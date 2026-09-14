Tại một nhà kho đặc biệt có 7 thi thể đang được bảo quản trong nitơ lỏng ở nhiệt độ cực thấp. Trước khi qua đời, những người này đã chi số tiền lớn với hy vọng một ngày nào đó công nghệ đủ tiến bộ để đưa họ trở lại cuộc sống.

Nhà kho chứa những “bệnh nhân” đặc biệt

Bên ngoài, cơ sở của Southern Cryonics tại Holbrook, bang New South Wales (Australia), trông giống một nhà kho bình thường trong khu công nghiệp. Gần đó là một bãi cỏ, vài chiếc ô tô cũ và trạm cứu hỏa địa phương.

Nhưng bên trong nhà kho là hai bình Dewar bằng thép không gỉ cao lớn. Đây là những bình chứa được sử dụng để bảo quản thi thể bằng phương pháp cryonics - kỹ thuật làm lạnh cơ thể ở nhiệt độ cực thấp với hy vọng duy trì cấu trúc mô trong thời gian dài.

Nhà kho đặc biệt của Southern Cryonics tại Holbrook, bang New South Wales, Australia. Ảnh: The Guardian

Hiện có 7 người đang được bảo quản tại cơ sở này. Thi thể được đặt trong các bình chứa ở tư thế lộn ngược và duy trì trong nitơ lỏng.

Southern Cryonics bắt đầu hoạt động tại Holbrook từ năm 2023 và cho biết đây là cơ sở bảo quản thi thể bằng phương pháp cryonics duy nhất ở Nam bán cầu. Theo công ty, trên thế giới hiện có khoảng 1.000 người được bảo quản theo phương pháp này.

Holbrook được lựa chọn làm nơi lưu trữ vì nằm giữa Sydney và Melbourne, thuận tiện cho việc vận chuyển. Theo Peter Tsolakides, Chủ tịch Southern Cryonics, khu vực này cũng tương đối ít chịu ảnh hưởng của động đất hoặc lũ lụt - những yếu tố có thể gây rủi ro cho việc bảo quản trong thời gian dài.

Người đầu tiên được đưa vào bình Dewar tại cơ sở này là một người đàn ông qua đời ở độ tuổi ngoài 80 vào tháng 5/2024. Điểm đặc biệt của cryonics là quá trình chỉ bắt đầu sau khi khách hàng được xác định đã qua đời. Thi thể được làm lạnh càng sớm càng tốt nhằm hạn chế tổn thương tế bào, sau đó trải qua quá trình “thủy tinh hóa” (vitrification).

Trong quá trình này, các hóa chất bảo quản lạnh được đưa vào cơ thể nhằm hạn chế sự hình thành tinh thể băng. Sau khi được xử lý, thi thể được vận chuyển đến Holbrook và đặt vào bình Dewar.

Nitơ lỏng được bổ sung thường xuyên để duy trì điều kiện bảo quản. Loại chất lỏng này liên tục bay hơi nên các bình chứa không thể được đóng kín hoàn toàn.

Jim Davis, người cung cấp nitơ lỏng cho cơ sở, giải thích rằng nếu niêm phong hoàn toàn bình chứa, áp suất bên trong có thể tăng lên mức nguy hiểm. Theo Tsolakides, chi phí duy trì một bệnh nhân vào khoảng 5.500 USD mỗi năm, chủ yếu dành cho nitơ lỏng và nhân sự.

Hơn 5,4 tỷ đồng cho một cơ hội chưa được chứng minh

Để được bảo quản tại Southern Cryonics, khách hàng phải chi một khoản tiền rất lớn. Theo Guardian, chi phí ổn định thi thể ban đầu khoảng 60.000 USD. Sau đó, khách hàng phải trả thêm 150.000 USD cho việc lưu trữ vô thời hạn.

Như vậy, tổng chi phí ban đầu lên tới khoảng 210.000 USD (hơn 5,4 tỷ đồng) chưa bao gồm các khoản phí duy trì hằng năm.

Ngoài ra, khách hàng phải trả khoảng 350 USD phí thành viên mỗi năm. Southern Cryonics yêu cầu thanh toán trước và khuyến nghị khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ trị giá khoảng 210.000 USD để trang trải chi phí.

