Chuyên gia: “Năm 2024, kinh tế Campuchia tích cực trên hầu hết lĩnh vực”

Trong 10 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch thương mại (xuất khẩu và nhập khẩu) đạt hơn 45 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số này gần bằng tổng doanh thu thương mại của Campuchia trong cả năm 2023.

The Phnom Penh Post dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE), công bố ngày 11 tháng 11, cho thấy từ tháng 1 đến tháng 10, tổng khối lượng thương mại của Campuchia đạt 45,06 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 38,67 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 21,57 tỷ USD, tăng 16% so với 18,59 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 23,49 tỷ USD, tăng 16,5% so với 20,07 tỷ USD.

Dựa trên các số liệu thống kê này, cán cân thương mại của Campuchia đã thâm hụt khoảng 1,91 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2024, so với 1,48 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2023.

Gần đây, truyền thông Campuchia liên tục cập nhật tin tức tích cực về kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này.

Lim Heng, Phó chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia (CCC), cho rằng nền kinh tế Campuchia năm 2024 đã cho thấy những dấu hiệu tích cực ở hầu hết mọi lĩnh vực.

Điều này bao gồm tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu vào các thị trường quốc tế, đầu tư mới và mở rộng sản xuất từ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như việc mở các công ty và doanh nghiệp mới.

Ông tin rằng những xu hướng tích cực này bắt nguồn từ các yếu tố như ổn định chính trị, vị trí địa lý thuận lợi, luật đầu tư được cải thiện, lực lượng lao động dồi dào và có tay nghề với chi phí cạnh tranh, tiếp cận nhiều thị trường xuất khẩu và các hiệp định thương mại tự do như CCFTA, CKFTA và RCEP, cùng với hệ thống thuế ưu đãi cho một số quốc gia.

Ông nói thêm rằng giá trị nhập khẩu cao so với xuất khẩu là do một số hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu thô hoặc bán thành phẩm được chế biến trước khi xuất khẩu.

“Khối lượng thương mại quốc tế của Campuchia sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là khi các nhà máy mới mở tại Campuchia. Những nhà máy mới này bao phủ hầu hết mọi loại hình công nghiệp nhẹ và sử dụng công nghệ hiện đại”, ông cho biết.

Ông cũng lưu ý rằng các sản phẩm sản xuất tại Campuchia có chất lượng cao và có nhiều loại, giúp Campuchia đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở nhiều lĩnh vực và quốc gia khác nhau.

Tuy nhiên, ông tin rằng Vương quốc này cần tập trung vào việc giảm chi phí sản xuất trong nước để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

"Campuchia sẽ tiếp tục tăng tốc trong tương lai gần"

Chhin Ken, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghệ số Campuchia, gần đây đã nói rằng môi trường thuận lợi do Chính phủ Campuchia tạo ra đã giúp thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư trực tiếp vào Campuchia và lĩnh vực công nghệ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hầu hết mọi hoạt động kinh doanh tại Campuchia.

Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng tăng trưởng kinh tế tích cực của Campuchia sẽ tiếp tục tăng tốc trong tương lai gần.

"Nền kinh tế Campuchia sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2025”, một chuyên gia của Campuchia nhận định.

“Năng lực hiểu biết và sử dụng công nghệ của người dân Campuchia, kết hợp với những nỗ lực của chính phủ và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy và thu hút các nhà đầu tư mang vốn và mua hàng hóa từ Campuchia, sẽ giúp tăng khối lượng thương mại quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu và tạo ra doanh thu cao hơn. Nền kinh tế Campuchia sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2025”, ông cho biết.

Một bản phát hành ngày 25 tháng 10 từ Hội đồng Bộ trưởng tiết lộ rằng, dựa trên các đánh giá về khuôn khổ tài chính công trong trung hạn, nền kinh tế Campuchia vào năm 2025 dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ 6,3%.

Tốc độ tăng trưởng này được dự đoán sẽ được hỗ trợ bởi các ngành chính, bao gồm công nghiệp (tăng trưởng 8,6%), dịch vụ (tăng trưởng 5,6%) và nông nghiệp (tăng trưởng 1,1%).