Trong thế giới xe độ cao cấp, có những dự án không chỉ đơn thuần nâng cấp hiệu năng mà còn biến đổi hoàn toàn định nghĩa về một mẫu xe cổ. Chiếc Ferrari 412 này chính là ví dụ điển hình khi một người đã chi tới 1,8 triệu USD (hơn 47 tỷ đồng) để làm mới toàn bộ.

Điểm nhấn lớn nhất của dự án này là khối động cơ V12 6.5L lấy từ Ferrari 812 Superfast, vốn là một trong những động cơ V12 lớn và mạnh mẽ nhất mà Ferrari từng sản xuất. Động cơ này được tinh chỉnh lại để phù hợp với khung gầm cổ điển của 412, bao gồm việc loại bỏ hệ thống phun xăng trực tiếp và thay bằng phun xăng cổng (port injection), cùng 12 bướm ga riêng lẻ và ống hút gió bằng sợi carbon.

Bên cạnh đó, hệ thống hộp số tay 6 cấp là một điểm nhấn khiến nhiều người chơi xe phải ngạc nhiên. Ferrari hiếm khi trang bị số sàn cho các mẫu sử dụng V12, nhất là như 812 Superfast vốn chỉ có hộp số tự động ly hợp kép. Để đạt được điều này, nhóm độ đã “hô biến” hộp số tự động của Ferrari 599 GTB thành cơ cấu số sàn. Điều này giúp vừa mang lại cảm giác lái cổ điển vừa giữ được chất siêu xe thuần chủng khi sang số.

Chiếc Ferrari 412 này có ngoại thất phối màu vàng Superfast Gold và đen bóng, kết hợp với cản trước sau tinh chỉnh, vòm bánh mở rộng và đèn pha cố định thay cho loại pop-up nguyên bản. Bộ mâm hợp kim Brixton 18 inch cũng góp phần nâng tầm tổng thể xe.

Bên trong, nội thất được nâng cấp với loạt vật liệu cao cấp như Alcantara, da mới, ghế tựa lưng carbon và thảm trải sàn tương tự Rolls-Royce. Đáng chú ý nhất là nội thất bọc da Cashmere Mông Cổ, một vật liệu cực kỳ đắt đỏ (khoảng hơn 1.000 USD/mét), không chỉ tạo cảm giác sang trọng mà còn phản ánh mức đầu tư khủng cho dự án này. Một màn hình thông tin giải trí hiện đại cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số được lắp đặt hòa hợp thay vì “gắn thêm”, giúp nội thất vừa cổ điển vừa tiện nghi.

Toàn bộ quá trình độ chiếc 412 này kéo dài hơn 5.000 giờ công tại Otsuka Maxwell Design (OMD) – một xưởng độ nổi tiếng với những dự án siêu xe bespoke. Chủ sở hữu rõ ràng không giới hạn chi phí khi muốn biến một mẫu Ferrari ít được chú ý thành phiên bản độc nhất vô nhị: mạnh mẽ, cổ điển nhưng lại rất “đời mới” về mặt trải nghiệm lái.

Có thể nói, chiếc Ferrari 412 này không chỉ là một dự án độ cao cấp mà còn là minh chứng cho xu hướng kết hợp di sản và công nghệ hiện đại. Đây là nơi mà động cơ, hộp số và nội thất được cá nhân hóa đến mức gần như không có giới hạn. Đặc biệt hơn, chỉ những chủ xe thực sự am hiểu và sẵn sàng chi một số tiền lớn mới có thể hoàn thành một chiếc Ferrari độc nhất như thế này.