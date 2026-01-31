Với vai trò trung tâm du lịch của cả nước, Hà Nội đang chuẩn bị đồng bộ về sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc sẵn sàng đón lượng khách lớn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dịp này, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm với 32 trận địa trong đêm Giao thừa, cùng nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách.

Cùng với các điểm bắn pháo hoa, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tiếp tục là không gian trung tâm thu hút đông đảo người dân và du khách với các hoạt động trải nghiệm Tết truyền thống, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề và triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Sắc xuân Bính Ngọ”.

Pháo hoa bắn tại Mỹ Đình chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc vừa qua

Bên cạnh khu vực trung tâm, các địa phương trên địa bàn thành phố cũng chủ động xây dựng và giới thiệu những sản phẩm du lịch mới, tiêu biểu là các tuyến trải nghiệm tại chùa Hương và tuyến “Con đường Di sản Nam Thăng Long – Hà Nội”, kết nối các điểm đến như đình, đền Nội Bình Đà (xã Bình Minh), làng nghề tăm hương (xã Ứng Thiên), làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen (xã Hồng Sơn)…

Hệ thống khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn Hà Nội triển khai nhiều gói nghỉ dưỡng, dịch vụ ẩm thực và không gian trang trí Tết nhằm thu hút du khách đến Thủ đô trong dịp bắn pháo hoa và các ngày nghỉ lễ. Một số khách sạn áp dụng chương trình kích cầu du lịch Tết với ưu đãi về giá phòng, dịch vụ, đồng thời khuyến khích du khách kết hợp tham gia các tour du lịch tâm linh đầu xuân cầu bình an, tài lộc, may mắn cho năm mới.

Trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật (11 trận địa) bao gồm:

1. Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới, phường Hoàn Kiếm.

2. Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm.

3. Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng.

4. Khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm.

5. Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

6. Hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

7. Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây.

8. Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì.

9. Trung tâm Thể dục Thể thao, xã Đông Anh.

10. Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh.

11. Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm.

Các trận địa pháo hoa tầm thấp, 23 trận địa bao gồm:

12. Khu vực Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ.

13. Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai.

14. Công viên Long Biên, phường Việt Hưng.

15. Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa.

16. Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy.

17. Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân.

18. Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh.

19. Sân vận động xã Quảng Oai.

20. Sân vận động xã Đan Phượng.

21. Sân vận động xã Thạch Thất.

22. Sân vận động phường Chương Mỹ.

23. Khu đất khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, xã Thượng Phúc (khu vực xây dựng Sân vận động Trống Đồng).

24. Sân thượng tầng 6, trụ sở cơ sở 3 Ban CHPTKV2 – Phúc Thọ, xã Quốc Oai.

25. Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm Khu đô thị Nam Chính).

26. Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức.

27. Sân vận động xã Vân Đình.

28. Sân vận động xã Sóc Sơn.

29. Sân vận động xã Phúc Thọ.

30. Công viên cây xanh, xã Thanh Oai.

31. Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng.

32. Khu Trạm bơm, xã Minh Châu.

Ngoài ra còn có 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp bằng nguồn xã hội hóa bao gồm:

33. Công viên Kid Bằng Lăng, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng (do Tập đoàn Vingroup bảo đảm kinh phí).

34. Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ (do UBND phường Đại Mỗ bảo đảm bằng nguồn xã hội hóa).