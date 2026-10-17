Chi tiết MG ZS thế hệ mới ra mắt Việt Nam: Giá 668 triệu đồng, máy hybrid 197 mã lực, nhiều trang bị đáng chú ý

Ngày 16/10, MG Việt Nam chính thức giới thiệu thế hệ mới của mẫu SUV đô thị ZS. Đây là một trong hai sản phẩm được hãng ra mắt trong dịp này, bên cạnh mẫu sedan MG GT.

Đáng chú ý, MG ZS mới được phân phối với hệ truyền động hybrid với giá niêm yết 668 triệu đồng, đi kèm chương trình hỗ trợ nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng. Để so sánh, đối thủ Toyota Yaris Cross HEV có giá bán 728 triệu đồng, còn BYD Sealion 5 sắp ra mắt dự kiến dự kiến có giá trên 600 triệu đồng với bản thấp nhất và cao nhất khoảng 790 triệu đồng.

Theo thông tin từ nhà phân phối, MG ZS mới có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc từ ngày 16/10. Xe được áp dụng chính sách bảo hành 10 năm và chương trình cứu hộ 24/7. Trong quý IV/2026, thương hiệu dự kiến mở thêm 8 đại lý nhằm mở rộng mạng lưới phân phối và dịch vụ sau bán hàng.

MG ZS thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.

MG ZS 2026 thay đổi thiết kế

MG ZS thế hệ mới có kiểu dáng tổng thể giữ nguyên giống bản tiền nhiệm, tuy nhiên vẫn dễ được nhận ra với phần đầu xe cá tính hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, thiết kế mở rộng sang hai bên, kết hợp cụm đèn chiếu sáng LED Projector tạo diện mạo hiện đại hơn. Các đường nét thân xe được điều chỉnh theo hướng thể thao, trong khi bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch góp phần tạo cảm giác khỏe khoắn.

MG ZS mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.430 x 1.818 x 1.635 (mm), chiều dài cơ sở 2.610 mm. So với ZS thế hệ trước có chiều dài 4.323 mm và trục cơ sở 2.585 mm, mẫu xe mới dài hơn 107 mm và có trục cơ sở tăng 25 mm. MG ZS mới có khoang hành lý dung tích 443 lít, mở rộng lên 1.457 lít khi gập hàng ghế sau theo tỉ lệ 60:40.

Phần đầu xe được thiết kế khỏe khoắn hơn.

Không chỉ ngoại thất, khoang cabin của MG ZS mới cũng được thiết kế lại. Bảng táp-lô bố trí theo phương ngang, màn hình giải trí trung tâm dạng nổi kích thước 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng là màn hình thông tin kỹ thuật số 7 inch.

Nội thất sử dụng phối màu đen và màu vani, kết hợp vật liệu bọc da tại nhiều vị trí. Hàng ghế trước có chức năng sưởi, trong khi ghế lái chỉnh điện 6 hướng.

Danh sách trang bị tiện nghi còn có cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, sạc điện thoại không dây và cốp đóng mở điện.

Một điểm đáng chú ý là MG bố trí cổng USB riêng gần chân gương chiếu hậu trong xe, cho phép người dùng lắp camera hành trình mà không cần kéo dây nguồn dài xuống bảng táp-lô. Ngoài ra, xe có các cổng USB và Type-C phục vụ cả hai hàng ghế.

Trên vô-lăng còn có phím chức năng cho phép tùy chỉnh thao tác nhanh, chẳng hạn kích hoạt camera 360 độ, thay đổi chế độ điều hòa hoặc lựa chọn mức độ phanh tái tạo năng lượng.

Nội thất cũng được làm lại.

Mạnh hơn, an toàn hơn

Thay đổi lớn nhất trên MG ZS thế hệ mới nằm ở hệ truyền động. Thay vì chỉ sử dụng động cơ xăng như phiên bản tiền nhiệm tại Việt Nam, mẫu xe mới chuyển sang hệ thống Hybrid+ kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện. Đây là lần đầu tiên công nghệ này xuất hiện trên sản phẩm của MG tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, động cơ xăng 1.5L cho công suất 101 mã lực, mô-men xoắn 128 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện sản sinh 131 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Hệ thống sử dụng bộ pin dung lượng 1,83 kWh.

Theo MG, tổng công suất kết hợp của hệ truyền động đạt 145 kW, tương đương khoảng 197 mã lực. Đây là mức công suất đáng chú ý trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam.

Một điểm khác biệt so với nhiều mẫu hybrid trên thị trường là MG ZS sử dụng hộp số tự động 3 cấp 3-eAT, thay vì hộp số e-CVT. Hệ thống này cho phép xe phối hợp động cơ xăng và mô-tơ điện thông qua nhiều chế độ vận hành, bao gồm chạy hoàn toàn bằng điện, hybrid nối tiếp, hybrid song song, truyền động trực tiếp bằng động cơ xăng và thu hồi năng lượng khi giảm tốc.

Ở tốc độ thấp hoặc khi di chuyển trong đô thị, xe có thể ưu tiên sử dụng mô-tơ điện. Khi vận hành ở tốc độ cao, hệ thống có thể chuyển sang sử dụng động cơ xăng truyền động trực tiếp nhằm tối ưu hiệu suất.

Theo thông số do MG công bố, MG ZS Hybrid+ có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 8,7 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp đạt 4,53 lít/100 km.

MG ZS mới có lợi thế về công suất khi đặt cạnh các mẫu SUV hybrid cỡ B như Toyota Yaris Cross HEV. Tuy nhiên, mức tiêu thụ nhiên liệu và khả năng vận hành thực tế vẫn cần được kiểm chứng trong điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Bên cạnh hệ truyền động hybrid, MG ZS mới được bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ người lái thông qua gói MG Pilot. Các tính năng đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ giữ làn khẩn cấp.

Xe còn được trang bị cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa an toàn, đèn pha tự động chuyển pha/cốt, nhận biết và cảnh báo giới hạn tốc độ. Ngoài ra, MG ZS có camera 360 độ, hỗ trợ đổ đèo, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe và chức năng tự động giữ phanh.

Hệ thống an toàn bị động gồm 6 túi khí. Theo MG, thế hệ mới của ZS đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ tổ chức ANCAP. Xe sử dụng bộ bơm hơi điện tích hợp dụng cụ vá lốp khẩn cấp thay cho lốp dự phòng truyền thống.

Một số hình ảnh khác của MG ZS 2026: