Chi phí đi xứ Đài tiết kiệm nhất cho chuyến đi 4N3Đ

Vé máy bay khứ hồi

Vé máy bay là yếu tố lớn trong chi phí đi Đài Loan, nhưng hoàn toàn có thể tiết kiệm nếu bạn biết săn vé.

Vé khứ hồi Việt Nam – Đài Loan dao động khoảng 2.500.000 – 4.500.000đ nếu đặt sớm (trước 2–3 tháng).

Tips:

- Dùng app như Skyscanner, Google Flights để theo dõi vé rẻ.

- Ưu tiên bay đêm, có transit.

- Canh khuyến mãi từ Vietjet, China Airlines, EVA Air...

Visa

Tiếp theo là phần không thể thiếu: xin visa du lịch Đài Loan (Trung Quốc). Tin vui là bạn có thể miễn phí hoàn toàn nếu đủ điều kiện!

- Visa thường: ~1.000.000–1.200.000đ/lần.

- Miễn visa có điều kiện: Có visa còn hạn hoặc hết hạn dưới 10 năm của Hàn, Nhật, Mỹ, Canada, Anh, Schengen → đăng ký e-visa Đài Loan miễn phí online.

Lưu trú

Bạn có thể tiết kiệm kha khá nếu chọn chỗ ở hợp lý: dorm/hostel từ 250.000đ/đêm, khách sạn 2–3 sao hoặc Airbnb khoảng 600.000–1.200.000đ/đêm.

Gợi ý khu ở tiết kiệm, tiện đi lại:

- Đài Bắc: Ximending hoặc Taipei Main Station – gần MRT, ăn uống mua sắm tiện lợi.

- Đài Trung: Gần chợ đêm Fengjia – rẻ, nhộn nhịp, đậm chất địa phương.

- Cao Hùng: Formosa Boulevard MRT hoặc Xin Jue Jiang – trung tâm, dễ di chuyển.

Di chuyển và kết nối

Hệ thống giao thông công cộng tại Đài Loan hiện đại, dễ sử dụng và rất phù hợp với du lịch tự túc.

- Thẻ EasyCard/iPass (~150.000 VNĐ): Dùng cho MRT, xe buýt, tàu lửa, phà và cả thuê xe đạp. Nạp tiền linh hoạt, tiện lợi khắp các thành phố lớn như Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng.

- Tàu cao tốc HSR: Vé Đài Bắc – Đài Trung khoảng 700–800 TWD (~550.000 – 650.000 VNĐ). Nên đặt sớm để có giá tốt.

- Internet du lịch cũng là khoản không thể thiếu: Nếu muốn tiết kiệm chi phí đi Đài Loan, mua eSIM chỉ từ 69k hoặc SIM chỉ từ 79k ngay tại Laka nhé!

Ăn uống

Ẩm thực Đài Loan vừa ngon vừa rẻ, giúp bạn "no bụng" mà không lo đội chi phí đi Đài Loan!

- Street food tại chợ đêm: chỉ từ 50–100 TWD (~40k–80k VNĐ), nổi bật với gà chiên giòn XXL, mì bò, đậu hũ thúi,…

- Bữa ăn tại nhà hàng bình dân: khoảng 150–300 TWD (~120k–240k VNĐ), phù hợp để thử lẩu Mala, cơm thịt kho,…

- Trà sữa "quốc dân": chỉ từ 40–80 TWD (~30k–65k VNĐ) với các thương hiệu nổi tiếng như 50 Lan, Truedan,..

Những món ăn thơm ngon của Đài Loan

Vé tham quan

Phần lớn điểm đến nổi tiếng ở Đài Loan lại miễn phí hoặc có giá vé rất dễ chịu.

Các điểm tham quan miễn phí nên ghé: Phố cổ Jiufen, làng Thập Phần, công viên Dương Minh Sơn, chùa Long Sơn.

Các điểm tham quan có thu phí:

- Taipei 101 (~150K): Ngắm toàn cảnh Đài Bắc

- Bảo tàng Cố Cung (~200K): Kho tàng cổ vật Trung Hoa

- Suối nước nóng (~150K–400K): Thư giãn siêu chill

Phố cổ Jiufen

Tổng chi phí đi Đài Loan 4N3Đ

Dưới đây là bảng chi phí dự kiến cho chuyến du lịch Đài Loan tự túc 4N3Đ được tổng hợp sẵn để bạn dễ lên kế hoạch!

Lưu ý: Tổng chi phí có thể thấp hơn nếu bạn săn được vé rẻ, đặt phòng sớm, đi theo nhóm hoặc tận dụng các chương trình ưu đãi từ Laka!

Tối ưu chi phí, an tâm vi vu cùng Laka

Chuẩn bị tài chính xong rồi, giờ là lúc biến chuyến đi Đài Loan trong mơ thành hiện thực – tiết kiệm mà vẫn trọn vẹn cùng Laka!

- Lập lịch trình thông minh: Chỉ với 3 bước trong chưa đầy 5 giây, bạn sẽ có ngay lịch trình du lịch Đài Loan cá nhân hóa, cân đối giữa trải nghiệm và chi phí.

- Đặt dịch vụ dễ dàng: Giúp bạn tìm và mua vé tour trải nghiệm, SIM Đài Loan,... phù hợp ngân sách, tiết kiệm thời gian và công sức.

- Trợ lý du lịch miễn phí: Với gợi ý thông minh và thông tin cập nhật, Laka luôn đồng hành để bạn có chuyến đi suôn sẻ, không lo phát sinh.

Xem thêm: Săn ngay SIM vé tham quan Đài Loan siêu ưu đãi và tạo lịch trình free tại Laka.

Chi phí đi Đài Loan tự túc 4N3Đ không đắt nếu bạn biết lên kế hoạch hợp lý, chỉ từ hơn 5 triệu là đủ ăn, đủ chơi. Nếu vẫn chưa biết đi đâu? Hỏi ngay Laka , 3 bước, 5 giây, lên lịch trình miễn phí cực nhanh!