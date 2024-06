Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra tại chung cư Citadines Marina Hạ Long , thuộc tổ 3, khu 1C, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, khởi tố 4 bị can về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và một bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nhóm 'nam thanh nữ tú' thuê chung cư bay lắc.

Trước đó, rạng sáng ngày 20/6/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp Công an phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long đã kiểm tra và phát hiện tại một căn hộ cho thuê homestay thuộc chung cư Citadines Marina Hạ Long có 7 người (3 nam và 4 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý loại ma túy nước vui và Ketamine .

Quá trình điều tra xác định, sau khi đi ăn nhậu cùng nhau, nhóm đối tượng rủ nhau cùng thuê căn chung cư, chuẩn bị loa đài, đèn nháy để “bay lắc”. Căn cứ vào hành vi vi phạm của các đối tượng, cơ quan điều tra đã chứng minh, làm rõ và tiến hành bắt giữ, xử lý hình sự đối với 4/7 đối tượng trong nhóm về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, mở rộng bắt giữ, xử lý hình sự 1 đối tượng cung cấp ma túy cho nhóm trên.

Điều đáng nói, trong vụ án trên các đối tượng đều còn trẻ, nhiều đối tượng có học thức, trình độ cao đẳng, đại học, nhưng không lo tìm công việc ổn định để lao động kiếm sống mà thường xuyên tụ tập, chơi bời, lợi dụng việc thuê ở các căn hộ homestay để sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhau.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.