Chi Pu nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất năm tại sự kiện Weibo diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc).

Tối 28/11, Chi Pu tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo 2026 (Weibo International Cultural Exchange Night) diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc). Nữ ca sĩ Việt Nam lựa chọn thiết kế đầm đen cúp ngực ôm sát, tôn vóc dáng quyến rũ. Cô kết hợp trang phục cùng vòng cổ và trang sức lấp lánh, búi tóc gọn gàng, mang đến diện mạo thanh lịch, sang trọng.

Chi Pu đẹp phát sáng trên thảm đỏ Weibo

Tại sự kiện, Chi Pu không chỉ xuất hiện với tư cách khách mời mà còn được xướng tên ở hạng mục Popular Singer of the Year (Ca sĩ được yêu thích của năm). Đặc biệt, người trực tiếp trao giải cho nữ ca sĩ là Trương Bá Chi. Cùng được vinh danh ở hạng mục này với mỹ nhân Việt là nam ca sĩ Lý Hạo.

Trước thời điểm công bố kết quả, ban tổ chức đã trình chiếu đoạn video giới thiệu hành trình hoạt động và những dấu ấn nổi bật của Chi Pu. Trong đó, nữ ca sĩ được nhắc đến với khả năng trình diễn giàu năng lượng, giọng hát, cá tính nghệ thuật cùng sức kết nối với khán giả quốc tế.

Đáng chú ý, video cũng đề cập đến sức ảnh hưởng của Chi Pu trên nền tảng Weibo với những con số ấn tượng: 1,1 tỷ lượt đọc, 111.000 lượt thảo luận và 444.000 lượt tương tác. Đây là những dữ liệu cho thấy mức độ quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc dành cho nữ nghệ sĩ Việt Nam.

Chi Pu nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất năm tại Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo 2026

Chi Pu bước lên sân khấu nhận giải

Trương Bá Chi chính là người trao giải cho Chi Pu

Khoảnh khắc Chi Pu bước lên sân khấu nhận giải từ tay Trương Bá Chi nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ. Cả hai còn có khung hình chung trên sân khấu, cùng khoe sắc trong hai thiết kế đối lập.

Nếu Chi Pu lựa chọn chiếc đầm đen cúp ngực quyến rũ, tôn vóc dáng thì Trương Bá Chi gây ấn tượng với bộ đầm đỏ nổi bật, thiết kế bay bổng cùng phần áo choàng tạo điểm nhấn. Hai mỹ nhân đứng cạnh nhau tạo nên màn đọ sắc đáng chú ý, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Chi Pu và Trương Bá Chi chung khung hình, tạo nên màn đọ sắc

Đây cũng không phải lần đầu Chi Pu được xướng tên tại một sự kiện do Weibo tổ chức. Trước đó, vào tối 1/8, nữ ca sĩ từng tham dự Weibo Gala 2026 tại Idea Live Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Khi ấy, Chi Pu là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt, xuất hiện trên thảm đỏ trong thiết kế dạ hội màu hồng pastel lấy cảm hứng từ hoa sen.

Trên sân khấu, cô mang đến màn trình diễn ca khúc Chưa Bao Giờ, kết hợp cùng các vũ công Malaysia. Tiết mục được chuẩn bị trong nhiều tuần, gây chú ý bởi phần vũ đạo giàu năng lượng, khả năng làm chủ sân khấu và khoảnh khắc khoe nốt cao ở gần cuối bài hát.

Sau phần trình diễn, Chi Pu được trao giải Weibo All-Round Stage Charismatic Artist (Nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện). Trong bài phát biểu, cô lựa chọn mở đầu bằng tiếng Việt, gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và bày tỏ mong muốn đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.