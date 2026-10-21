Chi tiết BYD Sealion 5 DM-i bản tiêu chuẩn: Thiếu ADAS, không sạc nhanh, bù lại bằng mức giá tiệm cận SUV B

BYD Sealion 5 DM-i bản tiêu chuẩn khác biệt với bản cao cấp nhất gần như ở mọi khía cạnh bao gồm vận hành, trang bị an toàn, tiện nghi nội/ngoại thất.
BYD Sealion 5 DM-i Essential là bản tiêu chuẩn của mẫu xe mới ra mắt Việt Nam với giá niêm yết 739 triệu. Với 1.000 khách hàng đặt cọc trước ngày 30/11 được giảm 80 triệu đồng, còn 659 triệu, tức tương đương một số mẫu xe gầm cao cỡ B.
Tuy nhiên, do cả hai bản đều dùng mâm 18 inch, đèn pha LED trước/sau nên nếu chỉ nhìn thoáng quá sẽ rất khó phân biệt. Sự khác biệt duy nhất ở đuôi xe là bản tiêu chuẩn không có cốp đóng/mở bằng điện.
Bên trong nội thất, điểm khác biệt dễ thấy nhất đó là bản tiêu chuẩn dùng màn cảm hứng 10,1 inch đi kèm 6 loa âm thanh. Màn hình này có phần hơi nhỏ so với tổng thể cabin. Các tính năng như kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa có hệ thống lọc không khí vẫn được tích hợp đầy đủ. Phiên bản Premium cao cấp hơn dùng màn hình 12,8 inch và 8 loa âm thanh.
Tay lái bọc da, phía sau là màn hình 8,8 inch đi kèm cần số điện tử dạng cần gạt. Đối với bản Essential sẽ không có các nút bấm chức năng của tính năng ADAS trên vô-lăng.
Bản này có ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng, trong khi bản Premium chỉnh điện cả hai ghế và có thêm thông gió ghế trước. Hàng ghế sau vẫn có cửa gió và bệ tỳ tay gập gọn.