì? Mua đất, khởi nghiệp, mua xe? Làm một chuyến du hành lên tầng cao của khí quyển bằng khinh khí cầu thì sao?

Chỉ với 125.000 USD (hơn 2,8 tỷ VND), bạn hiện có thể mua một chuyến đi bay lên bầu khí quyển Trái đất trên khinh khí cầu sang trọng của Space Perspective. Tuần này, công ty có trụ sở tại Florida đã bắt đầu nhận đặt chỗ cho chuyến đi đầu tiên, quá trình cất cánh bắt đầu từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy vào năm 2024.

Dịch vụ khinh khí cầu ngắm địa cầu.

Hành khách sẽ lơ lửng trong tầng bình lưu trên Spaceship Neptune, một phòng điều áp được kết nối với khinh khí cầu, cung cấp tầm nhìn toàn cảnh 360 độ về môi trường xung quanh và được trang bị cửa sổ không chói để chụp ảnh. Các tiện nghi bao gồm ghế để ngả người thư giãn, nhà vệ sinh, quầy bar đầy ắp đồ và tất nhiên là cả Wi-Fi để bạn có thể gửi tweet về không gian cho tất cả những kẻ thường dân trên mặt đất để biết mình ngầu như thế nào.



Về phần khinh khí cầu, nó có kích thước ngang bằng một sân bóng bầu dục khi bơm đầy khí và có thể bay cao khoảng 30km, theo Space Perspective. Và vâng, chiếc khí cầu này có một dù dự phòng có khả năng đưa nó trở lại Trái đất một cách an toàn nếu có chuyện xảy ra.

Đặt trước một chỗ có giá chỉ 1.000 USD (23 triệu đồng), hoặc bạn có thể đặt trọn tám chỗ ngồi chỉ với 8.000 USD (185 triệu đồng). Tuy nhiên, đó chỉ là những khoản tiền gửi trước; trải nghiệm đầy đủ có giá 125.000 USD (gần 3 tỷ đồng) cho mỗi hành khách. Công ty cho biết chuyến đi kéo dài sáu giờ được thiết kế để có tác động thấp đến cơ thể và không yêu cầu hành khách phải trải qua khóa đào tạo đặc biệt nào và không cần mặc bộ đồ vũ trụ.

“Những người tò mò về không gian từng coi nó là quá mạo hiểm - hoặc đắt tiền - giờ đây họ có cơ hội để trải nghiệm cảm giác phấn khích khi du hành vào vũ trụ, với một chuyến đi lên an toàn và nhẹ nhàng,” Space Perspective cho biết trong một thông cáo báo chí.

Công ty đã vượt qua một cột mốc quan trọng vào đầu tháng này sau khi hoàn thành chuyến bay thử nghiệm trên Neptune One, một phương tiện mô phỏng Spaceship Neptune. Các chuyến bay thử nghiệm không người lái bổ sung hiện đang được tiến hành.

“Neptune One mở đầu cho chiến dịch bay thử nghiệm rộng rãi của chúng tôi, vì chúng tôi có thể thực hiện các thử nghiệm mà không cần phi công, do đó khi có đầy đủ phi hành đoàn, Spaceship Neptune trở thành một cách cực kỳ an toàn để đi vào vũ trụ,” CEP Taber MacCallum cho biết trong thông cáo báo chí.

Công ty chưa xác nhận có bao nhiêu vé đã bán được cho đến nay, nhưng vợ của MacCallum, và cũng đồng CEO của công ty, Jane Poynter, nói với tờ Florida Today rằng phản hồi là “cực kỳ tốt”. Space Perspective đã bán vé một cách riêng tư để đánh giá sự quan tâm và một số chuyến bay đầu tiên của họ đã được bán hết, cô nói.

“Chúng tôi có những gia đình muốn đi cùng nhau. Chúng tôi có các cặp đôi muốn cầu hôn hoặc tổ chức đám cưới của họ”. Nếu hứng thú, bạn có thể vào đây đăng ký.