Chi tiết phương án Bộ Nội vụ trình Chính phủ lịch nghỉ 3 dịp lễ, Tết sắp tới

Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 trong 4 ngày, Tết Nguyên đán Đinh Mùi trong 7 ngày và Quốc khánh 2027 trong 4 ngày.

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình đề xuất phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.

Đổi lịch làm việc để nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam 4 ngày

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba 24/11, đồng thời, hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 23/11 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy 28/11.

Theo đó, dịp nghỉ lễ này gồm 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11 đến hết thứ Ba ngày 24/11 (bao gồm 1 ngày Văn hóa Việt Nam, 1 ngày hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 dự kiến hoán đổi để nghỉ liên tục 4 ngày. (Ảnh: AI)

Phương án nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Về lý do đề xuất, Bộ Nội vụ nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Văn hóa Việt Nam. Do đó việc bố trí kỳ nghỉ liên tục có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo hiệu ứng lan tỏa xã hội, nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng và các sự kiện hưởng ứng tại địa phương.

“ Ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba, do đó việc hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang thứ Bảy, ngày 28/11/2026 để hình thành kỳ nghỉ liên tục là phù hợp với điều kiện thực tế ”, Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Bộ Nội vụ cho rằng, phương án này góp phần thực hiện đúng theo chủ trương, tinh thần tại Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đề ra yêu cầu nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa của Nhân dân, bảo đảm đầy đủ quyền thụ hưởng và sáng tạo văn hóa, tiếp cận bình đẳng về văn hóa.

Đồng thời, việc này tạo thuận lợi cho công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ, tiêu dùng văn hóa có quy mô và hiệu quả hơn.

Theo Bộ Nội vụ, dịp nghỉ lễ này góp phần phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và dịch vụ, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tổ chức ngày lễ mới có ý nghĩa chính trị - văn hóa quan trọng, nhu cầu tham gia hoạt động văn hóa của người dân và yêu cầu duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cho biết dịp này, lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11 theo quy định.

Nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày liên tục

Với dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2027, Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Theo đó, dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 gồm 7 ngày liên tục từ thứ Năm 4/2/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư 10/2/2027 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Phương án nghỉ Tết được trình Chính phủ. (Ảnh: AI)

Về lý do đề xuất, Bộ Nội vụ cho biết, việc bố trí nghỉ 2 ngày trước Tết nhằm tạo điều kiện cho người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị đón Tết, giảm áp lực đối với giao thông, vận tải, nhất là tại các đô thị lớn và các đầu mối giao thông; đồng thời bảo đảm hài hòa quyền nghỉ ngơi của người lao động với yêu cầu duy trì ổn định hoạt động hành chính, sản xuất, kinh doanh và điều hành kinh tế - xã hội.

Theo Bộ Nội vụ, phương án này bảo đảm kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày liên tục, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình nhưng không kéo dài quá mức, ảnh hưởng đến nhịp trở lại làm việc sau kỳ nghỉ.

Việc kết thúc kỳ nghỉ vào ngày 10/2/2027 (thứ Tư) cũng tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sau Tết, góp phần duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, hạn chế tình trạng dồn việc, gián đoạn kéo dài hoặc chậm khôi phục nhịp sản xuất, kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đề nghị người sử dụng lao động căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn cho người lao động nghỉ theo một trong các phương án: nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Việc xây dựng phương án bảo đảm số ngày nghỉ không thấp hơn số ngày nghỉ theo quy định tại Bộ luật Lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết, phù hợp điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.

Lễ Quốc khánh năm 2027 nghỉ 4 ngày liên tục

Với lễ Quốc khánh năm 2027, theo phương án trình của Bộ Nội vụ, nghỉ ngày 2/9/2027 Dương lịch và 1 ngày liền kề sau là 3/9/2027, nối tiếp với 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm 2/9/2027 đến hết Chủ nhật 5/9/2027 Dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 được trình Chính phủ xem xét. (Ảnh: AI)

“ Phương án này tạo thành kỳ nghỉ liền mạch 4 ngày liên tục, gắn với ngày nghỉ hằng tuần tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đi lại ”, Bộ Nội vụ chia sẻ lý do đề xuất.

Đối với doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đề nghị người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm: ngày 2/9/2027 Dương lịch và 1 ngày 1/9/2027 hoặc 3/9/2027 Dương lịch.