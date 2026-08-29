Để tích hợp thông tin thẻ BHYT của con vào VssID, phụ huynh cần đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho con ngay trên ứng dụng.

VssID là ứng dụng Bảo hiểm xã hội số của BHXH Việt Nam, hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tra cứu thông tin và sử dụng các tiện ích liên quan đến quá trình tham gia bảo hiểm.

Với trẻ em, phụ huynh hoặc người giám hộ có thể sử dụng tài khoản VssID của mình để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho con. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận và phê duyệt, thông tin của con sẽ được quản lý trên ứng dụng.

Để đăng ký tài khoản cho con và tích hợp thông tin thẻ BHYT vào VssID, phụ huynh thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản của bố, mẹ hoặc người giám hộ.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn “Dịch vụ công”.

Bước 3: Chọn “Đăng ký tài khoản cho con”.

Bước 4: Nhập mã số BHXH và họ tên của con, sau đó chọn “Tiếp tục”.

Phụ huynh có thể nhập thông tin trực tiếp hoặc sử dụng chức năng quét mã QR trên thẻ BHYT để điền thông tin.

Bước 5: Cập nhật ảnh chân dung và ảnh giấy khai sinh của con. Người dùng có thể chọn ảnh có sẵn trong thư viện hoặc chụp trực tiếp bằng ứng dụng.

Bước 6: Lựa chọn cơ quan BHXH tiếp nhận và nhấn “Gửi”.

Sau khi gửi tờ khai thành công, VssID sẽ hiển thị thông báo và gửi tin nhắn đến số điện thoại của phụ huynh, kèm đường link để tải tờ khai. Trường hợp hồ sơ có đăng ký địa chỉ email, hệ thống cũng tự động gửi tờ khai vào email của phụ huynh.

Nếu hồ sơ hợp lệ, hệ thống sẽ tiến hành kích hoạt tài khoản. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có thông tin cần điều chỉnh, phụ huynh thực hiện bổ sung theo yêu cầu.

Sau khi được phê duyệt, thông tin bảo hiểm của con sẽ được hiển thị trên VssID của phụ huynh, giúp việc quản lý và tra cứu thuận tiện hơn.

Có thể dùng hình ảnh thẻ BHYT trên VssID thay thẻ giấy

Việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên VssID để khám, chữa bệnh đã được BHXH Việt Nam triển khai từ năm 2021.

Theo Công văn 1493/BHXH-CSYT năm 2021, trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn 4316/BYT-BH, từ ngày 1/6/2021, người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay cho thẻ BHYT giấy.

Khi tiếp nhận người bệnh, cơ sở khám, chữa bệnh có thể sử dụng đầu đọc để quét mã QR trên ứng dụng VssID hoặc ghi trực tiếp số thẻ BHYT trong trường hợp không có đầu đọc.

Như vậy, sau khi thông tin BHYT của con được cập nhật trên VssID, phụ huynh có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng khi đưa trẻ đi khám, chữa bệnh thay vì phải mang theo thẻ BHYT giấy.

Tuy nhiên, phụ huynh vẫn nên kiểm tra kỹ thông tin của con trên ứng dụng sau khi đăng ký, đặc biệt là họ tên, mã số BHXH và thông tin thẻ BHYT, để kịp thời phát hiện và bổ sung, điều chỉnh nếu có sai sót.

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Tổng hợp