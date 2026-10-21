Chi tiết BYD Sealion 5 DM-i bản tiêu chuẩn: Thiếu ADAS, không sạc nhanh, bù lại bằng mức giá tiệm cận SUV B

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai bản BYD Sealion 5 DM-i để tạo nên khoảng cách 50 triệu đồng là gói trang bị ADAS. Bản Essential chỉ có ga tự động thông thường và cảm biến đỗ xe phía sau. Còn bản Premium cao cấp có gói ADAS với 19 tính năng gồm ga tự động thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước và sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảnh báo và phanh tự động khi có phương tiện cắt ngang phía sau, nhóm hỗ trợ làn đường (LDW, LDA, LDP, ELKA), nhận diện biển báo (TSR), cảnh báo xe phía trước khởi hành (LCDN), cảnh báo tốc độ khi vào cua (CSW) và nhóm tính năng giới hạn tốc độ (SLIF, ISLW, ISLC).