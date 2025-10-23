Chi Pu òa khóc

Và mới đây, trailer tập 12 của chương trình thực tế Sao nhập ngũ đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" với hình ảnh Chi Pu – "nữ hoàng giải trí" đa tài – bất ngờ òa khóc khi gặp lại người cha thân yêu. Không phải trên thảm đỏ lộng lẫy hay sân khấu lung linh, mà chính tại doanh trại quân đội khắc nghiệt, nơi cô đang "lăn xả" cùng các đồng đội. Đây không chỉ là một bất ngờ cảm xúc, mà còn là minh chứng cho hành trình trưởng thành đầy ý nghĩa của nữ ca sĩ sinh năm 1993.

Hãy tưởng tượng cảnh tượng ấy: Giữa những ngày huấn luyện cuối cùng mệt nhoài, khi cơ thể và tinh thần đang ở ngưỡng kiệt sức, Chi Pu đột ngột nhận được "quà tặng" lớn nhất từ cuộc đời. Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn – người cha nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương – bất ngờ xuất hiện tại Sư đoàn 325. Trong bộ quân phục quen thuộc, ông bước vào đơn vị với nụ cười ấm áp, khiến cô con gái nhỏ không kìm được nước mắt. Chi Pu lao đến, ôm chặt lấy bố, những giọt lệ lăn dài trên má, xen lẫn tiếng cười hạnh phúc.

"Những ngày cuối huấn luyện mệt rã rời. Thấy 'đồng chí bố' xuất hiện ở sư đoàn 325, tinh thần lập tức hồi sinh. Lần đầu hai bố con cùng mặc quân phục, cùng ngồi ăn bữa cơm quân đội. Khoảnh khắc để đời ạ", Chi Pu chia sẻ trên trang cá nhân, kèm theo loạt ảnh "hiếm có khó tìm" ghi lại phút giây tái ngộ. Hình ảnh hai bố con ngồi quây quần bên mâm cơm giản dị, trong không gian quân ngũ nghiêm ngặt, nhanh chóng lan tỏa, nhận về hàng ngàn lượt tương tác từ fan hâm mộ.

Khoảnh khắc này không chỉ là "highlight" cảm xúc của tập 12, mà còn khơi dậy bao kỷ niệm về mối quan hệ cha con đầy drama nhưng ấm áp của Chi Pu. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Nguyễn Thùy Chi – tên thật của Chi Pu – từng là cô bé được nuông chiều nhưng cũng chịu sự giáo dục nghiêm khắc từ người cha là sĩ quan quân đội. Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là "người thầy đầu tiên" dạy cô về kỷ luật và trách nhiệm. Chính sự nghiêm khắc ấy đã rèn luyện nên một Chi Pu mạnh mẽ, dám mơ lớn và không ngại thử thách.

Tâm sự với bố, Chi Pu kể về lịch trình 1 ngày trong quân đội của mình:"Con dậy lúc 5h sáng xong hoạt động thể lực buổi sáng, trưa về nghỉ, chiều hoạt động thể lực, về nghỉ rồi tối sinh hoạt hoặc hoạt động tiếp. Những ngày đầu có nhiều hoạt động, làm nhiều nhiệm vụ.... Huấn luyện đúng là khắc nghiệt...". Xuất thân từ quân ngũ, Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn rất đồng cảm và thấu hiểu với con gái.

Bình luận về chia sẻ của Chi Pu, nhiều khán giả dành lời khen cho ca sĩ: "Xem sao nhập ngũ mới thấy hiểu thêm con người của Chi nha. Rất nỗ lực, quyết tâm, chơi hết mình, cũng ko phải kiểu con gái bánh bèo, nhõng nhẽo. Bánh bèo cũng ko có gì xấu nhưng thích nét tính cách mạnh mẽ của Chi. Chúc bạn luôn vững vàng, thành công trên con đường sự nghiệp".

Từ những ngày đầu lăn xả vào làng giải trí với vai trò hot girl trên các diễn đàn mạng xã hội, Chi Pu đã nhanh chóng khẳng định bản thân qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Giấc mơ hạnh phúc, 5S Online hay Yêu em bất chấp. Đến năm 2017, cô đánh dấu bước ngoặt với album Chỉ là con mèo và single Từ hôm nay, mở ra hành trình ca sĩ chuyên nghiệp đầy màu sắc.

Nhưng hành trình của Chi Pu không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Từ một "hot girl làng giải trí", cô đã kiên trì vượt qua "cơn bão" dư luận, chinh phục khán giả bằng tài năng thực thụ. Năm 2023, Chi Pu gây tiếng vang quốc tế khi tham gia chương trình Sisters Who Make Waves tại Trung Quốc, nơi cô không chỉ thể hiện giọng hát mà còn chứng tỏ khả năng vũ đạo và sự kiên cường.

Trở về Việt Nam, cô tiếp tục đa dạng hóa sự nghiệp với vai trò MC, nhà sản xuất âm nhạc, thậm chí lấn sân kinh doanh với thương hiệu mỹ phẩm riêng. Tốt nghiệp Đại học RMIT Australia chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Chi Pu luôn nhấn mạnh rằng: "Tôi không chỉ là nghệ sĩ, mà còn là một doanh nhân, một người phụ nữ độc lập". Chính nền tảng giáo dục vững chắc từ gia đình, kết hợp với tinh thần "chiến binh" học được từ cha, đã giúp cô vượt qua mọi thử thách.

Việc tham gia Sao nhập ngũ mùa 2025 với 30 nghệ sĩ nam nữ – chính là minh chứng sống động cho sự "lột xác" ấy của Chi Pu. Chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng, nơi các sao Việt "tạm biệt" cuộc sống xa hoa để hòa mình vào môi trường quân ngũ khắc nghiệt, không chỉ rèn luyện thể chất mà còn thử thách tinh thần. Mùa năm nay quy tụ dàn cast "khủng": từ các nam thần như Độ Mixi, Huỳnh Anh, Bình An, Duy Khánh, Mạc Văn Khoa đến các mỹ nhân như Diệu Nhi, Hòa Minzy, Linh Ngọc Đàm, Hương Giang, Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc, Thiên Ân... Thêm vào đó, các tân binh như Diệp Lâm Anh, Tăng Phúc, Trang Pháp mang đến sức sống mới mẻ. Đã phát sóng 11 tập, Sao nhập ngũ tiếp tục giữ vững sức hút nhờ những tình huống dở khóc dở cười, từ huấn luyện hành quân đến các thử thách đồng đội, giúp khán giả nhìn thấy phiên bản "thật" nhất của các ngôi sao.

Trong số đó, Chi Pu nổi bật như một "tân binh" đầy nhiệt huyết. Không ngại "lấm lem" bùn đất, cô được các đồng đội và khán giả khen ngợi vì tinh thần lăn xả, từ việc vượt qua bài tập vượt chướng ngại vật đến chia sẻ những câu chuyện đời thường trong doanh trại. "Tham gia chương trình, tôi muốn thử thách bản thân, học cách sống có kỷ luật hơn, giống như những gì bố đã dạy", Chi Pu từng tâm sự trong một buổi phỏng vấn. Khoảnh khắc gặp bố không chỉ là "liều thuốc bổ" tinh thần mà còn khép lại hành trình 12 tập một cách trọn vẹn, nhắc nhở mọi người rằng đằng sau ánh hào quang là những giá trị gia đình giản dị.

Câu chuyện của Chi Pu trong Sao nhập ngũ không chỉ là về nước mắt và nụ cười, mà còn là bài học về sự trưởng thành, về việc trân trọng những người thân yêu. Trong nhịp sống hối hả của showbiz, những khoảnh khắc như thế này khiến chúng ta – những khán giả – dừng lại, suy ngẫm về chính cuộc đời mình. Liệu bạn đã bao giờ "rưng rưng" vì một bất ngờ từ người thân?

