Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/11 tiếp tục đề xuất chính sách thuế quan mới nhằm vào 14 đối tác thương mại lớn, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU)… Mức thuế mà chính quyền Mỹ đề xuất dao động từ 20% đến 40%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo từ chính quyền Mỹ, mức thuế mới được ban hành nhằm đối phó với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại nước này, mà Washington cho rằng do các quốc gia bị áp thuế đang thúc đẩy.

Tuy nhiên, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) nhấn mạnh sẽ giới hạn thuế ở mức thấp, được thống nhất trong các thỏa thuận thương mại đã hoàn tất hoặc vẫn đang trong quá trình đàm phán.

Trong một động thái riêng, USTR đề xuất áp thuế mới 10% đối với máy bay thương mại Embraer hoàn chỉnh nhập khẩu từ Brazil, đồng thời tăng thuế đối với lượng đường nhập khẩu từ Brazil vượt hạn ngạch. Trước đó, các mặt hàng này được miễn mức thuế 25% mà ông Trump áp đặt đối với hàng hóa Brazil hồi tháng 7.

Trung Quốc chịu mức thuế cao nhất

USTR cho biết Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế trần cao nhất là 20%, cộng thêm mức thuế khoảng 25% được áp dụng từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Mức thuế này phù hợp với thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/1. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận đổ vỡ, mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng lên 40%, theo USTR.

Dự kiến, các mức thuế đề xuất chỉ có hiệu lực sau phiên điều trần công khai ngày 25/1.

Các mức thuế này sẽ không cộng dồn với những mức thuế 10% hoặc 12,5% đã được áp dụng trước đó, cũng không cộng dồn với các mức thuế theo ngành đối với thép, nhôm, ô tô và một số mặt hàng khác.

Các mức thuế đề xuất cũng không áp dụng đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đang được xem xét giảm thuế thông qua một cơ chế song phương có tên Hội đồng Thương mại.

Washington từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc đưa ồ ạt hàng xuất khẩu giá rẻ ra thị trường toàn cầu, từ thép đến xe điện và các sản phẩm năng lượng Mặt trời.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, nhưng không đưa ra lời đe dọa trả đũa.

"Vấn đề được gọi là 'dư thừa công suất công nghiệp' thực chất không tồn tại và không nên bị sử dụng làm cái cớ cho những toan tính chính trị", người phát ngôn tuyên bố, đồng thời kêu gọi hai bên cùng thực hiện các thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

USTR cũng đề xuất mức thuế trần 18% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Bangladesh; mức 15% đối với hàng hóa từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), EU và Thụy Sĩ.

Ấn Độ - quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại với chính quyền Tổng thống Trump - sẽ phải đối mặt với mức thuế 17% nếu hai bên hoàn tất thỏa thuận và 25% nếu đàm phán thất bại. Singapore sẽ bị áp dụng mức thuế trần 10%.

Thách thức từ đảng Dân chủ

Thuế quan của ông Trump và tác động của chính sách này đối với chi phí sinh hoạt là một trong những vấn đề lớn góp phần dẫn đến chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Một cuộc thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos thực hiện sau thất bại của đảng Cộng hòa cho thấy, 62% số người được hỏi ủng hộ nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm bãi bỏ các mức thuế quan này.

Thượng nghị sĩ Mỹ Ron Wyden (đảng Dân chủ) - người dự kiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1 - tuyên bố: "Chưa đầy một tháng sau khi cử tri bác bỏ chương trình nghị sự thương mại của ông Trump, Tổng thống Mỹ lại quyết định tăng giá hàng hóa đối với người dân Mỹ. Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Tài chính, tôi sẽ sử dụng mọi công cụ trong khả năng để chấm dứt các mức thuế quan của ông Trump".

Tuy nhiên, việc này sẽ không dễ dàng, bởi trong Quốc hội Mỹ tồn tại sự ủng hộ của cả hai đảng đối với các biện pháp nhằm đối phó với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, chủ yếu tập trung vào Trung Quốc, theo ông Nathaniel Halvorson - cựu quan chức USTR, hiện là đối tác phụ trách lĩnh vực thương mại tại hãng luật Baker McKenzie.

Ông Halvorson cho rằng việc đảo ngược các mức thuế quan cũng có thể khiến một số thỏa thuận thương mại đổ vỡ. Các nghị sĩ đảng Dân chủ "sẽ phải cân nhắc liệu họ có muốn hủy bỏ một thỏa thuận vốn có thể đang mang lại lợi ích nhất định cho Mỹ hay không".