Sau khi thành phố Siversk ở phía bắc tỉnh Donetsk thất thủ, chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 54 - Đại tá Oleksiy Konoval, và chỉ huy Lữ đoàn Tấn công Miền núi Độc lập số 10 - Đại tá Volodymyr Potyeshkin, sẽ bị cách chức.

Thông tin này được đăng tải trên báo Ukraine Pravda, dẫn nguồn từ những nhân vật tin cậy trong Lực lượng Quốc phòng.

Căn cứ những gì được công bố, Lữ đoàn Cơ giới số 54 đảm nhiệm phòng thủ trong chính thành phố, trong khi Lữ đoàn Tấn công Miền núi số 10 đóng quân ở phía Nam Siversk.

Theo thông tin được đưa ra, chỉ huy Lữ đoàn 54 - Đại taKonovala đã bị cách chức, còn chỉ huy Lữ đoàn 10 - Đại tá Poteshkin đang điều trị bệnh và có khả năng sẽ bị sa thải khi trở lại đơn vị.

Nguồn tin của tờ báo cho biết lý do sa thải là do các báo cáo sai sự thật từ bộ chỉ huy của cả hai lữ đoàn. Họ bị cáo buộc đã thông tin về sự hiện diện của các vị trí trong khu vực trách nhiệm của họ, mà trên thực tế đã bị bỏ trống từ lâu.

Theo tờ Ukrainska Pravda, Quân đoàn 11, đơn vị quản lý các Lữ đoàn 54 và 10 về mặt tác chiến, được cho là đã tin tưởng những đơn vị này và có niềm tin vào các báo cáo của họ.

Cụm lực lượng "Phía Đông" đã cách chức chỉ huy Quân đoàn 11 - Chuẩn tướng Serhiy Sirchenko, khỏi việc quản lý tình hình ở Siversk. Đồng thời các đơn vị đã đến các Lữ đoàn 54 và 10 để tiến hành kiểm tra.

Tình hình xung quanh Siversk, tính đến ngày 27/12/2025.

Để phối hợp phòng thủ, nhóm tác chiến Soledar đã được thành lập theo hướng này, do cựu chỉ huy Lữ đoàn 54, hiện là chỉ huy Trung tâm huấn luyện Desna - Chuẩn tướng Oleksiy Maistrenko đứng đầu. Những người đã từng làm việc với Maistrenko và được biết đến đều đưa ra những đánh giá tích cực về ông.

Tư lệnh nhóm lực lượng "Phía Đông" - Chuẩn tướng Dmytro Bratishko (nguyên tư lệnh Lữ đoàn tấn công đường không số 95), cũng kiêm nhiệm chỉ huy nhóm chiến thuật.

Như bài báo đã ghi nhận, quân Nga đã chiếm được Siversk, lợi dụng lớp sương mù dày đặc bao phủ khu vực Donetsk vào tháng 11 và tháng 12 năm 2025. Từ khoảng ngày 20 tháng 11, Lữ đoàn 54 bắt đầu mất khả năng đẩy lui quân Nga với số lượng lớn khi họ tràn vào thành phố.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng binh sĩ của họ đã rút khỏi các vị trí tại khu định cư Siversk, thuộc Bakhmut, vùng Donetsk, vào ngày 23 tháng 12 năm 2025.

Bộ Quốc phòng cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Siversk. Lực lượng của Nga có ưu thế về nhân lực và trang thiết bị, và bất chấp những tổn thất đáng kể, họ vẫn không ngừng các hành động tấn công tích cực.

Trong ngày 26 tháng 12, theo hướng Slavyansk, binh sĩ Ukraine đã chặn đứng 8 cuộc tấn công của quân Nga ở các khu vực Siversk và Dronivka.