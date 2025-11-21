Chỉ trong 3 tháng, một nhóm người đã mua 1.300 tấn vàng

Báo cáo Gold Demand Trends quý 3/2025 vừa công bố của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council – WGC) cho thấy tổng cầu vàng toàn cầu (bao gồm cả giao dịch OTC) đạt 1.313 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong chuỗi dữ liệu lịch sử của tổ chức này.

Theo WGC, nếu tính theo giá trị, bức tranh còn ấn tượng hơn: giá trị cầu vàng quý 3 đạt khoảng 146 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ 2024, do vừa tăng về khối lượng vừa được hưởng lợi từ mặt bằng giá vàng cao kỷ lục.

Động lực chính: đầu tư tăng vọt, trang sức “đuối sức”

Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của WGC cho biết, cầu vàng đầu tư (bao gồm vàng miếng, tiền vàng và dòng vốn vào các quỹ ETF) là động lực chính giúp tổng cầu tăng lên kỷ lục. Tổng cầu đầu tư quý 3 đạt khoảng 537 tấn, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vàng miếng và tiền vàng tăng 17% so với cùng kỳ, còn dòng vốn vào các quỹ ETF vàng vật chất tăng tới 134%, chấm dứt giai đoạn rút vốn kéo dài những năm trước. Theo The Wall Street Journal, dòng vốn mạnh vào ETF phản ánh tâm lý “tìm nơi trú ẩn” của nhà đầu tư trước bối cảnh địa chính trị phức tạp và lo ngại suy thoái.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu vàng trang sức toàn cầu giảm 23%, xuống còn khoảng 419 tấn, do giá vàng quá cao làm người tiêu dùng ở nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông… thắt chặt chi tiêu. WGC nhận định người mua lẻ vẫn chi nhiều tiền cho vàng, nhưng chuyển sang mua ít sản phẩm hơn hoặc mẫu nhẹ hơn, khiến khối lượng giảm nhưng giá trị lại tăng.

Ngân hàng trung ương tiếp tục gom vàng

Một điểm nhấn quan trọng khác là ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng vàng với quy mô rất lớn. Theo WGC, các ngân hàng trung ương đã mua ròng khoảng 219–220 tấn vàng trong quý 3, tăng 10% so với cùng kỳ và cao hơn 28% so với quý 2.

Bài viết trên Economy Middle East dẫn báo cáo WGC cho rằng “cơn khát vàng của ngân hàng trung ương vẫn chưa hạ nhiệt”, khi các nhà hoạch định chính sách tiếp tục dùng vàng để đa dạng hóa dự trữ, giảm lệ thuộc vào USD và trái phiếu chính phủ các nước phát triển trong bối cảnh nợ công và bất định chính sách gia tăng.

Trước đó, theo MarketWatch, năm 2024 đã là năm thứ 15 liên tiếp các ngân hàng trung ương mua ròng vàng, với tổng khối lượng trên 1.000 tấn, vượt xa mức trung bình giai đoạn 2010–2021. Xu hướng này được WGC dự báo sẽ tiếp diễn trong 2025–2026, tạo “lớp nền cầu cấu trúc” cho thị trường vàng.

Giá vàng leo thang, vẫn chưa “dập tắt” được cầu

Theo Reuters, giá vàng giao ngay trong năm 2025 đã tăng hơn 50% so với đầu năm, có thời điểm chạm kỷ lục khoảng 4.381 USD/ounce ngày 20/10, trước khi điều chỉnh nhẹ.

Thông thường, giá cao sẽ khiến nhu cầu vật chất suy yếu, nhưng báo cáo WGC cho thấy hiệu ứng giá lên đã không “bóp nghẹt” được cầu; thay vào đó, cầu đầu tư và mua vào của ngân hàng trung ương thậm chí còn mạnh hơn.

Trong thông cáo báo chí ngày 30/10, WGC bình luận: “Tổng cầu vàng quý 3 tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay, diễn ra song song với việc giá vàng lập kỷ lục mới, cho thấy vai trò vàng như tài sản trú ẩn chiến lược vẫn vô cùng bền vững”.

Cung vàng cũng lập kỷ lục, nhưng vẫn không “đuổi kịp” cầu

Ở phía cung, WGC cho biết tổng cung vàng toàn cầu trong quý 3 cũng đạt kỷ lục khoảng 1.313 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ, do sản lượng khai thác mỏ tăng 2% lên 977 tấn và lượng vàng tái chế tăng 6% lên 344 tấn.