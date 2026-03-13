Chị gái Hòa Minzy: 'Chị Kính Hồng' nổi tiếng trên VTV, nay làm giám đốc

Nữ ca sĩ Hòa Minzy sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em tại Bắc Ninh, gồm 4 chị em gái và một em trai út. Trong đó, chị gái Nguyễn Thị Hằng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả với biệt danh "Chị Kính Hồng" trong chương trình Chúc bé ngủ ngon .

Hai chị em ca sĩ Hoà Minzy.

“Chị Kính Hồng” quen thuộc với khán giả nhí

Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1992, hơn Hòa Minzy 3 tuổi. Từ khi còn đi học, cô đã nổi bật với thành tích học tập tốt cùng nhiều giải thưởng. Trong quá trình học tại Học viện Ngân hàng, Nguyễn Thị Hằng từng nhận học bổng Odon Vallet, đây là học bổng uy tín dành cho học sinh, sinh viên xuất sắc và được trao bằng khen “Tài năng trẻ tỉnh Bắc Ninh”.

Ít ai biết chị gái của Hoà Minzy là ''Chị Kính Hồng" nổi tiếng một thời.

Không chỉ học giỏi, Nguyễn Thị Hằng còn sở hữu ngoại hình ưa nhìn. Năm 2013, cô đăng quang danh hiệu Hoa khôi Học viện Ngân hàng. Nhờ những hoạt động trong các cuộc thi tài năng và sắc đẹp, cô bắt đầu có cơ hội bước vào lĩnh vực truyền hình với vai trò MC.

Tên tuổi của Nguyễn Thị Hằng được nhiều khán giả biết đến khi cô đảm nhận vai “chị Kính Hồng” trong chương trình thiếu nhi Chúc bé ngủ ngon phát sóng trên VTV.

Trước đó, hình tượng MC “chị Kính Hồng” từng được nhiều gương mặt quen thuộc đảm nhiệm như Thanh Vân Hugo, Quỳnh Anh hay Linh Chi. Khi tiếp nối vị trí này, Nguyễn Thị Hằng nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhỏ tuổi nhờ gương mặt sáng, giọng nói nhẹ nhàng và phong cách dẫn dắt gần gũi. Trong suốt thời gian gắn bó với chương trình, “chị Kính Hồng” Nguyễn Thị Hằng trở thành gương mặt quen thuộc mỗi tối với nhiều gia đình có trẻ nhỏ.

Nguyễn Thị Hằng từng là Hoa khôi Học viện Ngân hàng.

MC của VTV, giám đốc truyền thông một tập đoàn

Nếu trước đây khán giả quen với hình ảnh “chị Kính Hồng” đáng yêu, nhí nhảnh trên sóng truyền hình thì hiện tại, chị gái Hòa Minzy đã thay đổi phong cách theo hướng trưởng thành, hiện đại và quyến rũ hơn.

Trên sóng truyền hình, Nguyễn Thị Hằng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện với vai trò MC cho các chương trình văn hóa và các sự kiện bên ngoài. Năm 2025, cô gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Hẹn ước Bắc – Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

MC Nguyễn Hằng dẫn dắt các chương trình văn hoá trên VTV.

Tuy nhiên, công việc chính của cô hiện nay là giám đốc truyền thông của một tập đoàn. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hằng còn tham gia giảng dạy, chấm thi và làm giám khảo cho nhiều cuộc thi.

Nhờ đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, nữ MC có nguồn thu nhập ổn định và xây dựng được sự nghiệp riêng ngoài lĩnh vực truyền hình.

Về đời tư, Nguyễn Thị Hằng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và hai con. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những hình ảnh đời thường giản dị nhưng vẫn cho thấy vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thời trang thanh lịch.

Dù không theo đuổi con đường nghệ thuật như em gái Hòa Minzy, Nguyễn Thị Hằng vẫn luôn dõi theo và ủng hộ em từ phía sau. Nữ MC thường xuất hiện trong nhiều chương trình có sự góp mặt của Hòa Minzy để cổ vũ, động viên tinh thần.

Gia đình nhỏ của MC Nguyễn Hằng.

Nguyễn Thị Hằng cho biết sự hỗ trợ của cô chủ yếu ở góc độ gia đình. Theo chị, Hòa Minzy là người bản lĩnh, có chính kiến rõ ràng và luôn chủ động trong việc định hướng sự nghiệp của mình.

Khi em gái công khai chuyện tình cảm, Nguyễn Thị Hằng cũng bày tỏ niềm xúc động. Cô chia sẻ rằng Hòa Minzy dù tài năng và thành công nhưng hành trình sự nghiệp nhiều vất vả, còn chuyện tình cảm lại không ít thăng trầm. Vì vậy, khi em tìm được người để dựa vào, cả gia đình đều cảm thấy vui mừng và gửi lời chúc phúc.