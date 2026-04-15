Chỉ một năm nữa, công ty thuộc VinGroup có thể đưa vệ tinh lên quỹ đạo

VinSpace là công ty vệ tinh do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Trong báo cáo thường niên năm 2026 vừa công bố, Vingroup cho biết VinSpace đang từng bước làm chủ năng lực chế tạo, hướng tới mục tiêu đưa những vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên lên quỹ đạo vào năm 2027.

Song song đó, doanh nghiệp tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng gồm phòng sạch, trang thiết bị thử nghiệm và trạm mặt đất nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Đồng thời, VinSpace đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vệ tinh với các đối tác trong và ngoài nước, hướng tới phát triển hệ sinh thái toàn diện từ kỹ thuật, vận hành đến khai thác.

Trên nền tảng này, công ty đặt mục tiêu thương mại hóa các ứng dụng vệ tinh phục vụ viễn thông, viễn thám, từng bước mở rộng thị trường và tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Vệ tinh nhỏ (Small Satellite) là gì?

Theo định nghĩa chung từ NASA và UNOOSA, vệ tinh nhỏ là những thiết bị không gian có khối lượng nhẹ, thường có trọng lượng khi phóng dưới 500 kg (một số tiêu chuẩn mở rộng lên tới dưới 1.000 kg).

Để dễ phân loại, giới khoa học chia vệ tinh nhỏ thành các phân khúc cơ bản dựa trên khối lượng: ﻿ ﻿ ﻿

Minisatellite (Vệ tinh mini): Nặng từ 100 kg đến 500 kg. Thường được sử dụng cho các nhiệm vụ viễn thông hoặc mạng lưới quan sát Trái Đất.

Microsatellite (Vệ tinh vi mô): Nặng từ 10 kg đến 100 kg. Phổ biến trong các nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ và liên lạc.

Nanosatellite (Vệ tinh nano): Nặng dưới 10 kg. Định dạng nổi tiếng và mang tính cách mạng nhất trong nhóm này là CubeSat (vệ tinh hình khối), với kích thước tiêu chuẩn 1U (10 x 10 x 10 cm) và trọng lượng chỉ khoảng 1,33 kg. Các khối này có thể ghép lại với nhau (3U, 6U, 12U...) để tạo ra các vệ tinh lớn hơn tùy mục đích.

Vệ tinh nhỏ không ra đời để thay thế hoàn toàn các vệ tinh viễn thông khổng lồ ở quỹ đạo địa tĩnh, mà chúng tạo ra một triết lý tiếp cận không gian hoàn toàn mới mang tính "thực dụng" cao.

Trong đó, đột phá về thời gian và chi phí: Thay vì mất hàng chục năm và hàng trăm triệu USD để phát triển một vệ tinh lớn, vệ tinh nhỏ có thể được chế tạo nhanh chóng nhờ sử dụng các linh kiện điện tử thương mại có sẵn. Kích thước nhỏ gọn giúp chúng dễ dàng được "đi ké" (rideshare) trên các tên lửa đẩy lớn, cắt giảm đáng kể chi phí phóng.

Đồng thời, giải quyết bài toán "tần suất ghé thăm" (Revisit Rate): Một vệ tinh lớn mất rất nhiều thời gian để quay lại chụp ảnh cùng một địa điểm. Ngược lại, một "chòm sao" (constellation) gồm hàng chục hoặc hàng trăm vệ tinh nhỏ ở quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO) có thể bay qua và cập nhật dữ liệu hình ảnh, thời tiết của một khu vực liên tục theo thời gian thực.

Phổ cập kết nối toàn cầu: Các mạng lưới vệ tinh nhỏ (tiêu biểu như Starlink của SpaceX hay OneWeb) đang đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp Internet băng thông rộng đến mọi ngóc ngách trên Trái Đất, duy trì liên lạc trong cứu hộ thảm họa và thúc đẩy hệ sinh thái Internet vạn vật (IoT).

Cơ hội tự chủ hạ tầng: Đối với các quốc gia đang phát triển chưa có ngân sách vũ trụ dồi dào, vệ tinh nhỏ là con đường thiết thực nhất để từng bước làm chủ công nghệ không gian, phục vụ an ninh quốc phòng và giám sát tài nguyên mặt đất mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc mua dữ liệu nước ngoài.