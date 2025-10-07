"Chị ngã em nâng" của Thuận Nguyễn, Lê Khánh đứng thứ 2 phòng vé, đoàn phim có hành động ấm lòng

"Chị ngã em nâng" là tác phẩm thứ hai của đạo diễn Vũ Thành Vinh, quy tụ dàn sao đình đám. Phim được đầu tư chỉn chu ở mọi khâu — từ bối cảnh, ánh sáng, phục trang cho đến cách dẫn dắt câu chuyện.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện cảm động về Hai Thương (Lê Khánh) và Út Lực (Thuận Nguyễn). Hai Thương là người chị cả mạnh mẽ, giỏi giang, luôn gồng mình lo cho gia đình đến mức quên đi hạnh phúc riêng. Trong khi đó, Út Lực – cậu em trai út – lại sống thiên về cảm xúc, nhạy cảm và có phần bốc đồng.

Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân, Quốc Trường trong phim "Chị ngã em nâng"

Sự khác biệt trong tính cách, cùng những tổn thương từ quá khứ, khiến mối quan hệ của hai chị em dần rạn nứt. Sự xuất hiện của bác sĩ Trường (Quốc Trường) và Hải Âu (Uyển Ân) giúp họ thấu hiểu hơn về tình thân, từ đó tìm lại sự gắn kết.

Phim được chấp bút bởi Bình Bồng Bột – người nổi tiếng với khả năng kể chuyện nhiều tầng lớp. "Chị ngã em nâng" không đi theo lối mòn dễ đoán của dòng phim gia đình mà chứa đựng nhiều lớp tâm lý phức tạp, chuyển biến tinh tế và bất ngờ. Câu chuyện được đan xen giữa thực tại và quá khứ, giữa thương tổn và yêu thương, tạo nên hành trình cảm xúc chân thật.

Lê Khánh – Thuận Nguyễn “lột xác”

Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà Lê Khánh và Thuận Nguyễn bung hết nội lực diễn xuất. Cả hai không còn gắn với hình ảnh hiền lành hay hài hước quen thuộc mà hóa thân trọn vẹn vào những nhân vật “nặng ký” – mang trong mình tổn thương, oán trách nhưng cũng đầy nhân hậu.

Quốc Trường gây bất ngờ khi thoát khỏi hoàn toàn hình ảnh phản diện thường thấy. Anh xuất hiện với một vai diễn chân thành, nhẹ nhàng và sâu sắc – minh chứng cho sự trưởng thành trong nghề.

Dàn diễn viên phụ cũng là điểm sáng hiếm thấy ở phim Việt hiện nay: NSƯT Hoài Linh, NSND Tạ Minh Tâm, MC Lâm Bảo Châu, Tạ Lâm, Phương Lan... cùng hai ngôi sao đam mỹ Mos và Bank, góp phần làm nên tổng thể diễn xuất đa sắc màu và thú vị.

Tình cảm chị em của Thuận Nguyễn, Lê Khánh trong phim khiến nhiều người xúc động.

Giữa bức tranh điện ảnh Việt hiện nay, "Chị ngã em nâng" gần như là bộ phim hiếm hoi khai thác sâu tình cảm chị em ruột – đề tài rất đời nhưng ít được đưa lên màn ảnh rộng. Phim không cần yếu tố giật gân hay lãng mạn sướt mướt, mà chinh phục khán giả bằng tình thân – thứ tình cảm chân phương, đôi khi thầm lặng nhưng mãnh liệt hơn bất cứ điều gì khác.

Tác phẩm đưa người xem đi qua đủ cung bậc cảm xúc, để rồi sau cùng đọng lại là cảm giác chữa lành, niềm tin rằng dù cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu, tình yêu và sự tha thứ vẫn giúp con người tìm thấy nhau.

"Chị ngã em nâng" còn chạm tới nhiều đề tài nhạy cảm như trầm cảm, tự tử, mất mát – những nỗi đau thật của xã hội hiện đại. Đạo diễn Vũ Thành Vinh không nhân danh, không giáo điều, không hô hào khẩu hiệu. Anh chỉ lặng lẽ kể một câu chuyện, để những ai từng đi qua bóng tối có thể nhìn thấy một tia sáng – một lý do để sống và yêu thương.

Ekip trao học bổng.

Thăm hỏi gia đình hoàn cảnh khó khăn, chịu mất mát bởi thiên tai.

Lan tỏa tinh thần “yêu thương và nâng đỡ”

Sau cơn sốt Mưa Đỏ, thị trường phim Việt rơi vào “vùng trũng” khi doanh thu nhiều tác phẩm chững lại. Dù vậy, "Chị ngã em nâng" vẫn vươn lên top 2 doanh thu phòng vé, cho thấy sức hút của dòng phim nhân văn.

Song song với việc ra rạp, ê-kíp phim còn lan tỏa tinh thần “yêu thương và nâng đỡ” bằng nhiều hoạt động thực tế: tài trợ Giải chạy việt dã học sinh – sinh viên TP.HCM mở rộng 2025, cúp "Chị ngã em nâng" với tổng giá trị gần 100 triệu đồng, khuyến khích tinh thần rèn luyện sức khỏe và gắn kết sinh viên.

Đoàn phim cũng tặng vé xem phim cho 10.000 sinh viên trên toàn quốc, mang câu chuyện cảm xúc của "Chị ngã em nâng" đến gần hơn với khán giả trẻ.

Ngoài ra, đạo diễn Vũ Thành Vinh cùng ê-kíp đã trao học bổng năm học 2025–2026 cho 4 cặp chị em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, như một cách tri ân những “cặp chị em ngoài đời thật” – hình ảnh phản chiếu từ chính bộ phim.

Không dừng ở đó, đoàn phim còn chuyển khoản 100 triệu đồng ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trực tiếp tới Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, trao 50 triệu đồng hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10 – Bualoi. Sau đó, đoàn tiếp tục đến các địa phương bị thiệt hại nặng, thăm hỏi và trao tặng 10–20 triệu đồng/hộ cho các gia đình khó khăn.