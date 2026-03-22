Chi tiết danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì họp báo - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự; đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự; đồng chí Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, ngày 15/3/2026, trên phạm vi cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội lớn của toàn dân.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Đây là sự kiện chính trị trọng đại với quá trình chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng bằng tinh thần trách nhiệm, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Trong suốt quá trình đó, tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch đã được thể hiện xuyên suốt từ việc dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu cho đến công tác tổ chức hiệp thương, lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri, lựa chọn giới thiệu người ứng cử.

Việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu được tiến hành đúng quy định, linh hoạt, đảm bảo an toàn, an ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử là minh chứng sinh động về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời qua đó cũng khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tại họp báo, đồng chí Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Toàn văn: Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chi tiết danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI



