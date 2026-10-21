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Chi tiết BYD Sealion 5 DM-i bản tiêu chuẩn: Thiếu ADAS, không sạc nhanh, bù lại bằng mức giá tiệm cận SUV B

Hoàng Dũng
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BYD Sealion 5 DM-i bản tiêu chuẩn khác biệt với bản cao cấp nhất gần như ở mọi khía cạnh bao gồm vận hành, trang bị an toàn, tiện nghi nội/ngoại thất.

BYD Sealion 5 DM-i Essential là bản tiêu chuẩn của mẫu xe mới ra mắt Việt Nam với giá niêm yết 739 triệu. Với 1.000 khách hàng đặt cọc trước ngày 30/11 được giảm 80 triệu đồng, còn 659 triệu, tức tương đương một số mẫu xe gầm cao cỡ B.

- Ảnh 1.

Bên ngoài xe, BYD Sealion 5 DM-i Essential thiếu đi các trang bị như đèn báo điểm mù trên gương, đèn chào mừng, gạt mưa tự động, cảm biến đỗ xe phía trước và camera 360 độ vốn có trên bản Premium cao hơn. Xe chỉ còn giữ lại cảm biến sau và camera lùi.

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- Ảnh 3.

Tuy nhiên, do cả hai bản đều dùng mâm 18 inch, đèn pha LED trước/sau nên nếu chỉ nhìn thoáng quá sẽ rất khó phân biệt. Sự khác biệt duy nhất ở đuôi xe là bản tiêu chuẩn không có cốp đóng/mở bằng điện.

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- Ảnh 5.

Bên trong nội thất, điểm khác biệt dễ thấy nhất đó là bản tiêu chuẩn dùng màn cảm hứng 10,1 inch đi kèm 6 loa âm thanh. Màn hình này có phần hơi nhỏ so với tổng thể cabin. Các tính năng như kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa có hệ thống lọc không khí vẫn được tích hợp đầy đủ. Phiên bản Premium cao cấp hơn dùng màn hình 12,8 inch và 8 loa âm thanh.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Tay lái bọc da, phía sau là màn hình 8,8 inch đi kèm cần số điện tử dạng cần gạt. Đối với bản Essential sẽ không có các nút bấm chức năng của tính năng ADAS trên vô-lăng.

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Khu vực bệ trung tâm của bản tiêu chuẩn thiếu đi sạc không dây 50W. Vẫn có các phím vật lý để truy cập nhanh các tính năng của xe.

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Bản này có ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng, trong khi bản Premium chỉnh điện cả hai ghế và có thêm thông gió ghế trước. Hàng ghế sau vẫn có cửa gió và bệ tỳ tay gập gọn.

- Ảnh 11.

BYD Sealion 5 DM-i Essential dùng pin Blade LFP 13,08 kWh, so với 18,3 kWh của bản Premium. Quãng đường thuần điện theo chuẩn NEDC đạt 82 km, ít hơn 28 km. Tổng quãng đường kết hợp là 1.150 km, so với 1.200 km trên bản Premium. Pin nhỏ giúp bản Essential nhẹ hơn 45 kg (1.675 kg), tăng tốc 0-100 km/h trong 8,4 giây, nhanh hơn bản cao 0,1 giây. Khi pin đầy, mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp của bản Essential là 1 lít/100 km, bản Premium là 0,8 lít/100 km. Ngoài ra, bản Essential không hỗ trợ sạc nhanh DC, trong khi bản Premium có thể sạc DC 18 kW. Động cơ trên cả hai bản đều là loại xăng 1.5L.

- Ảnh 12.

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai bản BYD Sealion 5 DM-i để tạo nên khoảng cách 50 triệu đồng là gói trang bị ADAS. Bản Essential chỉ có ga tự động thông thường và cảm biến đỗ xe phía sau. Còn bản Premium cao cấp có gói ADAS với 19 tính năng gồm ga tự động thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước và sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảnh báo và phanh tự động khi có phương tiện cắt ngang phía sau, nhóm hỗ trợ làn đường (LDW, LDA, LDP, ELKA), nhận diện biển báo (TSR), cảnh báo xe phía trước khởi hành (LCDN), cảnh báo tốc độ khi vào cua (CSW) và nhóm tính năng giới hạn tốc độ (SLIF, ISLW, ISLC).

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Tags

ADAS

pin Blade

sạc nhanh

BYD

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