Ông Philip Rhoades, quản lý cơ sở Southern Cryonics, bên cạnh hình nộm được sử dụng để thử nghiệm cơ chế đưa thi thể vào bình Dewar. Ảnh: The Guardian

Tuy nhiên, việc sử dụng bảo hiểm nhân thọ để tài trợ cho cryonics không phổ biến. Hội đồng các công ty bảo hiểm nhân thọ Australia cho biết họ không thể xác minh hoặc chứng thực những tuyên bố liên quan đến việc sử dụng bảo hiểm để chi trả cho dịch vụ này.

Đáng chú ý, khoản tiền trên không phải là chi phí để đổi lấy một lời đảm bảo rằng khách hàng sẽ được hồi sinh. Theo Tsolakides, để điều đó xảy ra, nhân loại trước tiên phải có khả năng chữa trị nguyên nhân khiến một người tử vong, sửa chữa những tổn thương xảy ra với cơ thể và phát triển công nghệ đủ khả năng khôi phục các chức năng sinh học phức tạp.

Ông ước tính cơ hội một bệnh nhân được hồi sinh sau khoảng 250 năm chỉ vào khoảng 10%. Dù vậy, ông cho rằng một cơ hội nhỏ vẫn đáng để lựa chọn. Đây cũng chính là điểm gây tranh luận lớn nhất của cryonics: công nghệ bảo quản hiện tại có thể tồn tại, nhưng công nghệ hồi sinh con người vẫn chưa xuất hiện.

Giới khoa học nói gì?

Phó giáo sư Saffron Bryant, chuyên gia về bảo quản lạnh tại Đại học RMIT ở Melbourne, cho rằng khoa học hiện nay chưa đủ khả năng bảo quản hoàn hảo toàn bộ cơ thể người. Theo bà, phương pháp thủy tinh hóa đã được sử dụng thành công đối với một số tế bào, phôi và sản phẩm máu. Tuy nhiên, toàn bộ cơ thể người là một bài toán phức tạp hơn rất nhiều.

Hai bình Dewar cao lớn được sử dụng để bảo quản thi thể tại cơ sở Southern Cryonics. Ảnh: The Guardian

Một trong những vấn đề lớn là cơ thể không thể được làm lạnh đồng đều. Phần bên ngoài có thể nguội nhanh hơn các mô nằm sâu bên trong, từ đó gây ra tổn thương. Ngay cả khi giải quyết được vấn đề này, việc bảo quản lạnh cũng không thể tự động đảo ngược nguyên nhân khiến một người tử vong.

Một người chết vì đau tim, Alzheimer hoặc một căn bệnh khác đã chịu những tổn thương sinh học trước khi được đưa vào trạng thái bảo quản. Khoa học hiện chưa có phương pháp chứng minh rằng những tổn thương đó có thể được sửa chữa trong tương lai.

Khả năng khôi phục ý thức, ký ức và các chức năng phức tạp của não sau thời gian dài bảo quản cũng chưa được chứng minh.

Tiến sĩ Kate Falconer, học giả về luật liên quan đến cái chết tại University College Cork (Ireland), nhận định cryonics hiện giống một “giấc mơ” hơn là một công nghệ đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, bà cho rằng những người lựa chọn phương pháp này có thể nhìn nhận nó như một cơ hội cuối cùng, đặc biệt trong trường hợp mắc bệnh nan y và không còn nhiều lựa chọn.

Philip Rhoades, quản lý cơ sở Southern Cryonics, cũng là một trong những người tin vào khả năng công nghệ tương lai có thể thay đổi giới hạn của con người. Ông dự định sau khi qua đời sẽ được bảo quản tại chính cơ sở này.

Rhoades cho rằng nếu công nghệ hồi sinh con người trở thành hiện thực, những người được bảo quản hôm nay có thể tỉnh lại trong một xã hội hoàn toàn khác, nơi nhiều công nghệ và cách sống đã thay đổi.

Tuy nhiên, đến nay chưa có trường hợp nào chứng minh con người có thể được hồi sinh sau khi bảo quản bằng phương pháp cryonics. Khả năng này vẫn chỉ là giả thuyết dựa trên kỳ vọng về những tiến bộ khoa học trong tương lai.

Nguồn: theguardian