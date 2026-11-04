Chi hơn 33 tỷ đồng để thâu tóm một công ty truyền thông, ông lớn xây dựng Coteccons đang toan tính gì?

Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý nhất của Coteccons trong quý đầu tiên của niên độ tài chính 2027 không nằm ở máy móc, thiết bị hay một doanh nghiệp xây dựng khác, mà là một công ty truyền thông có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2027, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons đã hoàn tất việc chuyển đổi khoản cho vay thành cổ phần tại Công ty cổ phần Truyền thông AnPR, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 19% lên 64%. Với tỷ lệ này, AnPR chính thức trở thành công ty con của Coteccons từ cuối tháng 9/2026.

Giá phí hợp nhất kinh doanh được Coteccons ghi nhận ở mức hơn 33 tỷ đồng. Tại ngày mua, giá trị hợp lý tài sản thuần của AnPR đạt hơn 42 tỷ đồng và doanh nghiệp truyền thông này có gần 19 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Thương vụ khiến Coteccons ghi nhận thêm khoảng 6,5 tỷ đồng lợi thế thương mại.

Cần lưu ý, hơn 33 tỷ đồng là giá phí của giao dịch hợp nhất kinh doanh được ghi nhận trên báo cáo tài chính, không đồng nghĩa Coteccons vừa chuyển toàn bộ số tiền này bằng tiền mặt để mua AnPR. Sau khi tính lượng tiền AnPR đang sở hữu, dòng tiền thuần liên quan đến việc mua công ty con thấp hơn đáng kể.

Câu hỏi đáng chú ý hơn là: Vì sao một trong những nhà thầu xây dựng lớn nhất Việt Nam lại muốn nắm quyền kiểm soát một agency truyền thông?

KHÔNG ĐỘT NGỘT

Nếu chỉ nhìn vào giao dịch vừa hoàn thành, việc một doanh nghiệp xây dựng sở hữu 64% một agency khá bất ngờ. Nhưng mối quan hệ giữa Coteccons và AnPR thực tế đã kéo dài nhiều năm.

AnPR thành lập tháng 4/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, agency này từng cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng như Schneider Electric Vietnam, Thế Giới Di Động, AIA, Amway Việt Nam và Huawei. AnPR cho biết đã đồng hành cùng Coteccons từ năm 2021. Ba năm sau, mối quan hệ giữa hai bên chuyển từ khách hàng - nhà cung cấp dịch vụ sang quan hệ đầu tư.

Báo cáo tài chính của Coteccons cho thấy tại ngày 30/9/2024, doanh nghiệp đã sở hữu 19% vốn AnPR với giá trị khoản đầu tư hơn 9,27 tỷ đồng. Một năm trước đó, khoản đầu tư này chưa xuất hiện trên bảng đầu tư dài hạn. Đến tháng 3/2025, Coteccons vẫn nắm 19% với giá trị ghi sổ hơn 9,27 tỷ đồng.

Như vậy, việc nâng sở hữu lên 64% vào tháng 9/2026 là bước tiếp theo của một quá trình kéo dài ít nhất hai năm, thay vì một quyết định bất ngờ để "lấn sân" sang truyền thông.

Có thể hình dung hành trình này theo một đường khá rõ: AnPR trở thành đối tác của Coteccons từ năm 2021, Coteccons mua 19% cổ phần vào năm 2024, tiếp tục có quan hệ cho vay với doanh nghiệp này, rồi đến năm 2026 chuyển khoản cho vay thành cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối. Từ một agency bên ngoài, AnPR dần trở thành một phần trong hệ sinh thái Coteccons.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó tổng giám đốc Khối Vận hành Coteccons. Ảnh: CTD.

Mối liên hệ giữa hai doanh nghiệp còn nằm ở nhân sự. Người sáng lập AnPR là bà Nguyễn Trình Thùy Trang. Năm 2021 - cũng là thời điểm AnPR cho biết bắt đầu đồng hành với Coteccons - bà Trang gia nhập Coteccons với vị trí Giám đốc Đối ngoại. Sau đó, bà đảm nhiệm vị trí phụ trách nội vụ trong giai đoạn 2022-2024 và đến tháng 10/2024 được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Khối Vận hành Coteccons.

