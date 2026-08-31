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Chi Pu mặc bikini khoe body nóng bỏng, phản ứng của tình tin đồn 2K4 mới gây chú ý

Liên Hoa
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Động thái của Matthis trước loạt hình của Chi Pu khiến cư dân mạng phải bàn tán.

Mới đây, Chi Pu khiến mạng xã hội xôn xao khi xả kho loạt ảnh mới trong chuyến đi biển. Nữ ca sĩ diện bikini họa tiết chấm bi, phối cùng áo khoác vàng nổi bật. Nữ ca sĩ thoải mái tạo dáng giữa khung cảnh biển, khoe vòng eo thon gọn và đường cong cơ thể. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, nhiều khán giả để lại bình luận xuýt xoa trước sắc vóc của nữ ca sĩ.

Đáng chú ý, giữa lúc loạt nghi vấn tình cảm với Matthis vẫn đang được bàn tán, cư dân mạng tiếp tục soi phản ứng của mỹ nam sinh năm 2004. Theo đó, Matthis vẫn giữ một thói quen quen thuộc, đó là thả tim bài đăng của Chi Pu. Động thái tưởng chừng đơn giản này lại lập tức được dân tình chú ý bởi thời gian qua, cả hai liên tục vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt.

Điều đáng nói là Matthis không có bất kỳ bình luận công khai nào về những đồn đoán xoay quanh mình và Chi Pu. Thay vào đó, anh chàng vẫn âm thầm tương tác với các bài đăng của nữ ca sĩ.

Chi Pu mặc bikini khoe body nóng bỏng, phản ứng của tình tin đồn 2K4 mới gây chú ý - Ảnh 1.

Chi Pu check-in trên bãi biển, khoe body và visual rạng rỡ

Chi Pu mặc bikini khoe body nóng bỏng, phản ứng của tình tin đồn 2K4 mới gây chú ý - Ảnh 2.

Dưới bài đăng, cư dân mạng phát hiện Matthis vẫn giữ thói quen thả tim ảnh Chi Pu

Trước đó, Matthis từng được phát hiện thường xuyên tương tác với những bài đăng của Chi Pu. Mỹ nam sinh năm 2004 được cho là không bỏ qua nhiều cập nhật mới của nữ ca sĩ trên mạng xã hội. Khi những nghi vấn tình cảm xuất hiện ngày càng dày đặc, hành động này tiếp tục trở thành một trong những chi tiết được dân tình mang ra soi.

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Đặc biệt, Chi Pu và Matthis từng có nhiều khoảnh khắc khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về mối quan hệ. Từ chuyến đi Thái Lan hồi cuối tháng 3 cho đến loạt chi tiết trùng hợp trong chuyến du lịch Pháp của Chi Pu hồi giữa tháng 7, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và chàng trai sinh năm 2004 ngày càng khiến dân tình tò mò.

Chi Pu mặc bikini khoe body nóng bỏng, phản ứng của tình tin đồn 2K4 mới gây chú ý - Ảnh 3.

Loạt ảnh ở Pháp của cả hai bị soi có nhiều chi tiết trùng hợp

Chi Pu mặc bikini khoe body nóng bỏng, phản ứng của tình tin đồn 2K4 mới gây chú ý - Ảnh 4.

Tiếp đến, netizen soi ra việc Chi Pu và Matthis ở Thái Lan cùng thời điểm

Chi Pu mặc bikini khoe body nóng bỏng, phản ứng của tình tin đồn 2K4 mới gây chú ý - Ảnh 5.

Từ check-in xe tuk tuk giống nhau cho đến việc Matthis xuất hiện trong hình ảnh đi Thái của bạn thân Chi Pu, khiến cư dân mạng chắc mẩm cả hai đã có thời giand đồng hành tại xứ sở chùa Vàng

Dù cả hai chưa lên tiếng về những tin đồn xoay quanh nhưng cư dân mạng vẫn không ngớt "đào" thêm những chi tiết liên quan. Đơn cử như một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Chi Pu và Matthis xuất hiện cùng nhau trong dịp Chi Pu ra mắt sản phẩm mới.

Đáng chú ý, biểu cảm và cách tương tác của hai người trong đoạn clip cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của netizen. Matthis liên tục nở nụ cười khi đứng cạnh đàn chị, trong khi Chi Pu cũng giữ thái độ thoải mái, tự nhiên khi tương tác với anh. Những khoảnh khắc tưởng như bình thường này bỗng được chú ý trở lại trong bối cảnh nghi vấn về mối quan hệ giữa cả hai đang trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Biểu cảm của Chi Pu và Matthis khiến cư dân mạng bàn luận 

Chi Pu mặc bikini khoe body nóng bỏng, phản ứng của tình tin đồn 2K4 mới gây chú ý - Ảnh 6.

Chi Pu và Matthis đều chọn im lặng trước những bàn tán tình cảm

 Ảnh: IGNV

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