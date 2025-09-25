Chỉ nửa ngày thí điểm, camera AI phát hiện 1.452 xe vượt đèn đỏ trên một tuyến phố

Tối nay 24-9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Cục vừa thí điểm lắp 2 camera thế hệ mới nhất tại phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội). Hai camera này cùng thế hệ với camera được lắp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có thể dùng AI tự động phát hiện vi phạm.



Nhiều trường hợp vượt đèn đỏ được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, chỉ sau nửa ngày thí điểm (từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 24-9), 2 camera đã tự động phát hiện 343 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (1.339 xe mô tô; 113 xe ô tô); 3 trường hợp xe máy đi ngược chiều.

Những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Đồng thời, cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Cục CSGT cho biết lực lượng sẽ tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại, lắp đặt thêm camera giao thông để giám sát, kiểm soát, xử lý vi phạm, hướng tới mục tiêu những hành vi vi phạm mang tính kỹ thuật sẽ được xử lý bằng thiết bị thông minh.

Cùng với đó, Cục CSGT cũng đang tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, để phát động phong trào toàn dân cùng lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn.