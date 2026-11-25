Thiếu nữ nhảy múa duyên đến nỗi, người xem nhấn “replay” liên tục.

Không cần sân khấu ánh đèn lộng lẫy hay góc quay cầu kỳ, chỉ với nụ cười tỏa nắng rạng rỡ cùng những động tác múa mềm mại, duyên dáng, cô nàng Lý Diệu Linh đã thu về hơn 23,4 nghìn lượt thả tim và hàng trăm bình luận trầm trồ từ cộng đồng mạng.

Cận cảnh nhan sắc ngọt ngào và điệu múa duyên dáng của thiếu nữ

Trong đoạn video được đăng tải trên trang cá nhân của Lý Diệu Linh kèm dòng trạng thái dí dỏm "Lạnh thí nhờ", cô nàng xuất hiện nổi bật giữa khu vực hậu trường thảm đỏ của một chương trình văn hóa nghệ thuật với bộ trang phục truyền thống đặc trưng của người Thái vô cùng tinh xảo và bắt mắt.

Cô gái trẻ diện chiếc áo cóm truyền thống chất liệu lụa trắng ngà bóng nhẹ, ôm khít lấy vòng eo thon gọn, nổi bật với hàng khuy bướm bạc (mắc pém) chạy dọc thân áo đầy tinh tế. Kết hợp cùng chiếc váy đen dài chấm gót thắt đai lưng vải xanh lá cây nổi bật và chuỗi xà tích bạc buông rủ bên hông, tổng thể trang phục vừa giữ trọn bản sắc văn hóa dân tộc vừa tôn lên đường nét cơ thể thanh thoát của người mặc.

Giữa không khí nhộn nhịp phía sau cánh gà khi mọi người xung quanh đang hướng mắt lên sân khấu chính, cô gái trẻ thoải mái xoay người, khẽ nhún nhảy và đưa đôi tay thon dài thực hiện những động tác múa xòe, cuộn cổ tay mềm mại. Từ khoảnh khắc quay lưng khoe dáng rồi bất ngờ ngoái đầu mỉm cười tươi rói, cho tới những nhịp đánh hông nhẹ nhàng và ánh mắt giao lưu đầy tự tin với ống kính, từng chuyển động của cô đều toát lên nét duyên dáng, hồn nhiên và tràn đầy năng lượng tích cực.

Đoạn video của Lý Diệu Linh lan tỏa mạnh mẽ, khu vực bình luận bên dưới bài đăng sôi nổi với hàng trăm lượt tương tác thú vị.

Đông đảo người xem không giấu được sự trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng cao ráo của cô nàng. Hàng loạt bình luận tán dương liên tục xuất hiện như "Trông đã con mắt", "Quá xịn luôn em ơi", "Video này có gì hay mà mình xem đi xem lại chục lần chưa chán nhỉ", hay "Con gái Thái vậy đó, đã xinh là cực phẩm luôn". Thậm chí, có khán giả còn ví nhan sắc hoàn hảo của cô nàng hệt như sản phẩm đồ họa: "Đẹp thế này chắc AI thôi quá", trong khi người khác lại ước đoán chiều cao nổi bật của cô "Chắc em này cao 1m8" và trêu đùa "Ngày xưa nhà Trần để sót lại à".

Bên cạnh những lời khen ngợi tích cực, một tài khoản bất ngờ để lại bình luận kém duyên nhận xét về vóc dáng của nữ chính: "Mông không có điệu nhảy như vậy". Không hề né tránh hay tỏ ra khó chịu, chính chủ Lý Diệu Linh lập tức vào phản pháo cực kỳ thẳng thắn và nhận về hàng chục lượt thả tim đồng tình: "Phải có thì mới được nhảy à?". Câu trả lời ngắn gọn nhưng sắc bén này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng bởi tinh thần tự tin, tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên và không để những bình luận tiêu cực làm ảnh hưởng đến niềm vui của bản thân.

Sức lan tỏa tích cực của những khoảnh khắc tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc trên mạng xã hội

Không cần những chiêu trò gây sốc hay hiệu ứng chỉnh sửa cầu kỳ, đoạn video nhảy múa ngẫu hứng của Lý Diệu Linh vẫn dễ dàng chinh phục hàng chục nghìn người xem nhờ vẻ đẹp mộc mạc, rạng rỡ và niềm tự hào khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái. Chính sự tự tin, hồn nhiên cùng cách ứng xử văn minh trước những ý kiến trái chiều đã giúp cô nàng ghi điểm trọn vẹn. Những thước phim giản dị nhưng tràn đầy sức sống như thế này không chỉ mang lại niềm vui giải trí nhẹ nhàng cho người xem mà còn góp phần quảng bá nét đẹp duyên dáng của con người và văn hóa vùng cao đến gần hơn với giới trẻ.