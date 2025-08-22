Chi Pu, Tiểu Vy, MONO... chia sẻ mất mát với Hòa Minzy giữa sự kiện, nữ ca sĩ bật khóc trong vòng tay gia đình Hoa Dâm Bụt

Sáng 22/8, Hòa Minzy tổ chức họp báo ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hoà Bình tại TP.HCM. Trước đó 1 ngày, nữ ca sĩ vừa trải qua nỗi mất mát lớn khi ông nội của cô qua đời vì đột quỵ. Thế nên tại sự kiện sáng nay, Hòa Minzy không giấu được cảm xúc buồn bã của mình.

Trên thảm đỏ đón khách mời và nghệ sĩ, ống kính bắt gặp khoảnh khắc Hòa Minzy liên tục hướng mắt lên trời, như hành động tưởng nhớ về người ông đã khuất. Xuyên suốt sự kiện, nữ ca sĩ cũng cố kìm nén cảm xúc, đôi mắt rưng rưng khiến người hâm mộ có mặt không khỏi xúc động theo.

Hòa Minzy buồn bã, mắt rưng rưng và liên tục nhìn lên trời tại sự kiện ra mắt MV

Hòa Minzy lộ diện buồn bã tại sự kiện sau 1 ngày ông nội qua đời

Nữ ca sĩ rưng rưng, liên tục hướng mắt lên trời

Tuy nhiên, cảm xúc của Hòa Minzy như được vỡ òa khi 2 thành viên của Gia đình Hoa Dâm Bụt xuất hiện. Trên thảm đỏ, Erik và Đức Phúc đã dành cho người chị cái ôm chặt, kèm theo đó là những lời động viên và an ủi Hòa Minzy. Ngay lúc đó, giọng ca Rời Bỏ bật khóc ngay tại chỗ.

Erik chia sẻ Hòa Minzy đã bay ngược về quê trong hôm qua để lo liệu tang sự của ông nội. Sau đó có mặt sớm tại TP.HCM trong sáng nay để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt MV. Nam ca sĩ nhắn gửi lời động viên và hi vọng khán giả sẽ cổ vũ Hòa Minzy thật nhiều.

Sau Erik và Đức Phúc, Trang Pháp cũng tiến lên thảm đỏ và trao cho Hòa Minzy cái ôm động viên. Nhiều người có mặt tại sự kiện nghẹn ngào trước những tình cảm xúc động của các nghệ sĩ.

Hòa Minzy bật khóc sau cái ôm động viên của Gia đình Hoa Dâm Bụt

Hòa Minzt bật khóc khi 2 người em thân thiết động viên

Trang Pháp xúc động trao cho Hòa Minzy cái ôm chặt

Bên cạnh đó, đông đảo các nghệ sĩ như Đan Trường, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Chi Pu, MONO, Tiểu Vy,... đã đến sự kiện cổ vũ Hòa Minzy trong ngày ra mắt MV, đồng thời chia sẻ mất mát với nữ ca sĩ. Trên thảm đỏ, nhiều sao đã dành cho Hòa Minzy những cái ôm động viên, cổ vũ nữ ca sĩ sớm vượt qua nỗi mất mát và giữ sức khỏe cho lịch trình sắp tới.

Dàn sao đến cổ vũ tinh thần cho Hòa Minzy

Hòa Minzy tại sự kiện ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hoà Bình

Ca sĩ Đan Trường

Nhạc sĩ Huy Tuấn

Ca sĩ - diễn viên Chi Pu

Ngô Kiến Huy và Tiến Luật đến ủng hộ Hòa Minzy

Ca sĩ MONO

2 thành viên của Gia đình Hoa Dâm Bụt - Đức Phúc và Erik

Ca sĩ Quốc Thiên

Anh trai Captain Boy

Duy Khánh

