Chi tiết Subaru Forester 2025 vừa ra mắt Việt Nam: Nhập khẩu Nhật Bản, máy xăng 2.5L mới, nâng cấp ADAS, giá khó rẻ

Subaru Forester 2025 ra mắt Việt Nam với 2 phiên bản, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, giá bán chưa tiết lộ.
Hôm nay (12/11), Subaru Forester 2025 đã chính thức ra mắt tại Việt Nam. Xe được phân phối chính hãng với 2 phiên bản gồm 2.5i-L EyeSight và 2.5i-S EyeSight.
Ngoại thất ấn tượng với lưới tản nhiệt sơn đen cỡ lớn, đèn chiếu sáng LED có điều chỉnh độ cao tự động, đèn định vị LED chữ C hoàn toàn mới, đèn sương mù LED, đèn hậu LED. Mâm xe hợp kim nhôm 18 inch. Phiên bản 2.5i-S EyeSight cao cấp hơn có giá nóc thể thao, cửa sổ trời điện chống kẹt, ốp pô đuôi xe.
Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím bấm chức năng và lẫy chuyển số. Đồng hồ hiển thị dạng analog truyền thống kèm màn hình TFT 4,2 inch đặt dọc. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng kích thước 11,6 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay hoặc Android Auto không dây đi kèm dàn âm thnh 6 loa.
Hàng ghế trước chỉnh điện, trong đó ghế lái 10 hướng và ghế phụ 8 hướng. Phiên bản 2.5i-S có ghế bọc da trong khi bản 2.5i-L bọc nỉ. Một số tính năng khác có thể kể đến như khởi động bằng nút bấm, đèn viền nội thất, điều hòa tự động 2 vùng điều khiển bằng giọng nói kèm cửa gió hàng ghế sau, cổng sạc Type C và Type A, đá cốp. Ngoài ra, phiên bản 2.5i-S có thêm sạc không dây, camera 360 độ.