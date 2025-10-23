Chi hơn 1,1 tỷ USD mua thêm tên lửa từ Nga vì "quá ưng ý" S-400: Tiếp theo sẽ là Su-57?

Chi hơn 1 tỷ USD cho S-400

Bộ Quốc phòng Ấn Độ hiện đang đàm phán để mua số tên lửa đất đối không trị giá lên tới 100 tỷ rupee (1,1 tỷ USD) nhằm trang bị cho các hệ thống phòng không tầm xa S-400 do Nga cung cấp.

Các cơ quan truyền thông trong nước đưa tin rằng hiệu suất thực chiến cao đã được chứng minh của hệ thống S-400 trong các cuộc giao tranh với lực lượng Pakistan vào đầu tháng 5 là yếu tố chính thúc đẩy Không quân tìm cách tăng cường đầu tư vào các hệ thống này.

Các nguồn tin Ấn Độ cho rằng các tiểu đoàn S-400 đã bắn hạ 5 hoặc 6 máy bay chiến đấu và một máy bay hỗ trợ cỡ lớn của Pakistan, có thể là một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy. Ấn Độ là nhà vận hành nước ngoài duy nhất được biết đã thử nghiệm S-400 trong chiến đấu; các hệ thống của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng chỉ lần đầu tiên tham chiến vào tháng 2 năm 2022.

Song song với việc mua sắm tên lửa mới, Bộ Quốc phòng Ấn Độ hồi đầu tháng 9 cũng xác nhận đã khởi động các cuộc đàm phán để mua thêm các hệ thống S-400 hoàn chỉnh nhằm trang bị cho các tiểu đoàn bổ sung.

Truyền thông trong nước đưa tin hồi đầu tháng 10 rằng Bộ Quốc phòng đã quyết định đặt hàng, với các hợp đồng dự kiến được ký kết vào đầu tháng 12, trùng với chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới nước này.

Các báo cáo này gần như trùng khớp với xác nhận vào giữa tháng 9 cho biết tập đoàn quốc phòng Nga chịu trách nhiệm sản xuất phòng không, Almaz-Antey, đã tăng gấp đôi sản lượng tên lửa cho hệ thống S-400 và S-350 kể từ đầu năm.

Điều này được kỳ vọng không chỉ tạo điều kiện cho việc xuất khẩu nhanh hơn mà còn giúp mở rộng nhanh chóng kho vũ khí của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, vốn đã đưa vào biên chế hơn 35 trung đoàn S-400.

S-400 là một trong hai hệ thống tác chiến đường không chủ lực mà Lực lượng Vũ trang Ấn Độ mua sắm gần đây, hệ thống còn lại là tiêm kích Rafale của Pháp, vốn bị coi là đã hoạt động kém hiệu quả trong các cuộc đối đầu với Pakistan. Năm trung đoàn S-400 đã được đặt hàng vào tháng 10 năm 2018 theo một hợp đồng trị giá 5,4 tỷ USD, tạo nên cuộc cách mạng hóa cho năng lực phòng không tầm xa vốn rất hạn chế trong quá khứ của Ấn Độ.

Sau các cuộc giao tranh với lực lượng Pakistan vào tháng 5, S-400 được xác nhận đã được trang bị tên lửa đất đối không tầm xa 40N6, đây là loại vũ khí có tầm bắn xa nhất từng được xuất khẩu.

Điều này cho phép Không quân Ấn Độ bắn hạ ít nhất một máy bay đối phương ở cự ly 300 km, trong khi tên lửa đã chứng minh tầm bắn tối đa 400 km, cho phép nó tấn công các mục tiêu nằm sâu trong không phận đối phương.

Hệ thống S-400 rất được Ấn Độ hài lòng

Mức độ hài lòng cao của Không quân Ấn Độ đối với hiệu suất chiến đấu của S-400 được cho là yếu tố chính khiến lực lượng này tìm cách mua sắm bổ sung.

Bình luận về hiệu suất của hệ thống, Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Đại tướng Không quân Amar Preet Singh, vào đầu tháng 8 đã nhận xét: “Hệ thống S-400 mà chúng ta mua gần đây thực sự là một yếu tố thay đổi cuộc chơi… Tầm bắn của hệ thống đã giữ máy bay của họ (Pakistan) ở bên ngoài khoảng cách tối đa có thể sử dụng các vũ khí không đối đất tầm xa, như các loại bom lượn tầm xa mà nước này có”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 13/5 cũng đặc biệt nhấn mạnh hiệu suất của hệ thống khi nhấn mạnh: “Các nền tảng như S-400 đã mang lại sức mạnh chưa từng có cho đất nước.”

Việc các quan chức Ấn Độ ca ngợi rộng rãi hiệu suất của S-400 diễn ra đồng thời với các báo cáo ngày càng tăng từ cả truyền thông địa phương và các nguồn tin chính thức cho rằng Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ ký một hợp đồng lớn để mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga, loại máy bay có thể cung cấp các năng lực bổ trợ hiệu quả cho S-400.

Khả năng cung cấp dữ liệu cảm biến về các mục tiêu ở mọi độ cao từ sâu bên trong không phận đối phương của Su-57 có tiềm năng cải thiện đáng kể hiệu suất của S-400.

Một thỏa thuận sản xuất theo giấy phép dự kiến sẽ cho phép toàn bộ số máy bay, trừ 40 chiếc đầu tiên, được sản xuất tại Ấn Độ, đồng thời các công nghệ sẽ được chuyển giao cho ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, vốn sẽ hỗ trợ các nỗ lực phát triển máy bay chiến đấu nội địa đang gặp khó khăn của nước này.

Ấn Độ vẫn tiếp tục các hoạt động mua sắm lớn và mới, bất chấp việc phải đối mặt với áp lực đáng kể và tái diễn từ Mỹ nhằm hạn chế việc nước này nhòm ngó các thiết bị quốc phòng của Nga.