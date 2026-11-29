Năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 17 vụ án tham nhũng, tiêu cực. Từ các vụ đưa, nhận hối lộ trong cung cấp thực phẩm trường học, cấp giấy phép kinh doanh đến hàng loạt vụ tham ô tài sản trong giao hàng nhanh.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có báo cáo gửi HĐND tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2027.

Theo báo cáo, trong năm qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện, điều tra nhiều vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hàng loạt vụ đưa, nhận hối lộ bị phát hiện

Một trong những vụ án đáng chú ý là vụ “Đưa hối lộ và nhận hối lộ” xảy ra tại hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành (xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) và một số trường học trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2026, để được trúng thầu và tiếp tục duy trì hợp đồng cung cấp thực phẩm cho Trường Mầm non Nam Hòa (xã Nam Hòa), Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận đưa hối lộ cho bà Nguyễn Thị Tâm, nguyên Hiệu trưởng nhà trường và bà Trần Thị Hằng, kế toán, với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra, làm rõ.

Các bị can trong vụ án “Đưa hối lộ và nhận hối lộ” xảy ra tại hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành (xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) và một số trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đáng chú ý, vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 26/5/2026 tại Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên, liên quan đến Đỗ Đình Trung cùng các đồng phạm.

Trong vụ án này, lợi dụng việc các trang trại chăn nuôi lợn phải có giấy phép môi trường, Đỗ Đình Trung (nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên) cùng các đồng phạm đã gợi ý các trang trại phải có Giấy chứng nhận hợp quy (do Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm và Kiểm định chăn nuôi Trung ương I cấp) để không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận hợp quy, các đối tượng thu thêm tiền ngoài hợp đồng của mỗi trang trại từ 37 - 60 triệu đồng, với lý do đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục và quy trình đánh giá hợp quy.

Với phương thức trên, từ tháng 8/2024 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã thu của những trang trại được cấp giấy chứng nhận hợp quy tổng số tiền 750 triệu đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một vụ án khác được phát hiện tháng 12/2025 liên quan đến hành vi “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, sử dụng tài liệu giả, con dấu giả của cơ quan, tổ chức”.

Người liên quan là Nguyễn Minh Song (sinh năm 1983, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên), chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn (cũ).

Từ tháng 3/2025 đến tháng 12/2025, Song đã nhận tiền của những trường hợp chưa đủ điều kiện cấp phép để làm giả tài liệu, hợp thức hóa hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Trong thời gian trên, Song đã nhận khoảng 90 triệu đồng của 26 cá nhân, doanh nghiệp để làm giả chứng chỉ khai thác vận tải đường bộ.

Nhiều vụ án liên quan đến dịch vụ chuyển phát nhanh

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn phát hiện, điều tra nhiều vụ án liên quan đến quản lý đất đai và hoạt động công vụ. Trong đó có vụ “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” và “Nhận hối lộ” xảy ra trong giai đoạn 2021- 2022 tại xã Sảng Mộc (tỉnh Thái Nguyên).

Ngoài ra, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra từ năm 2017 đến năm 2021 tại Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (cũ) cũng được đề cập trong báo cáo.

Đáng chú ý, vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, sử dụng tài liệu giả, con dấu giả của cơ quan, tổ chức” được phát hiện tháng 12/2026 tại Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên.

Các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Một điểm đáng chú ý là trong số 17 vụ án được phát hiện, có tới 8 vụ liên quan đến hoạt động dịch vụ giao hàng nhanh.

Các vụ án được nêu gồm: “Tham ô tài sản” phát hiện tháng 9/2025 tại Công ty TNHH Liêm Loan (phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên); vụ tham ô tài sản tại Bưu cục J&T Gang thép (phường Gia Sàng); vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tháng 11/2025 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh Bách Quang...