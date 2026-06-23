Một cục sạc dự phòng đặt trong khoang xe tưởng chừng vô hại đã trở thành nguyên nhân dẫn tới vụ cháy khiến chiếc Tesla của một YouTuber nổi tiếng tại Nhật Bản bị hư hỏng hoàn toàn. Sự việc đang thu hút sự chú ý lớn và trở thành lời cảnh báo đối với hàng triệu người sử dụng thiết bị pin lithium mỗi ngày.

Một sự cố cháy xe xảy ra tại Nhật Bản đang thu hút sự quan tâm rộng rãi trên mạng xã hội sau khi nhân vật gặp nạn là YouTuber nổi tiếng Onoda, người sở hữu khoảng 500.000 người theo dõi. Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ nằm ở mức độ thiệt hại mà còn ở nguyên nhân được cho là xuất phát từ một vật dụng quen thuộc mà rất nhiều người mang theo mỗi ngày: sạc dự phòng.

Theo chia sẻ của Onoda, vụ việc xảy ra vào tháng 5 vừa qua. Trong ngày xảy ra sự cố, anh sử dụng chiếc Tesla làm phương tiện di chuyển như thường lệ. Trước khi vào trung tâm thương mại mua sắm, Onoda để lại một cục sạc dự phòng trong giá để cốc bên trong xe.

Mọi thứ lúc đó đều hoàn toàn bình thường. Thiết bị không trong quá trình sạc, không bị va đập và cũng không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Chủ xe sau đó rời khỏi phương tiện mà không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Tuy nhiên, khi quay trở lại bãi đỗ xe sau khoảng thời gian mua sắm, cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng váng. Khói dày đặc cùng ngọn lửa đang bốc lên từ bên trong chiếc Tesla. Đám cháy phát triển nhanh chóng, bao trùm phần lớn khoang nội thất và gây thiệt hại nghiêm trọng cho phương tiện.

Một cục sạc dự phòng để lại trong xe đã phát nổ và thiêu rụi hoàn toàn chiếc Tesla của người nổi tiếng trên mạng Nhật Bản tên là Onoda. Vụ việc xảy ra khi anh đang đi mua sắm, sạc dự phòng tự bốc cháy dù được đặt ở khay để cốc, không cắm sạc và là hàng chính hãng hoàn toàn mới.

May mắn là lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý sự cố, ngăn đám cháy lan sang các xe đỗ xung quanh. Không có người nào bị thương trong vụ việc. Tuy nhiên, chiếc Tesla của Onoda gần như không còn khả năng cứu vãn.

Sau khi ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, các kỹ thuật viên tiến hành đánh giá hiện trạng xe. Kết quả kiểm tra cho thấy phần lớn nội thất đã bị thiêu hủy. Hệ thống dây điện, các bộ phận cấu trúc cùng nhiều chi tiết quan trọng bên trong xe đều bị hư hỏng nặng do nhiệt độ cao.

Theo đánh giá kỹ thuật, phương tiện không còn giá trị sửa chữa kinh tế và được xác định là tổn thất toàn bộ. Chiếc xe mà Onoda đã sử dụng suốt khoảng 5 năm chính thức trở thành phế liệu sau một vụ cháy bất ngờ.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Onoda tiết lộ anh đã không tiếp tục gia hạn bảo hiểm thân vỏ từ năm trước. Điều này đồng nghĩa toàn bộ thiệt hại phát sinh từ vụ cháy sẽ phải do chính chủ xe tự chi trả mà không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào từ bảo hiểm.

Thông tin này nhanh chóng tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng đây là bài học đắt giá về việc duy trì các gói bảo hiểm phù hợp cho phương tiện, đặc biệt là những mẫu xe có giá trị cao.

Điều khiến vụ việc trở nên đáng chú ý hơn là nguồn gốc của thiết bị được cho là gây ra đám cháy. Theo lời kể của Onoda, sạc dự phòng không phải sản phẩm giá rẻ hay hàng không rõ nguồn gốc. Thiết bị được cho là sản phẩm chính hãng và còn khá mới.

Ngoài ra, nó cũng không được đặt trong điều kiện thường bị xem là nguy hiểm như phơi dưới ánh nắng gay gắt hoặc để gần nguồn nhiệt lớn. Thiết bị chỉ được đặt yên trong giá để cốc bên trong xe trước khi xảy ra sự cố.

Chiếc Tesla sử dụng 5 năm bị ngọn lửa phá hủy toàn bộ nội thất cùng cấu trúc cốt lõi, được kỹ thuật viên xác định là báo phế hoàn toàn. Người nổi tiếng này đã lên tiếng cảnh báo cộng đồng: nên thay sạc dự phòng định kỳ hàng năm và tuyệt đối không để các thiết bị pin lithium trong xe dưới mọi điều kiện thời tiết.

Chính vì vậy, vụ cháy đã khiến nhiều người thay đổi cách nhìn về mức độ an toàn của các thiết bị sử dụng pin lithium. Trong nhiều năm qua, các loại sạc dự phòng, pin dự phòng, điện thoại thông minh hay nhiều thiết bị điện tử khác đã trở thành vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, bất kỳ thiết bị nào sử dụng pin lithium đều có nguy cơ gặp sự cố nếu xuất hiện lỗi bên trong hoặc xảy ra hiện tượng mất ổn định của pin.

Sau biến cố, Onoda đã công khai chia sẻ kinh nghiệm của bản thân nhằm cảnh báo cộng đồng. Anh khuyến nghị người dùng nên thường xuyên kiểm tra tình trạng sạc dự phòng, thay mới định kỳ khi cần thiết và hạn chế để các thiết bị sử dụng pin lithium trong xe khi không có người giám sát.

Bên cạnh đó, việc mang theo các thiết bị này khi rời khỏi phương tiện cũng được xem là giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro trong môi trường khoang xe kín, nơi nhiệt độ và điều kiện hoạt động có thể thay đổi theo thời tiết.

Vụ cháy chiếc Tesla của Onoda là lời nhắc nhở rằng những vật dụng nhỏ bé nhất đôi khi cũng có thể gây ra hậu quả rất lớn. Trong khi các thiết bị điện tử mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống hiện đại, việc sử dụng và bảo quản đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để hạn chế các rủi ro không mong muốn.

Một cục sạc dự phòng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng đã khiến một chiếc xe trị giá hàng trăm triệu đồng bị phá hủy hoàn toàn. Câu chuyện này đang được nhiều người xem như lời cảnh báo đáng suy ngẫm về những nguy cơ tiềm ẩn từ các thiết bị pin lithium tưởng chừng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.