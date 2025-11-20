Chi tiết Volvo S90 mới vừa ra mắt Việt Nam: 2,75 tỷ đồng, rẻ hơn gần 150 triệu, thiết kế đẹp lên trông thấy, có màn hình Google

Tối qua (19/11), Volvo S90 facelift được giới thiệu tại Việt Nam cùng với mẫu XC60 2026. Khác với mẫu SUV, Volvo S90 phiên bản facelift chỉ có duy nhất 1 phiên bản plug-in hybrid (T8) với mức giá 2,75 tỷ đồng. So với S90 T8 Recharge cũ ra mắt hồi tháng 3/2024, phiên bản 2026 rẻ hơn khoảng 140 triệu đồng.

Volvo S90 mới được giới thiệu toàn cầu vào tháng 4 vừa qua, tức chỉ mất khoảng nửa năm để mẫu xe này về tới Việt Nam. So với phiên bản cũ, Volvo S90 có những tinh chỉnh nhẹ về mặt thiết kế và trang bị theo xe. Cụm lưới tản nhiệt mới với các nan chéo mạ chrome thay vì nan dọc ở bản cũ, giống như cách làm ở XC60 và XC90 facelift.

Cản trước của S90 cũng được hãng xe Thụy Điển thiết kế lại mang cảm giác tối giản, hiện đại và sắc nét hơn. Cụm đèn định vị LED mô phỏng hình ảnh búa Thor dạng LED viền thay vì dải lớn như trước. Bộ mâm đa chấu hoàn toàn mới. Đèn hậu chữ "U" ở bản cũ nay cũng không còn, thay bằng dải đèn chữ T tương tự phía trước đầu xe.

Giống như bản cũ, S90 facelift cũng thuộc biến thể trục cơ sở kéo dài (Long Wheel Base) với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.090 x 1.890 1.450 mm. Chiều dài cơ sở 3.061 mm mang đến không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi nhất phân khúc.

Bước vào bên trong, Volvo S90 sử dụng màn hình giải trí mới với kích thước tăng lên 11,2 inch và dùng nền tảng Google built-in cho phép điều khiển giọng nói, truy cập bản đồ Google Maps, ứng dụng giải trí như YouTube, Spotify. Người dùng vẫn có thể kết nối Apple CarPlay/Android Auto nếu cần.

Những thay đổi khác gồm bổ sung sưởi ấm/làm mát tích hợp cho cả 4 ghế, cải thiện về khả năng cách âm, cùng với hệ thống treo thích ứng tiêu chuẩn giúp tăng cường sự thoải mái cho hành khách.

Các trang bị nổi bật khác trong xe gồm điều hòa 4 vùng độc lập, dàn âm thanh Bowers&Wilkins, cửa sổ trời toàn cảnh,...

Về động cơ, Volvo S90 facelift tại Việt Nam chỉ còn duy nhất bản plug-in hybrid đi kèm AWD (T8) cung cấp 462 mã lực, 709Nm mô-men xoắn. Xe có khả năng chạy điện hoàn toàn khoảng 100km theo chuẩn WLTP.

Volvo S90 facelift vẫn có các tính năng an toàn nổi bật trong gói Pilot Assist gồm cảnh báo va chạm, phanh tự động, giữ khoảng cách và cảnh báo chướng ngại vật đa hướng...

Một số hình ảnh khác của Volvo S90 T8 vừa ra mắt: