Chị gái Quang Linh Vlogs và chồng chính thức công khai tình trạng hôn nhân, lý do chia tay quá bất ngờ

VV
|

Trước biến cố đời tư này, người trong cuộc bày tỏ mong muốn nhận được sự thấu hiểu, cảm thông từ công chúng.

Trong số những nhà sáng tạo nội dung nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, Quang Linh Vlogs luôn là tâm điểm chú ý. Chính vì vậy, thông tin về cuộc sống hôn nhân của Nhật Lệ - chị gái ruột của nam YouTuber luôn khiến dư luận dành sự quan tâm đặc biệt. Sau một thời gian dài giữ im lặng trước những đồn đoán, mới đây, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng làm rõ tình trạng mối quan hệ hiện tại.

Quyết định dừng lại sau thời gian dài ly thân trong im lặng

Thông qua một chia sẻ thẳng thắn và chính thức, Nam Hoàng - chồng của Nhật Lệ đã thay mặt cả hai thông báo về việc cặp đôi quyết định dừng lại hành trình hôn nhân để trở về làm những người bạn đồng hành theo một cách khác. Đáng chú ý, thông tin được người trong cuộc tiết lộ cho thấy cuộc hôn nhân của họ thực tế đã rạn nứt từ lâu và cả hai đã chính thức lựa chọn cuộc sống ly thân từ cuối năm 2024.

Quyết định này được đưa ra sau khi cặp đôi đã trải qua rất nhiều lần trò chuyện kỹ lưỡng, bình tĩnh nhìn nhận lại mọi thứ và lựa chọn tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự đổ vỡ không xuất phát từ những ồn ào bên ngoài, mà do những khác biệt lớn về quan điểm sống, tư duy cũng như định hướng tương lai mà cả hai không thể tìm được tiếng nói chung.

Ứng xử văn minh và lời cảm ơn gửi đến gia đình hai bên

Vốn là những người kín tiếng và không muốn đời tư làm ảnh hưởng đến khán giả, quyết định khép lại cuộc hôn nhân này được cả hai thực hiện một cách vô cùng văn minh và nhẹ nhàng. Nam Hoàng chia sẻ:

“Chúng mình từng bắt đầu từ tình bạn và đã cùng nhau trải qua một chặng đường đầy kỉ niệm... Mỗi người từ nay sẽ có những hướng đi riêng cho sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của mình. Vì đây là chuyện riêng tư, mình xin phép chỉ chia sẻ một lần duy nhất này để tất cả khép lại trong sự nhẹ nhàng và tôn trọng”.

Bên cạnh việc gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã luôn quan tâm và đồng hành, cặp đôi cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ hai bên gia đình vì đã luôn bao dung, yêu thương và tôn trọng mọi quyết định của các con trong suốt hành trình đã qua.

Trước biến cố đời tư này, người trong cuộc bày tỏ mong muốn nhận được sự thấu hiểu, cảm thông từ công chúng, đồng thời hy vọng dư luận sẽ giữ sự riêng tư cần thiết để cả hai có thể ổn định lại cuộc sống và tập trung cho những hướng đi mới trong sự nghiệp.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
