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Chi tiết mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh từ 01/10/2026

chinhphu.vn
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Chi tiết mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/10/2026).

Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2026) trong đó quy định chi tiết mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B.

Nghị định này quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và chế độ bảo đảm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng từ dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương để thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hằng năm.

Đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14.

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi

Điều 3, Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi như sau

1. Mức chuần trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 3.012.000 đồng.

2. Mức chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

Toàn văn Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

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Thương binh

trợ cấp ưu đãi người có công

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