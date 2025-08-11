Chỉ hơn 700 triệu đồng đã mua được chiếc Lexus đầu bảng này: Đối thủ S-Class, máy V8 mạnh 400 mã nhưng 'rất tiết kiệm'

Một chiếc Lexus LS 600h L đời 2008 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Mức giá bán lại được công bố là khoảng 730 triệu đồng, odo không được tiết lộ. Đây cũng là chiếc LS 600h L hiếm hoi trên thị trường xe đã qua sử dụng, hầu hết là phiên bản LS 460 phổ biến hơn tại Việt Nam do có mức giá dễ tiếp cận hơn vào thời điểm mua mới.

Lexus LS 600h L là cấu hình cao cấp nhất của dòng Lexus LS, được biết tới là mẫu sedan hạng sang đầu tiên trên thế giới dùng hệ dẫn động hybrid đi cùng động cơ V8, ra mắt vào 2007.

Lexus LS 600h L đang rao bán.

Về mặt ngoại thất, chiếc Lexus LS 600h L rao bán có tông màu bạc, đi kèm bộ mâm đa chấu. Sự khác biệt của LS 600h L so với LS 460L là 3 bóng thấu kính, logo "Lexus" ở đầu/đuôi xe có nền xanh dương và logo "hybrid" ở nẹp cửa bên hông.

Cảm quan tình trạng bên ngoài vẫn ở mức khá so với tuổi đời. Lớp sơn cho thấy sự bóng bẩy, các chi tiết chóa đèn chưa bị ố mờ. Tất nhiên, đây chỉ là những bức ảnh mang tính chất tham khảo.

Bên trong nội thất, chiếc Lexus LS 600h L sử dụng ghế da màu bạc. Đáng ngạc nhiên sau khoảng 17 năm xuất xưởng, dù ghế da sáng màu nhưng chất lượng còn ở mức ổn, không xuất hiện những vết nhăn, vẫn căng và không ố bẩn. Nhưng chưa rõ chiếc xe này có được bọc lại ghế trước khi rao bán hay không.

Khoang lái của Lexus LS 600h L được trang bị ghế da chỉnh điện, nhớ vị trí tích hợp làm mát, sưởi và massage. Màn hình giải trí tích hợp bản đồ, định vị kết nối bluetooth. Hệ thống âm thanh đầu ra 19 loa Mark Levinson. Hàng ghế sau được trang bị đệm chân, chi tiết thường được thấy trên những mẫu Mercedes-Maybach. Ngoài ra, ở giữa 2 ghế sau là bệ điều khiển. Chiếc xe này là đời 2008 nhưng dựa vào nút bấm trên vô lăng cho thấy xe được trang bị tính năng ga tự động thích ứng.

Lexus LS 600h L được trang bị động cơ V8, dung tích 5.0L cho ra 438 mã lực và mô-men xoắn cực đại 520 Nm. Xe dùng hộp số tự động 8 cấp. Khác với phiên bản LS 460 L chỉ được trang bị hệ dẫn động cầu sau, Lexus LS 600h L sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Và dù dùng máy V8 nhưng do cấu hình hybrid nên người bán khẳng định "rất tiết kiệm".