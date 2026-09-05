Chi tiết thu lao tiền tỷ của các bình luận viên Xôi lạc TV

Bình luận thể thao đồng thời quảng bá cá cược trực tuyến, những cái tên quen thuộc như "Captain", "Anh Thỏ", "Người Nện", "Người Già" được trả thù lao hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, tổ chức đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy liên quan hệ thống website phát sóng bóng đá lậu Xôi lạc TV cùng các trang web vệ tinh.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2018, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, quê Nghệ An) quen Nguyễn Công Định (SN 1993), người được xác định là một trong những người đồng sáng lập hệ thống Xôi lạc. Sau đó, Tuấn tham gia bình luận các trận bóng đá được phát sóng trên Xôi lạc TV với biệt danh “Captain”.

Khi Nguyễn Công Định tiếp tục phát triển thêm nhiều website có phương thức hoạt động tương tự Xôi lạc, Tuấn được giao làm trưởng nhóm bình luận viên, phụ trách tuyển dụng, quản lý và điều hành hoạt động bình luận các trận thể thao.

Các bị can trong vụ án.

Hệ thống này có khoảng 30 bình luận viên, thay đổi tùy từng thời điểm, tham gia bình luận nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bida, võ thuật, Esports, đua xe...

Các bình luận viên được chia thành hai nhóm. Trong đó, nhóm chính thức, còn gọi là nhóm “Offline”, có khoảng 15 người, được ký hợp đồng lao động, thường xuyên đến văn phòng để trao đổi công việc và trực tiếp thực hiện việc bình luận.

Bản thân Nguyễn Văn Tuấn làm công việc là bình luận viên từ khoảng cuối năm 2018 và được công ty cổ phần Heligate ký hợp đồng lao động.

Từ 1/1/2025 đến 2/1/2026 với vai trò là người quản lý, điều hành hoạt động của nhóm bình luận viên, Nguyễn Văn Tuấn cùng với các bình luận viên khác trực tiếp tham gia 28.993 lượt bình luận thuộc hàng nghìn trận đấu thể thao khác nhau. Trong đó có 1.529 trận đấu thuộc bản quyền phát sóng của các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình như: FPT, K+, VTVcab.

Riêng Nguyễn Văn Tuấn đã trực tiếp bình luận tổng số 46 trận thể thao, trong số này có 26 trận thể thao thuộc bản quyền phát sóng của các đơn vị như FPT, K+, VTVcab.

Trong quá trình làm việc, từ tháng 6/2023, Tuấn được Nguyễn Công Định giao nhiệm vụ nhận tiền từ bộ phận hành chính hoặc từ Định để chi trả tiền lương, tiền thưởng cho các bình luận viên và một số nhân viên khác của dự án 90 Phút như nhóm kết nối, nhóm truyền thông hoặc cộng tác viên truyền thông. Việc trả tiền lương và tiền thưởng cho mọi người, Định có chuyển tiền USDT cho Tuấn sau đó Tuấn bán USDT để lấy tiền VNĐ thanh toán cho mọi người.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình Tuấn làm việc tại dự án 90 Phút, sau khi đã chuyển trả lương, thưởng cho mọi người Tuấn còn được nhận tổng số tiền là 6,1 tỷ đồng (gồm lương cứng là hơn 1,5 tỷ đồng, tiền lương bình luận cùng tiền thưởng là 4,5 tỷ đồng).

Bị can có biệt danh “ Anh Thỏ ” hay còn gọi “Người Thỏ” là một trong những bình luận viên nổi tiếng của Xôi lạc TV, tên thật là Nguyễn Trung Sơn (SN 1995, trú ở phường Bồ Đề, Hà Nội). Tháng 11/2019, Nguyễn Trung Sơn bắt đầu vào làm bình luận viên môn bóng đá, được ký hợp đồng lao động.

Sơn còn được Nguyễn Văn Tuấn giao cho nhiệm vụ là tổ trưởng của các bình luận viên môn bóng đá, là người lên lịch rồi sắp xếp lịch bình luận các trận bóng đá trên trang Google Sheet cho từng bình luận viên biết để cùng thực hiện.

Ngoài ra, khi làm việc, “Anh Thỏ” còn được Tuấn tin tưởng giao nhiệm vụ cùng tuyển dụng các bình luận viên đồng thời giám sát, theo dõi việc bình luận của các bình luận viên.

Quá trình bình luận các trận bóng đá, Sơn thực hiện việc bình luận tại phòng bình luận của dự án 90 Phút, đồng thời đọc các nội dung quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc trực tuyến trong đó có 8XBET.

Cơ quan điều tra làm rõ, trong khoảng thời gian từ 2/1/2025 đến 1/2/2026, Nguyễn Trung Sơn đã trực tiếp bình luận tổng số 379 trận thể thao, trong đó có 157 trận thể thao xâm phạm bản quyền thuộc quyền phát sóng của các đơn vị như Ngoại Hạng Anh, UEFA Champion League, UEFA Europa League, vòng loại U23 châu Á, U23 Asian Cup, FIFA Club World Cup…

Qua việc bình luận các trận phát sóng “lậu”, Nguyễn Trung Sơn đã thu lợi được tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng trong đó có 265 triệu đang bị phong toả tại các tài khoản ngân hàng của Sơn. Số tiền còn lại, “Anh Thỏ” đã sử dụng hết vào việc chi tiêu sinh hoạt của mình.

Bình luận viên khác là “Người Nện”, tên thật là Nguyễn Thành Khuê. Bị can bắt đầu vào làm bình luận viên các môn bóng đá, bóng chuyền và võ thuật cho dự án 90 Phút vào tháng 5/2020.

Trong quá trình làm việc, hàng tuần Khuê sẽ đăng ký lịch bình luận đối với các trận bóng đá, bóng chuyền và võ thuật trên trang Google Sheet do các tổ trưởng lên lịch.

Cơ quan điều tra làm rõ, từ ngày 2/1/2025 đến ngày 1/2/2026, Nguyễn Thành Khuê trực tiếp bình luận 650 trận thể thao, trong đó có 71 trận thể thao xâm phạm bản quyền thuộc quyền phát sóng của các đơn vị gồm: 36 trận bóng đá của giải Ngoại Hạng Anh thuộc bản quyền phát sóng của truyền hình K+; 16 trận bóng đá của các giải bóng đá UEFA Champion League, UEFA Europa League, Serie A thuộc bản quyền phát sóng của truyền hình VTV Cab; 20 trận bóng đá của các giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, vòng loại Asian Cup, FIFA Club World Cup, Nữ Đông Nam Á, Shopee Cup, V League 1 thuộc bản quyền phát sóng của truyền hình FPT.

Từ 5/6/2020 đến 27/1/2026, khi làm bình luận viên các trận thể thao cho dự án 90 Phút, Nguyễn Thành Khuê thu lợi gần 1,8 tỷ đồng.

Người có mức thu nhập cao tiếp theo là bình luận viên “Người Cồn” (tên thật là Nguyễn Cường Thịnh). Khoảng cuối năm 2021, Nguyễn Cường Thịnh bắt đầu vào làm bình luận viên các môn bóng đá và tennis cho dự án 90 Phút. Quá trình làm bình luận viên, Thịnh ký hợp đồng lao động với công ty cổ phần Heligate và lấy biệt danh là “Người Cồn”.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra làm rõ từ ngày 1/1/2025 đến ngày 2/2/2026, Nguyễn Cường Thịnh trực tiếp bình luận tổng số 896 trận thể thao, trong đó có 118 trận thể thao xâm phạm bản quyền thuộc quyền phát sóng.

Từ tháng 1/2022 đến tháng 1/2026, khi làm bình luận viên các trận bóng đá và tennis cho dự án 90 Phút, Nguyễn Cường Thịnh thu lợi hơn 1,6 tỷ đồng.

Tương tự, các bình luận viên khác cũng có mức thu nhập tiền tỷ như bị can Phạm Quang Trung (biệt danh “Người Già”) gần 2,3 tỷ đồng; bị can Nguyễn Công Anh Dũng (“Người Sói”) 1,24 tỷ đồng; Lê Hoàng Nam (“Bánh Cuốn”) 1,32 tỷ đồng; Đinh Xuân Anh (biệt danh “Trâu Gác Bếp”) hơn 1,1 tỷ đồng; Lê Xuân Thành (biệt danh “Mỳ Tôm”) gần 1,4 tỷ đồng; Hoàng Kỳ Anh (biệt danh “Người Cây”) 1,2 tỷ đồng; Lê Hoàng Anh Tuấn (biệt danh “Người Hói”) hơn 1,4 tỷ đồng...