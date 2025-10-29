Chi phí lễ cưới Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương lên đến hàng chục tỷ đồng?

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương những ngày qua vẫn là chủ đề được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội. Từ không gian, váy cưới cho đến cách tổ chức, mọi chi tiết đều được khen ngợi sang trọng nhưng vẫn giữ nét truyền thống, tinh tế, đúng với hình ảnh nhẹ nhàng, kín đáo mà nàng hậu gen Z cũng như gia đình chồng xây dựng bấy lâu nay.

Tuy nhiên, nhìn qua quy mô hoành tráng và độ chỉn chu trong từng hạng mục, ai cũng dễ đoán chi phí cho hôn lễ này chắc chắn không hề nhỏ. Cho đến mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền việc một trang TikTok có tên "Sơn Hải Group" - tập đoàn của nhà chú rể Viết Vuơng đăng tải bảng kê khai chi phí được cho là của đám cưới của cặp đôi, khiến cộng đồng mạng "choáng nhẹ" trước những con số được liệt kê.

Theo bảng lan truyền, chi phí tổ chức lễ cưới có thể lên đến 40 tỷ đồng, bao gồm: Trang trí hoa tươi: 16 tỷ đồng, Tiệc cưới: 6 - 8 tỷ đồng, Dựng rạp: 18 - 20 tỷ đồng, Làm đường vào nhà cô dâu: 12 tỷ đồng, Của hồi môn: 5 tỷ đồng, Trang sức cưới: 2 tỷ đồng... Riêng bó hoa dùng cho ngày cưới lên đến 30 triệu đồng.

Rầm rộ bảng kê khai chi phí đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà, lên đến 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin khán giả dự đoán, đăng trên trang mạo danh.

Những con số này ngay lập tức gây xôn xao, nhiều người không khỏi trầm trồ trước độ xa hoa của hôn lễ được ví như "siêu đám cưới hoành tráng nhất Vbiz" từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là thông tin do cộng đồng mạng tự tổng hợp và lan truyền, hoàn toàn không phải con số chính xác từ đơn vị thi công, ekip tổ chức hay chính chủ. Đáng chú ý, bảng kê khai đang được chia sẻ rầm rộ còn xuất phát từ một trang mạo danh Tập đoàn Sơn Hải.

Tính đến thời điểm này, động thái duy nhất của công ty nhà chú rể là đăng clip hành trình yêu của cả hai

Điều này cho thấy, khán giả nên tỉnh táo trước những nguồn tin lan truyền thiếu kiểm chứng, tránh bị dẫn dắt bởi các thông tin không có cơ sở. Việc cô dâu chú rể không công khai chi phí đám cưới được đánh giá là một hành động tinh tế, khiêm tốn, công chúng cần tôn trọng quyết định của người trong cuộc chứ không nên suy đoán khiến câu chuyện đi xa.

Đỗ Hà và chồng không tiết lộ chi phí hay sính lễ nhận được trong đám cưới

Hôn lễ của cả hai được khen sang trọng, giàu có nhưng nhẹ nhàng, dễ chịu

Dù thực hư thế nào, có thể khẳng định đám cưới của Đỗ Hà – Viết Vương vẫn là một trong những sự kiện ấn tượng nhất showbiz Việt năm 2025. Từ lễ nạp tài, lễ vu quy đến tiệc thành hôn, mọi nghi thức đều được thực hiện đầy đủ, trang trọng nhưng không phô trương. Không gian ngập tràn hoa tươi, ánh sáng và âm nhạc được dàn dựng công phu, tôn vinh vẻ đẹp rạng rỡ của cô dâu.

Điều khiến khán giả yêu thích hơn cả là cách Đỗ Hà và gia đình hai bên giữ tinh thần truyền thống, ấm cúng, gần gũi, và tràn ngập cảm xúc. Nàng hậu không khoe sính lễ hay khoe vàng, gia đình nhà trai và nhà gái đều tặng hồi môn cho các con rất tinh tế, đúng lễ nghĩa nhưng không khoa trương. Chính điều này đã gây ấn tượng mạnh trong lòng công chúng.