Hiện nay, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8%, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.527.200 đồng/tháng từ 1/7/2026.

Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: Lương = lương cơ sở x hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Theo quy định, sĩ quan Công an Nhân dân còn được hưởng phụ cấp thâm niên (tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ) cộng với phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Mức phụ cấp của sĩ quan công an được tính bằng cách lấy hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở.

Bảng lương dự kiến của sĩ quan Công an từ ngày 1/7

Cấp bậc quân hàm Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng Đại tướng 10,4 24.336.000 26.282.880 1.946.880 Thượng tướng 9,8 22.932.000 24.766.560 1.834.560 Trung tướng 9,2 21.528.000 23.250.240 1.722.240 Thiếu tướng 8,6 20.124.000 21.733.920 1.609.920 Đại tá 8 18.720.000 20.217.600 1.497.600 Thượng tá 7,3 17.082.000 18.448.560 1.366.560 Trung tá 6,6 15.444.000 16.679.520 1.235.520 Thiếu tá 6 14.040.000 15.163.200 1.123.200 Đại úy 5,4 12.636.000 13.646.880 1.010.880 Thượng úy 5 11.700.000 12.636.000 936.000 Trung úy 4,6 10.764.000 11.625.120 861.120 Thiếu úy 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240 Thượng sĩ 3,8 8.892.000 9.603.360 711.360 Trung sĩ 3,5 8.190.000 8.845.200 655.200 Hạ sĩ 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040

Bảng lương dự kiến chuyên môn kỹ thuật Công an từ 1/7

Chuyên môn kỹ thuật là công dân Việt Nam được tuyển chọn, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của ngành Công an và được phong, thăng hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan.

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 3,85 9.009.000 9.729.720 720.720 2 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240 3 4,55 10.647.000 11.496.760 849.760 4 4,9 11.466.000 12.383.280 917.280 5 5,25 12.285.000 13.267.800 982.800 6 5,6 13.104.000 14.152.320 1.048.320 7 5,95 13.923.000 15.036.840 1.113.840 8 6,3 14.742.000 15.920.100 1.178.100 9 6,65 15.561.000 16.805.880 1.244.880 10 7 16.380.000 17.690.400 1.310.400 11 7,35 17.199.000 18.574.920 1.375.920 12 7,7 18.018.000 19.459.440 1.441.440

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 3,65 8.541.000 9.224.280 683.280 2 4 9.360.000 10.108.800 748.800 3 4,35 10.179.000 10.996.320 817.320 4 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840 5 5,05 11.817.000 12.762.360 945.360 6 5,4 12.636.000 13.646.880 1.010.880 7 5,75 13.455.000 14.531.400 1.076.400 8 6,1 14.274.000 15.415.920 1.141.920 9 6,45 15.093.000 16.300.440 1.207.440 10 6,8 15.912.000 17.184.960 1.272.960 11 7,15 16.731.000 18.069.480 1.338.480 12 7,5 17.550.000 18.954.000 1.404.000

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 3,5 8.190.000 8.845.200 655.200 2 3,8 8.892.000 9.754.992 862.992 3 4,1 9.594.000 10.361.520 767.520 4 4,4 10.296.000 11.119.680 823.680 5 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840 6 5 11.700.000 12.636.000 936.000 7 5,3 12.402.000 13.394.160 992.160 8 5,6 13.104.000 14.152.320 1.048.320 9 5,9 13.806.000 14.910.480 1.104.480 10 6,2 14.508.000 15.668.640 1.160.640

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040 2 3,5 8.190.000 8.845.200 655.200 3 3,8 8.892.000 9.754.992 862.992 4 4,1 9.594.000 10.361.520 767.520 5 4,4 10.296.000 11.119.680 823.680 6 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840 7 5 11.700.000 12.636.000 936.000 8 5,3 12.402.000 13.394.160 992.160 9 5,6 13.104.000 14.152.320 1.048.320 10 5,9 13.806.000 14.910.480 1.104.480

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040 2 3,45 8.073.000 8.718.840 645.840 3 3,7 8.658.000 9.350.640 692.640 4 3,95 9.243.000 9.982.440 739.440 5 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240 6 4,45 10.413.000 11.246.040 833.040 7 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840 8 4,95 11.583.000 12.509.640 926.640 9 5,2 12.168.000 13.141.440 973.440 10 5,45 12.753.000 13.773.240 1.020.240

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 2,95 6.903.000 7.455.240 552.240 2 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040 3 3,45 8.073.000 8.718.840 645.840 4 3,7 8.658.000 9.350.640 692.640 5 3,95 9.243.000 9.982.440 739.440 6 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240 7 4,45 10.413.000 11.246.040 833.040 8 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840 9 4,95 11.583.000 12.509.640 926.640 10 5,2 12.168.000 13.141.440 973.440

