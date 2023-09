Chi tiết VinFast VF 6 bản thương mại: Giá từ 675 triệu, thuê pin 1,8 triệu/tháng, đi tối đa 399km

- Xe thuộc phân khúc SUV/Crossover hạng B, kích thước lần lượt 4.238 x 1.820 x 1.594 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở 2.730 mm.

- Trang bị ngoại thất: Đèn chiếu sáng LED, bản Eco mâm 17 inch và Plus mâm 19 inch, dải LED chữ V ở đầu và đuôi xe...

- Trang bị nội thất: Màn hình trung tâm 12,9 inch, có HUD, cần số điện tử, phanh tay điện tử, gương chống chói tự động...

- Trang bị an toàn: Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến áp suất lốp, khả năng tự hành cấp độ 2 với các tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường, cảm biến va chạm trước/sau...

- Pin: Dung lượng 59,6 kWh, tầm vận hành 399 km đối với bản Eco và 381 km đối với bản Plus.

- Động cơ: Một mô-tơ ở bánh trước. Công suất tối đa bản Eco là 134 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm. Bản Plus có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm.

Ngày 29/9, VinFast Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe điện VF 6, thuộc phân khúc SUV/crossover hạng B cùng với những cái tên Hyundai Creta, Kia Seltos, Mazda CX-3, Honda HR-V, Toyota Corolla Cross...

VinFast VF 6 có 2 phiên bản Eco và Plus. Giá bán lần lượt 675 triệu và 765 triệu đồng dành cho những khách hàng thuê pin. VinFast mang tới cho người dùng duy nhất gói thuê pin giá 1,8 triệu đồng/tháng giới hạn 1.500 km di chuyển. Nếu vượt quá sẽ bị tính phụ trội 1.200 đồng/km.

Còn những khách hàng mua đứt pin sẽ cần phải bỏ ra số tiền là 765 triệu đồng cho bản Eco và 855 triệu đồng cho bản Plus.



Người mua sớm sẽ nhận được thêm ưu đãi 20 triệu đồng nếu đặt cọc từ ngày 20/10 tới hết 24h ngày 30/10, đồng thời hoàn tất thủ tục mua xe trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu bàn giao VF 6 (dự kiến cuối 2023). Trường hợp khách hàng đổi tên khi mua xe sẽ không bị mất cọc nhưng sẽ không được hưởng ưu đãi này.

Về trang bị, VinFast VF 6 có sẵn cảm biến phía trước và phía sau. Đèn pha LED đặt thấp có thấu kính (projector). Khác với VF 5 Plus, hình cánh chim ở đầu xe VF 6 là hai dải đèn LED. Nếu so với các đối thủ trong phân khúc, VinFast VF 6 có phần nhỉnh hơn về mặt trang bị.

Bên trong cabin, VinFast VF 6 bản thương mại có thiết kế và bố trí không khác bản concept. Ghế bọc da hai tông màu. Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, kích thước 12,9 inch, được tích hợp toàn bộ các chức năng của xe. Các thông số của xe, tốc độ được hiển thị thông qua màn hình trên kính lái (HUD). Phía dưới là dãy nút bấm cần số và phanh tay điện tử.



Về chỗ để chân hàng ghế sau, VF 6 sẽ có lợi thế khi sở hữu chiều dài cơ sở 2.730 mm, trong khi hai đối thủ Hyundai Creta và Kia Seltos chỉ 2.610 mm. Tiện ích cho hàng sau gồm cửa gió làm mát, bệ tỳ tay và cổng sạc USB.

Trong buổi ra mắt, VinFast cho biết thêm sang năm 2024, phiên bản Plus của VF 6 sẽ được cập nhật phần mềm từ xa và miễn phí cho khách hàng các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận biết biển báo giao thông, phanh tự động khẩn cấp trước/sau… Những trang bị này vượt trội khi so với các đối thủ máy xăng.

Với nhiều công nghệ đổi mới và sáng tạo trong phân khúc và cả trên toàn thị trường, VinFast VF 6 được giới chuyên gia nhận định rằng hoàn toàn có khả năng được đề cử trong hạng mục "Xe dẫn đầu xu hướng" và "Xe phổ thông cho gia đình" của giải thưởng Car Choice Awards nằm trong giải thưởng lớn Better Choice Awards 2023 .



Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.