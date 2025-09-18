Chí Tâm: "Làm nhạc quảng cáo chỉ chú trọng PR, không am hiểu sâu"

Mới đây, chương trình Kính đa chiều đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Chí Tâm - tác giả nhạc phim Ông ngoại tuổi 30, Nhà gia tiên.



Nhạc sĩ Chí Tâm

Tại chương trình tuần này, nam nhạc sĩ chia sẻ về công việc của mình. Anh nói: "Quy trình sáng tác nhạc phim khác hẳn với việc viết ca khúc thông thường. Điều quan trọng nhất là phải lấy ý tưởng từ chính bộ phim, chứ không phải từ cảm hứng cá nhân.

Thông thường, tôi sẽ trao đổi trực tiếp với đạo diễn trước, nắm bắt nội dung và tinh thần của kịch bản, sau đó mới bắt tay vào viết nhạc để giai điệu và cảm xúc khớp với từng cảnh quay.

Nhạc phải được hoàn thành trước khi phim dựng xong. Thường thì tôi sẽ trao đổi với đạo diễn, cùng nhau bàn bạc, sau đó tự hình dung và viết nhạc. Bản nhạc hoàn chỉnh sẽ được đưa vào giai đoạn dựng phim.

Tuy nhiên, cũng tùy từng dự án, có phim hoàn thành phần dựng rồi mới tìm nhạc, nhưng cũng có phim cần nhạc trước để diễn viên và ê-kíp cảm nhận ngay trên phim trường.

Ví dụ như ca khúc Tâm sự tuổi 30, bài này bắt buộc phải có trước khi bấm máy. Đến cảnh anh Trịnh Thăng Bình ngồi đánh đàn và hát cho người yêu nghe, chính đoạn đó đã dùng bài Tâm sự tuổi 30.

Phối nhạc phim khác với phối nhạc thông thường ở chỗ phải thực hiện nhiều phiên bản cùng một bài hát, có khi 2, 3 hay thậm chí nhiều hơn. Lý do là mỗi cảnh phim mang một cảm xúc riêng. Đạo diễn có thể yêu cầu vẫn sử dụng ca khúc đó, nhưng phối tươi sáng hơn một chút, hoặc buồn hơn một chút để phù hợp với bộ phim.

Vì thế, nhạc phim thường được phối nhiều lần với nhiều sắc thái khác nhau. Tôi nghĩ bất kỳ ai làm nghệ thuật cũng đều hướng đến sản phẩm cuối cùng tốt nhất và điều này đòi hỏi sự đầu tư tỉ mỉ trong từng bản phối.

Điều quan trọng nhất là phải tìm được một bản ví dụ phù hợp. Tôi gửi bản mẫu này cho khách hàng xem trước. Khi mọi thứ đã được chốt, lúc đó mới bắt tay vào thực hiện.

Vì quá trình sáng tác nhạc phim giống như viết một bài tập làm văn, nếu không có ví dụ cụ thể thì rất khó định hướng, dễ dẫn đến việc phải sửa tới sửa lui. Chỉ khi có một bản mẫu rõ ràng, mình mới có thể làm đúng ý người đặt hàng ngay từ đầu.

Làm nhạc phim thường thoải mái hơn nhạc quảng cáo, vì cảm xúc trong phim rất rõ ràng. Khi trao đổi với đạo diễn, những người hiểu nghệ thuật, mình dễ dàng nắm bắt tinh thần để sáng tác.

Ngược lại, khi làm nhạc quảng cáo cho một số nhãn hàng, họ thường chỉ chú trọng vào yếu tố PR hay marketing mà mình lại không am hiểu sâu. Điều này đôi khi tạo ra những vướng mắc và cản trở trong quá trình sáng tác".