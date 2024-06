Chiều 29-6, UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã phát đi thông cáo báo chí liên quan thông tin "Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã tổ chức "tiệc" ma túy tại cơ quan" đã được Báo Người Lao Động đăng tải.

Bản tin có nội dung ông N.H.T (34 tuổi), Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đê Ar, huyện Mang Yang đang bị Công an huyện Mang Yang tạm giữ hình sự về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Thừa lệnh của cấp trên, ông Võ Ngọc Tuấn, Chánh văn phòng UBND huyện Mang Yang ký thông cáo báo chí thông tin về vụ việc.

Cơ quan Công an xác định tạm giữ Chỉ quy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đê Ar để điều tra về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" - Ảnh CTV

Theo đó, tối 27-6, Công an huyện Mang Yang đã tiến hành kiểm tra phòng làm việc của ông N.H.T. Thời điểm kiểm tra, trong phòng làm việc có ông N.H.T và bà N.T.T (trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Công an phát hiện trên bàn làm việc của ông N.H.T có một đĩa nhỏ chứa một ít bột màu trắng (nghi là ma túy).

UBND huyện Mang Yang nhấn mạnh rằng "các đối tượng chưa sử dụng chất bột màu trắng nêu trên". Lực lượng công an huyện đã lập biên bản, tạm giữ người, tang vật để điều tra.

Công an tỉnh Gia Lai cũng đã thông tin tối 27-6, lực lượng công an, VKSND huyện Mang Yang phối hợp kiểm tra tại phòng làm việc của Ban chỉ huy Quân sự xã Đê Ar.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang ông N.H.T và bà N.T.T có hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là một ít chất bột màu trắng trên đĩa sứ, ông N.H.T khai là ma túy đá và một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Mang Yang đang tạm giữ hình sự ông N.H.T để điều tra về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Chỉ huy trưởng chưa sử dụng ma túy là ngoài ý muốn Báo Người Lao Động và một số cơ quan báo chí đã thông tin chính xác nội dung vụ việc cũng như thông tin của Công an tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, căn cứ vào đâu mà UBND huyện Mang Yang lại cho rằng "một số phóng viên báo chí đã có một số bài viết đưa tin chưa thật sự chuẩn xác, gây ảnh hưởng đến dư luận, ảnh hưởng đến quá trình điều tra của lực lượng chức năng".

Theo một cán bộ công an, qua thu thập chứng cứ đủ cơ sở chứng minh ông N.H.T có hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện ma túy, các vật dụng để sử dụng ma túy, có người cùng tham gia. Việc các đối tượng chưa sử dụng là ngoài ý muốn.