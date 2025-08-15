Chi tiết để lộ thái độ của gia đình Hoàng Thuỳ Linh với Đen Vâu

Không còn là tin đồn hay nghi vấn, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đích thị là gia đình của nhau. Mái ấm của cả hai nay còn có thêm 2 "thiên thần nhỏ" cực xinh xắn, đáng yêu hơn 1 tuổi. Theo lời "bà hàng xóm", Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu thỉnh thoảng vẫn cùng nhau về Tam Đảo - quê nữ ca sĩ để nghỉ ngơi trong thời gian cả hai yêu nhau. Đến khi có con, bố mẹ bỉm cũng thường xuyên đưa các bé về đây để hít thở không khí trong lành, tắm nắng... Ngoài chuyện tình yêu của cặp đôi thì mối quan hệ giữa Đen Vâu và gia đình Hoàng Thuỳ Linh cũng gây tò mò.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh đưa các con về Tam Đảo nghỉ dưỡng

Hoàng Thuỳ Linh giản dị cho 2 con ra vườn trong căn biệt thự gia đình để tắm nắng

Theo đó, hàng xóm cho biết Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu thường xuyên về thăm bố mẹ nữ ca sĩ ở Tam Đảo. Mỗi khi có dịp, bố Hoàng Thùy Linh rất thoải mái thể hiện tự hào đối với Đen Vâu, ông hay khoe "con rể quý" với xóm giềng. Đáng nói hơn, từ sau khi 2 con ăn hỏi, những người sống gần đó cho biết bố Hoàng Thùy Linh rất vui vẻ, liên tục mở tiệc ăn mừng.

Vào đầu năm 2023, bố Hoàng Thùy Linh còn gói một nồi bánh chưng to để chào đón gia đình Đen Vâu đến thăm. Hành động chuẩn bị món bánh chưng vô cùng cầu kỳ, nhiều công đoạn phần nào chứng minh phụ huynh của Hoàng Thùy Linh rất quý và trân trọng Đen Vâu.

"Ông Long (bố Hoàng Thùy Linh) rất phấn khởi, nấu một nồi bánh chưng to để đón 'con rể' là Đen Vâu đấy. Dạo này nhà của ông Long đông khách lắm. Tôi thấy quá hay, không ngờ Hoàng Thuỳ Linh lại lấy Đen Vâu. Ông Long hay khoe Đen Vâu với mọi người. Người trong làng ai cũng mừng, đến cưới chắc phải mời rồi, còn hiện giờ nhà họ chưa gửi thiệp", người dân sống cạnh nhà Hoàng Thùy Linh cho hay.

Hàng xóm kể lễ ăn hỏi của Hoàng Thùy Linh diễn ra vào khoảng tháng 1/2023

Theo lời "bà hàng xóm", bố Hoàng Thuỳ Linh rất tự hào về con rể Đen Vâu

Trong loạt ảnh mới nhất, Đen Vâu diện đồ đơn giản, thoải mái đi dạo trong vườn nhà, ra ngoài ăn sáng chứng minh anh rất thân quen với cuộc sống tại nhà Hoàng Thuỳ Linh. Dù cả hai luôn giữ kín đời tư trước truyền thông nhưng qua những chi tiết đời thường được hàng xóm kể lại, dễ thấy gia đình nữ ca sĩ dành cho Đen Vâu sự trân trọng và quý mến đặc biệt.

Đen Vâu giản dị khi về thăm nhà Hoàng Thuỳ Linh ở Tam Đảo

Mẹ Hoàng Thùy Linh là bà Lê Thu Huệ - biên đạo múa Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Cha cô là ông Hoàng Thành Long - từng phụ trách kỹ thuật âm thanh của Đoàn ca múa nhạc Công an nhân dân (CAND) và Đoàn kịch nói CAND. Bà Lê Thu Huệ chính là người nuôi dưỡng ước mơ và giúp đỡ con gái theo đuổi con đường nghệ thuật. Nữ ca sĩ là người gắn bó, hướng về gia đình nên luôn dành sự yêu thương, quan tâm cho bố mẹ.

Hoàng Thùy Linh từng chia sẻ mẹ đã trải qua giai đoạn cực kỳ vất vả vì phải di chuyển giữa TP.HCM và Tam Đảo để vừa lo cho cô con gái nổi tiếng, vừa chăm sóc người chồng tuổi đã cao. Bố của nữ ca sĩ là người sống tình cảm, nấu ăn ngon, luôn bật hết đèn trong sân vườn mỗi khi con gái về thăm.

Dù chưa từng xuất hiện cùng nhau nhưng qua những chi tiết nhỏ, nhiều người cũng hình dung được mối quan hệ giữa chàng rể quý và gia đình nhà vợ



