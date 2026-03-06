Chi Pu, Đức Phúc và dàn sao Việt chuẩn bị đi đám cưới Hoà Minzy

Những ngày qua, Hòa Minzy trở thành tâm điểm mạng xã hội khi đăng tải loạt hình ảnh tình tứ bên một người đàn ông mặc quân phục. Trong bộ ảnh, nữ ca sĩ diện áo dài đỏ, tay trong tay và tựa vai nhân vật nam đầy thân mật, khiến nhiều khán giả lập tức liên tưởng đến một bộ ảnh cưới.

Không chỉ gây bàn tán bởi visual lãng mạn, phần bình luận dưới bài đăng của Hòa Minzy cũng nhanh chóng rôm rả khi dàn nghệ sĩ Vbiz vào trêu đùa, chúc mừng và liên tục hỏi thăm về tin vui của nữ ca sĩ.

Thông tin Hoà Minzy và người đàn ông mặc quân phục đang thu hút sự quan tâm của dân tình

Một trong những tương tác gây chú ý nhất là bình luận của Tiến Luật. Nam diễn viên viết: "Cuối cùng thì em cũng chịu". Ngay sau đó, Hòa Minzy lập tức đáp lại: "Ăn cưới 1 tháng không anh Luật". Câu trả lời đầy ẩn ý khiến cộng đồng mạng càng thêm tò mò, cho rằng nữ ca sĩ đang ngầm xác nhận chuyện vui.

Không dừng lại ở đó, nhiều đồng nghiệp khác như Chi Pu, Đức Phúc,.... cũng nhanh chóng nhập cuộc khi liên tục để lại bình luận ẩn ý. Trước những bình luận của mọi người, Hoà Minzy đều rất vui vẻ đáp lại, thậm chí còn chắc nịch sẽ đám cưới. Nữ ca sĩ còn yêu cầu MC Phí Linh và diễn viên Lê Hoàng Long chuẩn bị sẵn vàng để đi ăn cưới.

Dàn sao Việt háo hức trước loạt khoảnh khắc như ngầm công khai mối quan hệ của Hoà Minzy

Hoà Minzy hài hước bảo mọi người chuẩn bị vàng từ giờ là kịp

Trước đó, Hòa Minzy đã khiến nhiều người bất ngờ khi đăng loạt ảnh nắm tay một người đàn ông mặc quân phục trong khung cảnh lãng mạn. Từ cách tạo dáng, trang phục cho đến bối cảnh đều mang hơi hướng của một bộ ảnh cưới, khiến dân tình không khỏi đặt nghi vấn nữ ca sĩ đang chuẩn bị lên xe hoa.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, vẫn có không ít ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là hình ảnh trong một dự án âm nhạc mới của Hòa Minzy. Nữ ca sĩ vốn nổi tiếng với việc đầu tư mạnh tay cho các sản phẩm nên việc xây dựng concept tình yêu hoặc đám cưới trong MV cũng không phải điều quá bất ngờ. Nhưng đáng nói, khi người hâm mộ liên tục hỏi han về đám cưới, Hoà Minzy đều thoải mái thừa nhận sẽ có ngày vui, và chắc nịch thời điểm là năm 2027.

Danh tính về người đàn ông nắm tay Hoà Minzy khiến nhiều người tò mò

Sau hai mối tình trước đó không đi đến cái kết trọn vẹn, Hòa Minzy chính thức công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Nguyễn Minh Hải vào năm 2017. Bạn trai của nữ ca sĩ hơn cô 7 tuổi và giữ vị trí lãnh đạo tại một doanh nghiệp lớn.

Đến năm 2021, Hòa Minzy lần đầu giới thiệu con trai chung của cả hai với công chúng. Cậu bé được gọi bằng cái tên thân mật là Bo và nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Tuy nhiên, vào tháng 2/2022, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo đã chia tay Minh Hải.

Sau tan vỡ, Hòa Minzy chăm sóc con trai, bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân. Nữ ca sĩ chăm chỉ làm việc để ổn định kinh tế, chăm sóc cho con trai và gia đình. Song song công việc, Hòa Minzy cũng cân bằng thời gian để bên cạnh con trai. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vẫn cập nhật cuộc sống của hai mẹ con với công chúng. Những cử chỉ đáng yêu của Hòa Minzy và bé Bo luôn gây sốt MXH.

Hoà Minzy cũng được khen ngợi vì cách dạy dỗ con. Nữ ca sĩ luôn thể hiện sự tâm lý, lắng nghe và đưa ra các cách xử lý khoa học để giúp nhóc tỳ trưởng thành. Từ nhỏ, bé Bo đã bộc lộ sự nhạy bén và rất hiểu chuyện. Nhờ đó, quý tử của Hòa Minzy cũng sở hữu lượng fan chẳng kém cạnh mẹ mình.

Hoà Minzy kín tiếng về chuyện tình cảm trong suốt nhiều năm qua

Ảnh: FBNV