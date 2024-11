Chỉ trong 10 tháng, tỉnh này thu hơn 3.700 tỷ nhờ du lịch

Trong 10 tháng năm 2024, tỉnh Ninh Thuận đón hơn 3,27 lượt khách, tăng 19,4% so cùng kỳ, đạt 102,5% so với kế hoạch; trong đó, khách quốc tế ước đạt 97.000 lượt, tăng 212% so cùng kỳ, đạt 97% so với kế hoạch; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 3.730 tỷ đồng.

Trước đó, đến cuối năm 2023, lượng khách du lịch đến tỉnh Ninh Thuận gấp 2,46 lần so với năm 2020, đạt 82,8% mục tiêu đến năm 2025; doanh thu du lịch gấp 2,6 lần so với năm 2020, tăng bình quân giai đoạn 2021-2023 là 34,1%/năm, đạt 79,3% mục tiêu đến năm 2025, theo Báo Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận, cho biết: Nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết 04-NQ/TU đề ra, ngành du lịch tỉnh tiếp tục rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án du lịch trọng điểm, để sớm đưa vào hoạt động trong năm 2025.

Đẩy nhanh công tác quy hoạch các khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng gắn với tiềm năng, lợi thế. Hoàn thiện, phê duyệt và thực hiện có hiệu quả các khu du lịch như: Khu du lịch Vĩnh Hy, khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, khu du lịch ven biển phía Nam, phân khu du lịch bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná…

Đồng thời rà soát, bổ sung các điểm, khu du lịch của các huyện, thành phố. Tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước; xây dựng, thiết lập chuỗi giá trị du lịch mang tầm thương hiệu quốc gia, góp phần mở rộng không gian du lịch, đa dạng, kết nối các sản phẩm liên vùng, tăng sức hấp dẫn điểm đến. Rà soát đánh giá cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, kịp thời điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả và khả thi khi triển khai thực hiện.

Ninh Thuận có nhiều tiềm năng khai thác du lịch

Hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp du lịch xây dựng các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao; đặc biệt là khai thác phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, tạo sản phẩm du lịch mang tính đặc thù riêng của Ninh Thuận.

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực hoạt động bổ trợ cho du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng; từng bước chuẩn hóa chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và thực tế xã hội.

Quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; triển khai rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo, gắn với phát triển du lịch bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận thông qua các hội chợ, hội nghị, hội thảo; các kênh truyền thông như: Báo chí, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong và ngoài tỉnh...

Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện cho thời gian tiếp theo.

Chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và đảm bảo an toàn cho du khách.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; tập trung số hóa và khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu, quy trình quản lý, tổ chức hoạt động ngành du lịch; đẩy mạnh phương thức giao dịch thanh toán trực tuyến trong cung ứng, sử dụng các dịch vụ du lịch.

Theo trang web của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận, Ninh Thuận là tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ nằm trên giao điểm của 3 trục giao thông chiến lược là đường sắt Bắc Nam, quốc lộ 1A và quốc lộ 27 lên Đà Lạt (Lâm Đồng); cách Nha Trang 105km và cách sân bay quốc tế Cam Ranh 50km về phía Bắc.

Ninh Thuận là tỉnh có nhiều vùng sinh thái, khí hậu khác nhau: vùng biển, vùng đồng bằng, trung du và miền núi gắn liền với các tiềm năng có thể khai thác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch; định hướng của Ninh Thuận là phát triển du lịch toàn diện cả du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa.