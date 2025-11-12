HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ

Thùy Trag - Hoàng Dũng |

Subaru Forester 2025 ra mắt Việt Nam với 2 phiên bản, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, giá bán chưa tiết lộ.

Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 1.

Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 2.

Subaru Forester 2025 ra mắt Việt Nam.

Hôm nay (12/11), Subaru Forester 2025 đã chính thức ra mắt tại Việt Nam. Xe được phân phối chính hãng với 2 phiên bản gồm 2.5i-L EyeSight và 2.5i-S EyeSight.

Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 3.

Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam là thế hệ thứ 6 của dòng xe này. Xe có kích thước tổng thể dài 4.655mm, rộng 1.830mm, cao 1.730mm, trục cơ sở 2.670mm, khoảng sáng gầm 220mm, bán kính vòng quay tối thiểu 5,4m. Những con số này tương đương với nhiều mẫu CUV cỡ C như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage...

Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 4.
Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 5.
Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 6.

Ngoại thất ấn tượng với lưới tản nhiệt sơn đen cỡ lớn, đèn chiếu sáng LED có điều chỉnh độ cao tự động, đèn định vị LED chữ C hoàn toàn mới, đèn sương mù LED, đèn hậu LED. Mâm xe hợp kim nhôm 18 inch. Phiên bản 2.5i-S EyeSight cao cấp hơn có giá nóc thể thao, cửa sổ trời điện chống kẹt, ốp pô đuôi xe.

Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 7.

Vào bên trong, thiết kế khoang nội thất của Subaru Forester 2025 tương đối quen thuộc khi vẫn giữ những đường nét từ thế hệ trước.

Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 8.
Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 9.
Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 10.
Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 11.

Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím bấm chức năng và lẫy chuyển số. Đồng hồ hiển thị dạng analog truyền thống kèm màn hình TFT 4,2 inch đặt dọc. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng kích thước 11,6 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay hoặc Android Auto không dây đi kèm dàn âm thnh 6 loa.

Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 12.
Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 13.

Hàng ghế trước chỉnh điện, trong đó ghế lái 10 hướng và ghế phụ 8 hướng. Phiên bản 2.5i-S có ghế bọc da trong khi bản 2.5i-L bọc nỉ. Một số tính năng khác có thể kể đến như khởi động bằng nút bấm, đèn viền nội thất, điều hòa tự động 2 vùng điều khiển bằng giọng nói kèm cửa gió hàng ghế sau, cổng sạc Type C và Type A, đá cốp. Ngoài ra, phiên bản 2.5i-S có thêm sạc không dây, camera 360 độ.

Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 14.

Về vận hành, Subaru Forester 2025 tại Việt Nam sử dụng máy xăng hút khí tự nhiên dung tích 2.498cc. Động cơ này cung cấp sức mạnh 182 mã lực, mô-men xoắn 247Nm. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Các chế độ lái bao gồm I (Intelligent) giúp tiết kiệm nhiên liệu và S (Sport) giúp mang đến cảm giác lái tốt hơn.

Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 15.

Subaru Forester 2025 trang bị công nghệ ADAS mà hãng gọi là EyeSight. Ở thế hệ mới, EyeSight được bổ sung thêm 1 camera đơn góc rộng. Các tính năng bao gồm phanh tránh va chạm, đánh lái khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường kèm hỗ trợ đánh lái theo xe phía trước, tránh lệch làn đường, kiểm soát chân ga tránh va chạm, cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 16.

Các tính năng khác có thể kể đến như 8 túi khí, đèn pha điều chỉnh theo góc lái, phát hiện phương tiện xe phía sau, gương bên phụ phi cầu hạn chế điểm mù, camera lùi, hỗ trợ dừng xe khẩn cấp. Bản 2.5i-S còn có thêm đèn pha thông minh, phanh tự động khi lùi, gương chiếu hậu chống chói tự động, hệ thống giám sát người lái.

Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 17.

Bước qua thế hệ mới, Subarur Forester chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản thay vì Thái Lan như trước đây. Ngoài ra, động cơ xe đổi từ máy xăng 2.0L trước đây sang máy xăng 2.5L. Vì thế, giá bán của xe được nhận định sẽ cao hơn so bới bản trước đó (969-1.199 triệu đồng).

Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ- Ảnh 18.

Tags

Subaru Forester

Subaru

xe nhập khẩu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại