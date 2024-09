Chị em đừng ham rẻ đẹp mà mang 5 thứ này về nhà, rước họa vào thân không chừng!

Lựa chọn đồ dùng phục vụ cuộc sống ngày càng đòi hỏi sự cẩn trọng, bởi chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bạn và các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra những mối nguy hại tiềm ẩn từ những thứ tưởng chừng vô hại này. Nhiều người chạy theo xu hướng, mua những món đồ được quảng bá rầm rộ dù chưa rõ chất lượng. Hay cũng có không ít người không vững vàng trước những "cơn bão sale" mà chốt đơn lia lịa chỉ vì món đồ đó rẻ, còn chất lượng ra sao lại không phải thứ được họ ưu tiên hàng đầu.

Dưới đây là 5 đồ gia dụng phổ biến nhưng sẽ không an toàn khi sử dụng. Nhiều người trong đó có thể có bạn sẽ dễ mắc vào "bẫy" giá rẻ, hình thức đẹp mắt mà mua bất chấp.

1. Nước giặt "vô danh"

Nước giặt hầu hết sẽ có thành phần chính là chất tẩy rửa và hương liệu. Chính vì nguyên liệu không quá phức tạp nên từ đó tạo điều kiện cho các xưởng sản xuất nhỏ, không rõ nguồn gốc tham gia vào thị trường sản xuất nước giặt.

Nước giặt không rõ nguồn gốc, không nhãn mác thường và không có tên tuổi trên thị trường thường được bán với giá rất rẻ nhằm thu hút người tiêu dùng. Nhiều cửa hàng khi tổ chức các chương trình khuyến mãi cũng thường tặng kèm nước giặt "vô danh", không có xuất xứ kiểu này để hạn chế tối đa chi phí phải bỏ ra.

Những loại nước giặt rẻ tiền này nhìn bề ngoài và mùi hương có thể không khác gì so với các sản phẩm từ thương hiệu uy tín, nhưng thực chất lại được pha trộn từ nhiều loại chất tẩy rửa mạnh, chất tạo mùi và màu công nghiệp không được kiểm duyệt. Vấn đề của chúng không chỉ là giặt quần áo không sạch mà còn có thể gây hại tới sức khỏe người dùng, sử dụng lâu dài có thể gây kích ứng da, dị ứng, thậm chí là các vấn đề hô hấp. Đặc biệt, nước giặt kém chất lượng thường chứa hàm lượng cao huỳnh quang - một chất có thể gây ung thư.

2. Bình/cốc đựng nước nhựa giá rẻ

Nếu nói về sản phẩm "hot" của mọi người, mọi nhà thì không thể không kể đến bình đựng nước bằng nhựa có thiết kế bắt mắt. Giá của sản phẩm này cực hấp dẫn, chỉ khoảng vài chục nghìn đồng.

Thế nhưng, sự thật là nếu bạn dùng những chiếc bình hay cốc nhựa này để đựng nước nóng thì chẳng khác gì tự làm hại mình. Bởi vì chúng phần lớn là hàng không rõ nguồn gốc, thậm chí được sản xuất từ nhựa tái chế "rởm" nên mới có giá rẻ như vậy.

Hãy để ý chiếc bình bạn định mua, nếu không có biểu tượng hình tam giác ở đáy (mã tái chế) thì nên dừng lại ngay vì có thể đây là sản phẩm không an toàn để sử dụng. Cho nước nóng vào bình này sẽ giải phóng các chất độc hại, nếu sử dụng lâu dài thì chính là đang đầu độc bản thân.

Khi chọn bình đựng nước hoặc cốc nhựa, hãy chọn loại có ký hiệu tam giác số 5 (PP), loại này sẽ chịu nhiệt đến 130 độ C và an toàn kể cả khi quay trong lò vi sóng. Nếu bình/cốc có ký hiệu số 7 (PC) thì cần cẩn thận hơn vì nhiệt độ vượt quá 80 độ C sẽ giải phóng Bisphenol A (BPA) - một loại hóa chất công nghiệp có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. Để an toàn, bạn chỉ nên dùng loại này để đựng nước lạnh.

3. Khăn giấy kém chất lượng

Giấy vệ sinh hay giấy ăn là những thứ gia đình nào cũng dùng nhiều, vậy nên nhiều người cố gắng tiết kiệm chi phí bằng cách mua những gói giấy giá rẻ, có nhiều combo khuyến mại giá hời. Nhưng thực tế, rất có thể bạn đã mua phải giấy độc hại.

Trước đây, báo đài cũng đã đưa tin về nhiều nhà máy giấy sử dụng nguyên liệu bị mốc, thậm chí là giấy báo cũ bỏ đi để làm giấy vệ sinh. Trong quá trình sản xuất, họ thêm rất nhiều chất tẩy trắng, huỳnh quang để sản phẩm trông sạch sẽ như mới. Vậy nên số lượng vi khuẩn trong sản phẩm vượt xa mức cho phép, thậm chí còn bẩn hơn cả giẻ lau cũ.

Sử dụng loại giấy kém chất lượng này trong thời gian dài có thể gây dị ứng nhẹ hoặc nghiêm trọng hơn là nhiễm trùng đường tiết niệu, ảnh hướng lớn tới sức khỏe. Theo các chuyên gia, giấy kém chất lượng thường là giấy phế phẩm nên khi dễ rách vụn, bề mặt giấy có vết bẩn hoặc những điểm đen li ti. Trong khi đó, giấy ăn đảm bảo chất lượng sẽ mịn, không chứa ánh bạc của hóa chất trên mặt giấy, khi sử dụng sẽ thấy giấy dẻo dai, khó rách. Bạn cũng nên chú ý chọn giấy được làm từ bột tre nguyên sinh hoặc bột gỗ nguyên sinh, không chọn loại làm từ bột tái chế.

4. Bát nhựa giả sứ

Những chiếc bát giả sứ với hoa văn đẹp đẽ, màu sắc bắt mắt cũng đang khá "hot" với hội chị em nội trợ. Đây là một loại bát giá rẻ, có vẻ ngoài trông giống bát sứ nhưng lại khá bền, khó vỡ, dễ dàng lau chùi. Nhiều mẹ bỉm cũng vì thấy rẻ, đẹp, tiện dụng mà mua rất nhiều về cho con.

Tuy nhiên bạn nên biết rằng, đồ giả sứ kém chất lượng thường được làm từ nhựa melamine, sử dụng trong nước nóng có thể giải phóng formaldehyde. IARC - Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc WHO cũng đã liệt kê formaldehyde vào danh sách các chất gây ung thư cấp 1. Tiếp xúc lâu dài có thể gây ra ung thư vòm họng, ung thư hạch bạch huyết, u não, bệnh bạch cầu. Thêm vào đó, nhiều nhà sản xuất còn thêm màu sắc và họa tiết để sản phẩm trông bắt mắt và dễ bán hơn, dẫn đến việc hàm lượng kim loại nặng vượt quá mức cho phép. Tại Thượng Hải, từng có một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên các sản phẩm giả sứ này, kết quả cho thấy 8 trong số 30 mẫu là sản phẩm không đạt chất lượng.

5. Quần áo giá rẻ

Có thể bạn không tin nhưng ngay cả quần áo mà chúng ta mặc hàng ngày cũng chưa chắc đã an toàn. Nếu bạn vừa mua một chiếc áo có mùi khó chịu, bị ố màu hoặc thậm chí có vết bẩn không rõ nguồn gốc, rất có thể đó là quần áo độc hại.

Nhiều người thấy quần áo trên mạng có giá rẻ, như áo phông hay quần đùi chỉ mấy chục ngàn đồng liền không ngần ngại đặt mua, nghĩ rằng mình đã săn được món hời. Nhưng thực ra là đang làm hại chính mình.

CCTV - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã từng đưa tin về một trang web bán quần áo online có chứa benzidine, chất gây ung thư và thuốc nhuộm cao gấp 20 lần mức cho phép. Những hóa chất này khi tiếp xúc lâu dài với da có thể làm thay đổi cấu trúc DNA của cơ thể.

Quần jeans kém chất lượng cũng là thứ gây họa cho bạn, bởi chúng có thể chứa hàm lượng formaldehyde vượt mức an toàn. Formaldehyde là hợp chất hữu cơ, có công thức HCHO, thường dùng ở dạng dung dịch có nồng độ 10- 37% bốc hơi mùi rất khó chịu, làm cay mắt và kích ứng đường hô hấp gây ho. Formaldehyde đã được chứng minh là có thể gây ung thư nếu lọt vào trong cơ thể.