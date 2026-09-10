Chỉ riêng tấm ảnh động này đã đủ để thuyết phục bạn mua iPhone Duo

Chỉ vài giây iPhone Duo được mở ra, cách toàn bộ giao diện tự kéo giãn và sắp xếp lại đã đủ khiến nhiều người muốn cầm thử chiếc điện thoại gập này.

Một đoạn video ngắn của MKBHD đang khiến iPhone Duo trở nên hấp dẫn mà không cần nói về khung titanium, chip A20 Pro hay bản lề hơn 100 linh kiện, chỉ riêng cách giao diện chuyển đổi khi thiết bị được gập và mở đã cho thấy Apple đang tiếp cận điện thoại gập một cách chỉn chu như thế nào.

Trong đoạn reel được MKBHD đăng trên Instagram, iPhone Duo ban đầu hoạt động như một chiếc điện thoại thông thường. Màn hình ngoài hiển thị các widget, biểu tượng ứng dụng và thanh dock quen thuộc của iOS.

Khi người dùng bắt đầu mở máy, giao diện không biến mất rồi xuất hiện trở lại trên màn hình lớn. Thay vào đó, mọi thành phần dường như di chuyển cùng thiết bị. Hình nền mở rộng, biểu tượng trượt sang vị trí mới, các widget thay đổi kích thước và phần nội dung bổ sung dần xuất hiện trên khu vực màn hình vừa được mở ra.

Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài trong chốc lát nhưng tạo cảm giác như giao diện đang “chảy” từ một chiếc iPhone thành một thiết bị gần giống iPad.

Không chỉ là một hiệu ứng đẹp mắt

Một animation đẹp có thể gây ấn tượng trong vài giây, nhưng điều đáng chú ý ở iPhone Duo là chuyển động này còn giúp người dùng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi mở điện thoại, nội dung không bị thay thế bằng một giao diện hoàn toàn khác. Các thành phần vẫn giữ mối liên hệ với vị trí ban đầu, sau đó được sắp xếp lại để tận dụng không gian lớn hơn. Người dùng có thể theo dõi chuyển động bằng mắt mà không cần mất thời gian tìm lại ứng dụng hoặc widget vừa nhìn thấy.

Ảnh gif hiệu ứng cắt từ clip của MKBHD

Apple từng nhấn mạnh rằng quá trình chuyển đổi giữa trạng thái đóng và mở phải liền mạch, đồng thời hoàn toàn trực quan. Màn hình ngoài và màn hình trong của iPhone Duo sử dụng cùng tỷ lệ khung hình, chỉ khác về hướng và diện tích hiển thị. Đây là nền tảng giúp nội dung chuyển đổi tự nhiên hơn khi thiết bị thay đổi trạng thái.

Màn hình ngoài có kích thước 5,4 inch, trong khi màn hình bên trong đạt 7,6 inch và lớn hơn 80% so với màn hình của iPhone 18 Pro.

Phần mềm là thử thách lớn của điện thoại gập

Làm một thiết bị có thể gập về mặt cơ khí đã khó, nhưng khiến phần mềm phản ứng đúng với mọi góc mở còn phức tạp hơn. Điện thoại gập không chỉ có hai trạng thái đóng và mở. Người dùng có thể mở một phần, đặt máy trên bàn, xoay dọc hoặc xoay ngang trong lúc ứng dụng vẫn đang hoạt động.

iOS 27 được thiết kế lại cho hai màn hình của iPhone Duo. Hệ điều hành phải biết khi nào nên giữ nguyên giao diện điện thoại, khi nào cần mở rộng thành bố cục lớn và lúc nào nên chia không gian cho hai ứng dụng.

Hiệu ứng đa nhiệm trên iPhone Duo. Ảnh: Apple

Ấn tượng ban đầu cho thấy iPhone Duo phản ứng nhanh và tự nhiên. Khi mở ứng dụng Photos, màn hình lớn giúp việc duyệt ảnh thoải mái hơn. Với Netflix, nội dung tiếp tục phát khi thiết bị được xoay, gập lại, mở ra hoặc đặt ở trạng thái mở một nửa.

Khi được gập khoảng 90 độ và đặt trên bàn, iPhone Duo còn có thể biến thành đồng hồ hoặc khung ảnh kỹ thuật số. Người dùng cũng có thể chạy hai ứng dụng cạnh nhau hoặc xếp một ứng dụng phía trên ứng dụng còn lại, tùy theo hướng đặt máy.

Camera dưới màn hình góp phần hoàn thiện trải nghiệm này. Khi không sử dụng, camera gần như biến mất, giúp khu vực hiển thị lớn không bị gián đoạn bởi lỗ camera. Khi được kích hoạt, vị trí camera xuất hiện trở lại với một animation nhỏ, tạo cảm giác nó là một phần của giao diện thay vì một chi tiết phần cứng cố định.

Chi tiết nhỏ thể hiện tham vọng lớn

Apple gia nhập thị trường điện thoại gập muộn hơn nhiều đối thủ, vì vậy chỉ một thiết kế gập đẹp là chưa đủ. Hãng cần chứng minh iPhone Duo không phải một chiếc iPhone được kéo giãn hoặc hai giao diện điện thoại đặt cạnh nhau.

Animation chuyển màn hình dù nhỏ nhưng nó cho thấy màn hình ngoài và màn hình trong không hoạt động như hai thiết bị riêng biệt. Cả hai là hai trạng thái của cùng một giao diện, với nội dung liên tục thay đổi theo chuyển động của phần cứng.

Ảnh: Apple

Tất nhiên, một đoạn video ngắn chưa thể trả lời tất cả câu hỏi. Vẫn cần thêm thời gian để kiểm tra độ bền của bản lề, thời lượng pin và đặc biệt là khả năng thích nghi của các ứng dụng bên thứ ba. Những ứng dụng chưa được tối ưu có thể không chuyển đổi mượt mà như phần mềm do Apple chuẩn bị.

Giá bán cũng là một rào cản lớn. iPhone Duo khởi điểm từ 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB và tăng lên 71,49 triệu đồng với bản 512 GB. Phiên bản 1 TB có giá 84,49 triệu đồng, trong khi cấu hình cao nhất với bộ nhớ 2 TB đạt 103,99 triệu đồng. Người dùng có hai lựa chọn màu sắc gồm Trắng Ánh Sao và Xanh Đen.

Nhưng xét ở góc độ ấn tượng ban đầu, animation này đã truyền tảiberries điều Apple muốn người dùng cảm nhận: iPhone Duo không đơn thuần là một chiếc điện thoại có màn hình lớn hơn khi mở ra. Nó được thiết kế để chuyển đổi giữa trải nghiệm iPhone và iPad một cách tự nhiên. Mức giá hơn 100 triệu đồng chắc chắn không dành cho số đông, nhưng chỉ riêng sự mượt mà trong vài giây gập mở cũng đủ khiến iPhone Duo trở thành một trong những sản phẩm đáng tò mò nhất của Apple trong nhiều năm.