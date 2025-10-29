Chỉ trong 1 năm, Tuấn Hưng liên tục gặp biến cố

Năm 2018 có thể xem là một trong những giai đoạn nhiều biến động nhất trong sự nghiệp của Tuấn Hưng. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với hàng loạt bản hit và liveshow riêng được đầu tư hoành tráng, nam ca sĩ bất ngờ đối mặt với hàng loạt sự cố nối tiếp, khiến anh từng phải thừa nhận “đó là năm sóng gió nhất đời mình”.

Sự việc đầu tiên xảy ra vào tháng 1/2018, khi mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc ca sĩ Tuấn Hưng bị một khán giả nam bất ngờ giật micro khi anh đang trình diễn ca khúc Tìm Lại Bầu Trời trong đêm nhạc tại California (Mỹ). Sự cố khiến nam ca sĩ phải tạm dừng phần biểu diễn để lực lượng an ninh can thiệp và xử lý tình huống.

Tuấn Hưng bị khán giả giật mic gây bức xúc

Cuối tháng 6, Tuấn Hưng khiến người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ anh mắc bệnh vảy nến - một căn bệnh da liễu dai dẳng và gây ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống sinh hoạt và ngoại hình hình. Gần một tháng trời, nam ca sĩ phải đối mặt với tình trạng nổi mẩn khắp cơ thể, từ đầu, mặt đến tay chân. Dù đã cố gắng che chắn và điều trị bằng nhiều cách như tắm biển, bôi thuốc hay uống nước mát, tình hình vẫn không thuyên giảm, khiến anh rơi vào trạng thái căng thẳng và suy sụp tinh thần. Rất may, sau khi được bác sĩ thăm khám và áp dụng phác đồ điều trị phù hợp, sức khỏe của anh đã dần ổn định trở lại.

Gần 1 tháng trời, nam ca sĩ phải sống chung với căn bệnh vảy nến

Tháng 10/2018, khi liveshow Ngựa Hoang - chương trình kỷ niệm 20 năm ca hát và mừng sinh nhật tuổi 40 của Tuấn Hưng - bị hủy bỏ chỉ vài giờ trước khi bắt đầu. Quyết định được đưa ra theo yêu cầu của cơ quan chức năng, với lý do lý do địa điểm tổ chức chưa đáp ứng đủ yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, khiến hàng nghìn khán giả bất ngờ và thất vọng. Tuấn Hưng khi ấy bật khóc ngay tại sảnh, livestream chia sẻ cảm xúc đau đớn vì nỗ lực nhiều tháng trời tan biến trong chốc lát.

Cú sốc này khiến Tuấn Hưng suy sụp nặng nề, được nam ca sĩ gọi là “nỗi cay đắng lớn nhất” trong sự nghiệp. Không chỉ tổn thất tinh thần, nam ca sĩ còn chịu thiệt hại nặng về kinh tế, ước tính từ 4 đến 5 tỷ đồng, bao gồm chi phí dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng và hoàn tiền vé cho khán giả. Sau biến cố, Tuấn Hưng phải nhập viện để hồi phục sức khỏe.

Nam ca sĩ nhập viện sau khi bị huỷ show

Rạng sáng ngày 16/10 - ngay sau khi bị hủy show, chiếc Ferrari 488 GTB trị giá hàng chục tỷ đồng của nam ca sĩ bất ngờ gặp tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Hiện trường cho thấy phần đầu xe bị nát bét hoàn toàn, khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt nhiều ngày. Theo thông tin từ Công an TP Việt Trì, chiếc siêu xe đã tự đâm vào dải phân cách và rất may không gây thương vong hay ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Dù thoát nạn trong gang tấc, Tuấn Hưng vẫn phải đối mặt với thiệt hại không nhỏ khi chi phí sửa chữa chiếc Ferrari được ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Siêu xe tan tành sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Ngày 4/11, khi tham gia buổi giao lưu bóng đá với nhóm bạn học chung cấp 3, Tuấn Hưng đã gặp sự cố sân cỏ. Nam ca sĩ bị bóng đập vào mắt. Cú va đập ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị lực của nam ca sĩ khiến anh bị xuất huyết bên trong và làm cho mắt hoàn toàn bị mờ, thị lực giảm còn 4/10.

Thị lực của Tuấn Hưng giảm còn 4/10

Trong chuyến lưu diễn ở Toronto (Canada) vào gần giữa tháng 11, Tuấn Hưng bị phía bầu show hải ngoại cho rằng nam ca sĩ đã xem thường khán giả khi chỉ hát 6 bài, trong khi khán giả bỏ ra từ 1.000 - 1.200 đô để mua vé. Đáp trả lại lời tố này, Tuấn Hưng có bài viết dài đăng trên trang cá nhân, nói bị bầu show hải ngoại bôi xấu việc xem thường khán giả. Theo Tuấn Hưng, đấy là một sự vu khống thiếu hiểu biết.

Nam ca sĩ bị bầu show bên Canada tố xem thường khán giả

Khép lại một năm đầy sóng gió, Tuấn Hưng tiếp tục gặp thêm một sự cố hy hữu ngay trong đêm Countdown 31/12 tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Theo kế hoạch, nam ca sĩ sẽ trình diễn 5 ca khúc để chào năm mới, tuy nhiên sau khi hoàn thành 4 bài hát và đang thể hiện ca khúc cuối cùng Tình Bạn, anh bất ngờ xin dừng giữa chừng và rời sân khấu trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Ngay sau đó, Tuấn Hưng được đưa đến bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán bị cảm lạnh kết hợp rối loạn tiêu hóa, phải tiến hành rửa ruột khẩn cấp.

Khép lại một năm nhiều bất ổn, Tuấn Hưng phải tiến hành rửa ruột khẩn cấp



