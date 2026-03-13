Hiện nay, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8%, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.527.200 đồng/tháng từ 1/7/2026.
Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: Lương = lương cơ sở x hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.
Theo quy định, sĩ quan Công an Nhân dân còn được hưởng phụ cấp thâm niên (tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ) cộng với phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo.
Mức phụ cấp của sĩ quan công an được tính bằng cách lấy hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở.
Bảng lương dự kiến của sĩ quan Công an từ ngày 1/7
|Cấp bậc quân hàm
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|Đại tướng
|10,4
|24.336.000
|26.282.880
|1.946.880
|Thượng tướng
|9,8
|22.932.000
|24.766.560
|1.834.560
|Trung tướng
|9,2
|21.528.000
|23.250.240
|1.722.240
|Thiếu tướng
|8,6
|20.124.000
|21.733.920
|1.609.920
|Đại tá
|8
|18.720.000
|20.217.600
|1.497.600
|Thượng tá
|7,3
|17.082.000
|18.448.560
|1.366.560
|Trung tá
|6,6
|15.444.000
|16.679.520
|1.235.520
|Thiếu tá
|6
|14.040.000
|15.163.200
|1.123.200
|Đại úy
|5,4
|12.636.000
|13.646.880
|1.010.880
|Thượng úy
|5
|11.700.000
|12.636.000
|936.000
|Trung úy
|4,6
|10.764.000
|11.625.120
|861.120
|Thiếu úy
|4,2
|9.828.000
|10.614.240
|786.240
|Thượng sĩ
|3,8
|8.892.000
|9.603.360
|711.360
|Trung sĩ
|3,5
|8.190.000
|8.845.200
|655.200
|Hạ sĩ
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
|599.040
Bảng lương dự kiến chuyên môn kỹ thuật Công an từ 1/7
Chuyên môn kỹ thuật là công dân Việt Nam được tuyển chọn, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của ngành Công an và được phong, thăng hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan.
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp
Nhóm 1
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|3,85
|9.009.000
|9.729.720
|720.720
|2
|4,2
|9.828.000
|10.614.240
|786.240
|3
|4,55
|10.647.000
|11.496.760
|849.760
|4
|4,9
|11.466.000
|12.383.280
|917.280
|5
|5,25
|12.285.000
|13.267.800
|982.800
|6
|5,6
|13.104.000
|14.152.320
|1.048.320
|7
|5,95
|13.923.000
|15.036.840
|1.113.840
|8
|6,3
|14.742.000
|15.920.100
|1.178.100
|9
|6,65
|15.561.000
|16.805.880
|1.244.880
|10
|7
|16.380.000
|17.690.400
|1.310.400
|11
|7,35
|17.199.000
|18.574.920
|1.375.920
|12
|7,7
|18.018.000
|19.459.440
|1.441.440
Nhóm 2
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|3,65
|8.541.000
|9.224.280
|683.280
|2
|4
|9.360.000
|10.108.800
|748.800
|3
|4,35
|10.179.000
|10.996.320
|817.320
|4
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|879.840
|5
|5,05
|11.817.000
|12.762.360
|945.360
|6
|5,4
|12.636.000
|13.646.880
|1.010.880
|7
|5,75
|13.455.000
|14.531.400
|1.076.400
|8
|6,1
|14.274.000
|15.415.920
|1.141.920
|9
|6,45
|15.093.000
|16.300.440
|1.207.440
|10
|6,8
|15.912.000
|17.184.960
|1.272.960
|11
|7,15
|16.731.000
|18.069.480
|1.338.480
|12
|7,5
|17.550.000
|18.954.000
|1.404.000
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp
Nhóm 1
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|3,5
|8.190.000
|8.845.200
|655.200
|2
|3,8
|8.892.000
|9.754.992
|862.992
|3
|4,1
|9.594.000
|10.361.520
|767.520
|4
|4,4
|10.296.000
|11.119.680
|823.680
|5
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|879.840
|6
|5
|11.700.000
|12.636.000
|936.000
|7
|5,3
|12.402.000
|13.394.160
|992.160
|8
|5,6
|13.104.000
|14.152.320
|1.048.320
|9
|5,9
|13.806.000
|14.910.480
|1.104.480
|10
|6,2
|14.508.000
|15.668.640
|1.160.640
Nhóm 2
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
|599.040
|2
|3,5
|8.190.000
|8.845.200
|655.200
|3
|3,8
|8.892.000
|9.754.992
|862.992
|4
|4,1
|9.594.000
|10.361.520
|767.520
|5
|4,4
|10.296.000
|11.119.680
|823.680
|6
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|879.840
|7
|5
|11.700.000
|12.636.000
|936.000
|8
|5,3
|12.402.000
|13.394.160
|992.160
|9
|5,6
|13.104.000
|14.152.320
|1.048.320
|10
|5,9
|13.806.000
|14.910.480
|1.104.480
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp
Nhóm 1
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
|599.040
|2
|3,45
|8.073.000
|8.718.840
|645.840
|3
|3,7
|8.658.000
|9.350.640
|692.640
|4
|3,95
|9.243.000
|9.982.440
|739.440
|5
|4,2
|9.828.000
|10.614.240
|786.240
|6
|4,45
|10.413.000
|11.246.040
|833.040
|7
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|879.840
|8
|4,95
|11.583.000
|12.509.640
|926.640
|9
|5,2
|12.168.000
|13.141.440
|973.440
|10
|5,45
|12.753.000
|13.773.240
|1.020.240
Nhóm 2
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|2,95
|6.903.000
|7.455.240
|552.240
|2
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
|599.040
|3
|3,45
|8.073.000
|8.718.840
|645.840
|4
|3,7
|8.658.000
|9.350.640
|692.640
|5
|3,95
|9.243.000
|9.982.440
|739.440
|6
|4,2
|9.828.000
|10.614.240
|786.240
|7
|4,45
|10.413.000
|11.246.040
|833.040
|8
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|879.840
|9
|4,95
|11.583.000
|12.509.640
|926.640
|10
|5,2
|12.168.000
|13.141.440
|973.440
