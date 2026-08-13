Chi tiết “Đường Tăng tháo vòng kim cô cho Tôn Ngộ Không” gây tranh cãi trong show Dược Sĩ Tiến

“Tui đã cày nát Tây Du Ký mà sao không nhớ có cảnh này ta”, nhiều netizen nhận ra điểm chưa đúng khi nghe thí sinh hoa khôi nói về chi tiết “Đường Tăng tháo vòng kim cô cho Tôn Ngộ Không”.

Những bàn tán xoay quanh “Master Class” - chuỗi chương trình đồng hành cùng Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026, nơi Dược Sĩ Tiến đảm nhận vai trò host, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nếu những màn “xuyên không”, “hô biến” bằng kỹ xảo từng khiến chương trình được chú ý thì mới đây, một nội dung trong phần thi của thí sinh lại gây tranh luận vì liên quan đến một chi tiết quen thuộc trong Tây Du Ký.

Phần tranh luận của hai thí sinh gây tranh cãi vì chi tiết “Đường Tăng tháo vòng kim cô cho Tôn Ngộ Không”.

Cụ thể, ở tập 2 với chủ đề “Lập Quan”, các thí sinh bước vào phần tranh biện với nhiều chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra.

Trong đó, có một đề bài vốn đã từng được cộng đồng mạng bàn luận khá nhiều: “Trên mạng xã hội dạo gần đây, cộng đồng mạng đùa vui rằng Đường Tăng trong Tây Du Ký là nguyên mẫu của một vị sếp độc hại. Bất tài về chuyên môn nhưng lại giỏi thao túng tâm lý và dùng vòng kim cô để bóc lột nhân sự”.

Ở phần thi này, thí sinh Nguyễn Thị Kim Tú mở đầu bằng việc đưa ra các lập luận để bảo vệ quan điểm “Đường Tăng là một vị sếp độc hại”.

Trích đoạn 2 thí sinh tranh luận trong “Master Class” có nhắc đến Tây Du Ký. Nguồn: dstien

Sau đó, thí sinh Võ Phan Anh Thư phản biện. Cô cho rằng Đường Tăng thực chất có “chuyên môn” của một người lãnh đạo, thể hiện ở việc biết cách nhìn nhận ưu, nhược điểm của từng người và sử dụng nhân sự phù hợp với từng tình huống.

“Bạn nói Đường Tăng là một người không có chuyên môn. Vậy nếu không có chuyên môn thì Đường Tăng có biết được từng người có ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Đã là sếp, người ta phải biết lãnh đạo, biết dùng người. Ở đây không phải là thao túng tâm lý mà người ta dùng ngôn từ để thuyết phục, biết cách dùng người trong từng tình huống khác nhau…”, Anh Thư lập luận.

Kim Tú tiếp tục phản biện rằng một người sếp có tài phải là người biết lãnh đạo nhân viên hướng đến những mục đích tốt đẹp hơn.

Lúc này, Anh Thư đưa ra một dẫn chứng khác để kết thúc phần tranh luận. Cô nói: “Bạn nên nhớ, Đường Tăng có một tập đã tháo vòng kim cô cho Tôn Ngộ Không. Một người như Tôn Ngộ Không ngang tàng và tung hoành như vậy thì tại sao vẫn chịu chấp nhận tiễn Đường Tăng đến cuối con đường thỉnh kinh như vậy”.

Võ Phan Anh Thư nói Đường Tăng có một tập đã tháo vòng kim cô cho Tôn Ngộ Không. Tình tiết này đang gây tranh cãi.

Dược Sĩ Tiến sau đó đưa ra nhận xét về phần tranh biện của hai thí sinh. Tuy nhiên, anh không nhắc đến tính đúng - sai của chi tiết “Đường Tăng tháo vòng kim cô” được Anh Thư sử dụng để làm dẫn chứng.

Dược Sĩ Tiến cũng đăng đoạn cắt phần tranh luận này lên TikTok cá nhân với caption: “Sự thật về Đường Tăng mà bạn chưa hề biết”.

Tuy nhiên, chính bên dưới đoạn clip này, nhiều netizen lại nhanh chóng chỉ điểm bất thường trong phần lập luận của Anh Thư: Đường Tăng thực sự có tháo vòng kim cô cho Tôn Ngộ Không hay không?

Nhiều người cho biết đã xem đi xem lại bộ phim nhiều lần, thậm chí nhớ cả những kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng, nhưng vẫn không nhớ có tập nào Đường Tăng trực tiếp tháo chiếc vòng này cho Tôn Ngộ Không.

Vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không.

Trong ký ức của nhiều thế hệ độc giả, Tây Du Ký không chỉ là hành trình thỉnh kinh đầy gian nan mà còn là cuộc đấu tranh tâm lý gay gắt của Tôn Ngộ Không dưới sự kìm kẹp của chiếc vòng kim cô.

Trong phim, trước khi lên đường, Quan Âm Bồ Tát đã trao cho Đường Tăng một chiếc mũ hoa có giấu vòng kim cô. Tôn Ngộ Không đội thử chiếc mũ và từ đó vòng kim cô bám chặt vào đầu, trở thành công cụ để Đường Tăng khống chế người đệ tử này mỗi khi Ngộ Không không nghe lời.

Đường Tăng được truyền Khẩn Cô Nhi chú, tức bài chú có thể khiến vòng kim cô siết chặt và khiến Tôn Ngộ Không đau đớn. Đường Tăng không được truyền bài chú để tháo vòng.

Trong nguyên tác cũng có tình tiết Tôn Ngộ Không từng xin Đường Tăng tháo vòng kim cô sau khi bị sư phụ đuổi đi vì đánh Bạch Cốt Tinh. Tuy nhiên, Đường Tăng nói rằng Quan Âm Bồ Tát chỉ truyền cho mình bài chú để siết vòng chứ không truyền bài chú để tháo vòng.

Và chiếc vòng này thực sự biến mất ở cuối hành trình thỉnh kinh.

Sau khi thầy trò Đường Tăng hoàn thành chuyến đi và cùng đạt được chính quả, Tôn Ngộ Không được phong Đấu Chiến Thắng Phật. Lúc này, Ngộ Không vẫn nhớ đến chiếc vòng trên đầu và có ý định nhờ tháo nó ra. Khi đưa tay lên đầu, Ngộ Không phát hiện chiếc vòng đã tự biến mất từ lúc nào. Nói cách khác, sau khi đã tu thành chính quả, sự ràng buộc từng được đặt lên đầu Tôn Ngộ Không cũng không còn cần thiết nữa.

Từ một câu dẫn trong phần tranh biện, câu chuyện vì thế lại mở ra một cuộc “kiểm tra trí nhớ” với những khán giả từng lớn lên cùng Tây Du Ký.

Những bình luận của cư dân mạng: “Tui cày nát Tây Du Ký rồi mà chưa thấy tập nào Đường Tăng tháo vòng kim cô cho Tôn Ngộ Không cả” “Trong nguyên tác truyện thì không có lần nào tháo cả, trong bản 1986 cũng không có đoạn nào tháo cả” “Ủa tập nào Đường Tăng tháo vòng kim cô ra thế?” “Cho tui hỏi bộ trong nguyên tác Tây Du Ký Đường Tăng có lần tháo vòng Kim Cô cho Ngộ Không hả ta? Đó giờ cày nát bộ cùng tên năm 1986 không thấy khúc đó, không biết mình có bỏ sót gì không?”.

Nguồn: Dược sĩ Tiến • Edutainment

