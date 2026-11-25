Dự thảo điều chỉnh tốc độ tối đa trên một số loại đường đề xuất nhiều thay đổi đáng chú ý: cho phép tăng tốc trên các tuyến trục chính đô thị đủ điều kiện, giảm tốc độ tại đường nội bộ và siết giới hạn ở những đoạn đèo dốc, nguy hiểm. Những điều chỉnh này hướng tới phân loại tốc độ phù hợp với đặc điểm từng tuyến đường, góp phần nâng cao an toàn giao thông.

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