Đây là một vị trí đáng chú ý trong bộ máy hiện nay của doanh nghiệp. Tháng 7 vừa qua, khi Coteccons công bố cơ chế thưởng cho năm tài chính 2026, chính bà Trang là người gửi thông tin tới nhân viên về quỹ thưởng hiệu suất. Coteccons khi đó cho biết mức thưởng bình quân đạt khoảng 3,5 tháng lương, trong khi nhóm có hiệu quả cao nhất có thể nhận tới 8 tháng lương.

Trong khi đó, AnPR đã thay đổi người đại diện theo pháp luật từ năm 2024. Bà Trang vì vậy không còn trực tiếp đứng tên điều hành agency tại thời điểm Coteccons nâng sở hữu lên 64%.

33 tỷ đồng để mua điều gì?

Nếu nhìn đơn thuần vào quy mô, AnPR rất nhỏ so với Coteccons. Năm tài chính 2026, Coteccons đạt doanh thu thuần 34.340 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 788 tỷ đồng. Sang quý đầu niên độ 2027, doanh thu tiếp tục đạt khoảng 11.269 tỷ đồng. Trong bức tranh đó, khoản đầu tư hơn 33 tỷ đồng vào một công ty truyền thông gần như không đáng kể về quy mô tài chính.

Nhưng cách Coteccons thực hiện giao dịch đáng chú ý hơn bản thân số tiền. Doanh nghiệp không mua 64% AnPR ngay từ đầu. Họ đi từ vị trí khách hàng, trở thành cổ đông sở hữu 19%, sau đó có khoản cho vay đối với công ty này và cuối cùng chuyển khoản cho vay thành cổ phần để giành quyền kiểm soát.

Điều này cho thấy Coteccons đã có một khoảng thời gian khá dài để quan sát hoạt động của AnPR trước khi quyết định đưa công ty vào hệ thống công ty con.

Báo cáo tài chính hiện chưa công bố riêng doanh thu và lợi nhuận của AnPR trước thời điểm hợp nhất. Nhưng có một dữ liệu khác đáng chú ý: tại thời điểm Coteccons giành quyền kiểm soát, giá trị hợp lý tài sản thuần của AnPR đạt hơn 42 tỷ đồng, trong đó có gần 19 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.

Giao dịch với AnPR diễn ra trong lúc Coteccons đang thay đổi khá mạnh mô hình tăng trưởng. Sau giai đoạn tập trung chủ yếu vào tổng thầu xây dựng, doanh nghiệp những năm gần đây liên tục nói về việc đa dạng hóa nguồn doanh thu, mở rộng sang xây dựng công nghiệp, hạ tầng và các thị trường nước ngoài.

Trong kế hoạch phát triển, Coteccons xác định một trong những trọng tâm là mở rộng hiện diện quốc tế, xây dựng quan hệ với các khách hàng chiến lược và tăng tỷ trọng khách hàng quay lại. Báo cáo thường niên của doanh nghiệp từng cho biết có tới 41 trong số 60 dự án mới được trao bởi các chủ đầu tư đã từng hợp tác với Coteccons.

Đến năm tài chính 2026, Coteccons đạt doanh thu 34.340 tỷ đồng, tăng 38%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 73%. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 3,28% lên 4,21%.

Ở quy mô như vậy, truyền thông doanh nghiệp không chỉ còn là câu chuyện quảng cáo hay quan hệ báo chí. Một nhà thầu phục vụ các tập đoàn đa quốc gia, tham gia dự án công nghiệp lớn và mở rộng ra thị trường nước ngoài cần xử lý đồng thời thương hiệu nhà tuyển dụng, quan hệ khách hàng, truyền thông dự án, quan hệ nhà đầu tư và hình ảnh doanh nghiệp.