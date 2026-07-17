Để chuẩn bị nguồn tài chính phù hợp, việc tìm hiểu chi phí xây nhà cấp 4 mái Thái 100m² là điều cần thiết.

Nhà cấp 4 mái Thái là một trong những mẫu nhà được nhiều gia đình lựa chọn ở cả nông thôn và thành thị.

Đặc điểm của nhà cấp 4 mái Thái

So với nhà cấp 4 mái bằng hoặc mái tôn, nhà cấp 4 mái Thái nổi bật nhờ khả năng thoát nước mưa nhanh, hạn chế thấm dột, chống nóng tốt và tăng tính thẩm mỹ.

Mái Thái có độ dốc khoảng 30–45 độ, thường được lợp bằng ngói đất nung, ngói xi măng hoặc ngói màu. Phần mái thường đua ra khỏi tường, giúp che nắng, che mưa hiệu quả.

Một ưu điểm nữa của nhà cấp 4 mái Thái là có thể kết hợp nhiều phong cách kiến trúc từ hiện đại đến tân cổ điển.

Tuy nhiên, chi phí xây dựng nhà mái Thái thường cao hơn nhà mái bằng hoặc mái tôn do kết cấu mái phức tạp và sử dụng nhiều vật liệu hơn.

Nhà cấp 4 mái Thái. (Ảnh: Stdecor)

Chi phí xây nhà cấp 4 mái Thái 100m² bao nhiêu?

Để tính chi phí xây nhà cấp 4 mái Thái 100m², các đơn vị thi công thường áp dụng công thức:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích xây dựng không chỉ bao gồm diện tích sàn mà còn cộng thêm phần móng, mái và các hạng mục phụ theo hệ số quy đổi. Móng băng bằng 50% diện tích sàn; móng cọc tính 20% - 40% diện tích sàn; móng bè được tính 80% diện tích sàn nhà. Diện tích mái Thái khoảng 50 - 70% diện tích sàn.

Với nhà cấp 4 mái Thái diện tích sàn 100m², diện tích xây dựng được tính như sau:

Diện tích sàn: 100 X 100% = 100m²

Diện tích móng băng: 100 X 50% = 50m²

Diện tích mái Thái: 100 X 50% = 50m²

Như vậy, tổng diện tích xây dựng là 100 + 50 + 50 = 200m²

Hiện nay, đơn giá xây nhà cấp 4 chia làm hai hình thức khoán chính: Dịch vụ thi công phần thô và nhân công hoàn thiện (giá từ 3,2 - 4 triệu đồng/m²); và dịch vụ xây nhà trọn gói (giá từ 5 - 8 triệu đồng/m²).

Nếu áp dụng đơn giá thi công phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà cấp 4 100m² = 200m² X 4 triệu đồng/m² = 800 triệu đồng.

Nếu tính theo đơn giá thi công trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà cấp 4 100m² = 200m² X 8 triệu đồng/m² = 1,6 tỷ đồng.

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí xây nhà cấp 4 mái Thái thực tế sẽ thay đổi dựa theo diện tích xây dựng, vật tư, phong cách, giá nhân công...