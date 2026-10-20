Chỉ trong 3 tháng, một doanh nghiệp Việt bàn giao 70.000 xe ô tô cho khách hàng khắp toàn cầu

VinFast bàn giao 70.085 ô tô điện trong quý II/2026, tăng 20% so với quý trước và gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của hãng cũng tăng 85,5%, đạt hơn 30.340 tỷ đồng.

Con số đáng chú ý

Trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2026, VinFast bàn giao tổng cộng 70.085 ô tô điện cho khách hàng trên toàn cầu, tăng 20% so với quý I và 96% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả được hãng công bố trong báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý II/2026.

Các thị trường quốc tế đóng góp khoảng 11% tổng lượng xe bàn giao trong quý. VinFast cho biết doanh thu tăng trưởng nhờ sức mua tại Việt Nam và đóng góp ngày càng lớn từ những thị trường quốc tế như Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Cùng với ô tô điện, mảng xe máy điện và xe đạp điện cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Trong quý II, hãng bàn giao 286.039 xe, tăng 100% so với quý trước và 311% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh thu quý II/2026 của VinFast đạt 30.340,9 tỷ đồng, tương đương 1.203,7 triệu USD, tăng 32,9% so với quý I và 85,5% so với quý II/2025. Trong đó, doanh thu bán xe đạt 28.833,1 tỷ đồng, tăng 92,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Phạm Nhật Quân Anh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinFast, cho biết hãng bước vào nửa cuối năm với đà tăng trưởng tại các thị trường trọng điểm, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động trên toàn cầu. Doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển tại Indonesia, Philippines và Ấn Độ, bên cạnh những bước đi chiến lược ở Mỹ và châu Âu.

Mở rộng mạng lưới quốc tế

Tính đến ngày 30/6/2026, khách hàng có thể mua xe điện VinFast tại 474 cửa hàng trên toàn cầu. Hãng đang phát triển mạng lưới phân phối, trong đó hợp tác với đại lý là phương thức chủ đạo, đồng thời từng bước củng cố năng lực sản xuất và lắp ráp tại các thị trường quốc tế.

Tại Việt Nam, VinFast cho biết tiếp tục giữ vị trí số một thị trường ô tô trong 22 tháng liên tiếp, tính từ tháng 9/2024. Thị phần của hãng trên toàn thị trường ô tô trong nước đạt khoảng 38% vào cuối quý II.

Trong quý, hãng ra mắt VF 8 thế hệ mới và VF 2, mẫu xe cá nhân nhỏ gọn nhất của VinFast. Theo doanh nghiệp, VF 8 thế hệ mới nhận hơn 12.700 đơn đặt hàng, trong khi VF 2 đạt hơn 28.700 đơn chỉ sau vài ngày ra mắt.

Ở các thị trường quốc tế, VinFast đứng đầu Philippines, xếp thứ 5 tại Ấn Độ và thứ 8 tại Indonesia trong nhóm thương hiệu xe thuần điện, theo số liệu doanh nghiệp công bố.

Bên cạnh mở rộng thị trường, VinFast tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm và công nghệ. Mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động VF Wild đã được mở bán tại Việt Nam, với kế hoạch tiếp cận các thị trường quốc tế vào năm 2027.

Hãng cũng dự kiến thử nghiệm đội taxi tự hành cấp độ 4 gồm 200 xe tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ, vào cuối năm 2027, sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Chương trình đang được phối hợp xây dựng các cơ chế thử nghiệm, tiêu chuẩn an toàn và quy trình đào tạo cần thiết.

VinFast cho biết sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, tối ưu sử dụng vốn và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu, hướng tới tăng trưởng dài hạn.